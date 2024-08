Boeing benoemt lucht- en ruimtevaartveteraan Kelly Ortberg tot nieuwe CEO

Boeing heeft de benoeming aangekondigd van Kelly Ortberg als nieuwe CEO, waarbij hij de voormalige leider van lucht- en ruimtevaartleverancier Rockwell Collins de opdracht geeft de vliegtuigbouwer door een van de meest uitdagende periodes in zijn geschiedenis te loodsen.

De 64-jarige Ortberg zal Dave Calhoun opvolgen, die Boeing sinds 2020 leidt en eerder aankondigde tegen het einde van het jaar af te treden.

Voormalig Rockwell Collins neemt op 8 augustus het roer over

Het besluit om Ortberg met ingang van 8 augustus binnen te halen, werd geleid door de bestuursvoorzitter van Boeing, Steven Mollenkopf.

Mollenkopf benadrukte Ortbergs uitgebreide ervaring en respect binnen de lucht- en ruimtevaartindustrie, en benadrukte zijn reputatie voor het opbouwen van sterke teams en het beheren van complexe engineering- en productieactiviteiten.

“Kelly heeft de juiste vaardigheden en ervaring om Boeing in zijn volgende hoofdstuk te leiden”, aldus Mollenkopf in een brief aan de werknemers, waarmee hij een strategische draai aangeeft nu het bedrijf op zoek is naar stabiliteit en hernieuwde groei.

Een uitdagend decor voor nieuw leiderschap

De benoeming van Ortberg komt op een cruciaal moment voor Boeing.

Het bedrijf kampt sinds januari met aanzienlijke uitdagingen toen tijdens een commerciële vlucht een deurpaneel loskwam van een 737 Max.

Hoewel het incident niet tot dodelijke slachtoffers leidde, raakten er wel verschillende passagiers gewond en werden herinneringen aan de twee dodelijke crashes in 2018 en 2019 waarbij de 737 Max betrokken was, weer nieuw leven ingeblazen.

Deze crashes leidden tot een langdurige aan de grond houden van het vliegtuig, uitgebreid toezicht door de toezichthouders en aanzienlijke financiële verliezen voor Boeing.

In zijn eerste opmerkingen uitte Ortberg zowel eer als nederigheid toen hij bij Boeing kwam werken, en erkende hij het substantiële werk dat voor hem lag.

Er is nog veel werk te doen en ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.

Ortberg’s achtergrond en ervaring

Kelly Ortberg brengt een schat aan ervaring mee uit zijn ambtstermijn bij Rockwell Collins, waar hij vijf jaar lang CEO was.

Tijdens zijn leiderschap speelde Ortberg een cruciale rol in de fusie met United Technologies in 2017, een aanzienlijke consolidatie in de lucht- en ruimtevaartindustrie die zijn vermogen onderstreepte om grootschalige operaties en strategische partnerschappen te beheren.

Zijn achtergrond in de productie van cabineapparatuur en de integratie van complexe systemen positioneert hem goed in het aanpakken van de veelzijdige uitdagingen van Boeing.

Onmiddellijke prioriteiten en verwachtingen van de sector

Nu Ortberg in zijn nieuwe rol stapt, zullen de onmiddellijke prioriteiten waarschijnlijk het herstel van het vertrouwen in de vliegtuigveiligheid van Boeing, het versterken van de relaties met toezichthouders en luchtvaartmaatschappijen en het stabiliseren van de financiële prestaties van het bedrijf omvatten.

De 737 Max-incidenten hebben een blijvende impact gehad op de reputatie en marktpositie van Boeing, waardoor een robuuste en transparante aanpak van crisisbeheer en operationele uitmuntendheid noodzakelijk was.

Industrieanalisten zullen nauwlettend in de gaten houden hoe Ortberg zijn expertise inzet om het herstel van Boeing te stimuleren.

Zijn ervaring met Rockwell Collins duidt op een focus op innovatie en efficiëntie, wat van cruciaal belang zou kunnen zijn bij het herstellen van Boeing als leider in de lucht- en ruimtevaartproductie.

De benoeming van Kelly Ortberg als nieuwe CEO van Boeing markeert een belangrijke leiderschapstransitie die erop gericht is het bedrijf door de huidige uitdagingen heen te loodsen.

Met een achtergrond in het beheren van complexe lucht- en ruimtevaartoperaties en een staat van dienst op het gebied van strategisch leiderschap, zal de rol van Ortberg cruciaal zijn bij het aanpakken van de veiligheidsproblemen, de regelgevingsrelaties en de algemene marktpositie van Boeing.

Terwijl het bedrijf probeert te herstellen van de recente tegenslagen, zal de sector de strategieën van Ortberg en hun impact op de toekomst van Boeing nauwlettend in de gaten houden.

