De Indiase NCR heeft een nieuwe honger naar luxe huizen: rapport

De Nationale Hoofdstedelijke Regio (NCR) van India, waaronder New Delhi, Gurugram, Noida en Greater Noida, ziet een sterke stijging van de vraag naar luxe woningen.

Deze verschuiving wordt gedreven door stijgende inkomens en een groeiend verlangen naar luxe faciliteiten.

Volgens de Indiase vastgoedadviseur ANAROCK waren van de ongeveer 32.200 woningen die in de eerste helft van 2024 in de NCR werden verkocht, meer dan 45% luxe woningen, terwijl 24% betaalbare woningen waren.

In de eerste helft van 2024 werden in NCR ongeveer 14.630 luxe-eenheden verkocht, vergeleken met 1.580 verkochte eenheden in het hele jaar 2019.

Het ANAROCK-rapport classificeert luxe huizen als huizen die worden verkocht voor Rs 1,5 crore (ongeveer $180.000) of meer, en betaalbare huizen als huizen die worden verkocht voor Rs 40 lakh of minder.

De vastgoedadviseur zei in een notitie:

Van het epicentrum van gewetenloze vastgoedactiviteiten tot een van de meest levendige vastgoedmarkten van het land, heeft NCR een lange weg afgelegd.

Het Noord-Indiase zakencentrum Gurugram loopt voorop wat betreft de vraag naar luxe in NCR

Van de totale stijging in het segment Delhi-NCR heeft Gurugram de meeste activiteit gezien.

Anuj Puri, voorzitter van de ANAROCK-groep zei:

Van alle NCR-steden was Gurugram de afgelopen jaren de meest actieve vastgoedmarkt. De Millennium City zag ca. In de eerste helft van 2024 werden 17.570 eenheden verkocht in verschillende budgetsegmenten. Hiervan bestond maar liefst 59% (circa 10.365 eenheden) uit luxe woningen, gevolgd door 27% (circa 4.710 eenheden) in het betaalbare segment.

Puri benadrukte hoe in 2019 slechts 13.245 eenheden in de stad werden verkocht, waarvan slechts 4% of ongeveer 470 wooneenheden onder het luxesegment vielen.

Luxe wooneenheden in Gurugram omvatten eigendommen zoals de Trump Towers en eigendommen van de toonaangevende Indiase ontwikkelaar DLF zoals The Crest, The Camellias en vele anderen.

Noida en Greater Noida volgden Gurugram in de verkoop van luxe eenheden. In de twee steden samen werden in de eerste helft van 2024 ongeveer 8.425 woningen verkocht. Hiervan bestond 42% (ca. 3.550) uit luxe woningen en slechts 13% (ca. 1.100) uit het betaalbare segment.

Het hoogste verkoopaandeel – 3.770 eenheden of 45% – bevond zich in het midden- en premiumsegment met prijzen tussen INR 40 lakh en INR 1,5 Cr.

In 2019 kenden deze twee steden samen de hoogste omzet in NCR – ca. 21.770 eenheden. Hiervan werd 44% (circa 9.565) verkocht in het betaalbare segment en slechts 4% (circa 990) in het luxesegment.

De maximale verkoop van 11.215 eenheden of 52% lag in het midden- en premiumsegment samen.

Ghaziabad, Faridabad, Delhi en Bhiwadi zagen samen ongeveer. In de eerste helft van 2024 werden 6.205 eenheden verkocht, waarvan ruim 715 eenheden in het luxesegment, terwijl er voor betaalbare woningen 1.920 eenheden werden verkocht.

De maximale verkoop van circa 3.570 exemplaren lag in het midden- en premiumsegment. In 2019 werden in deze steden slechts 115 luxe woningen verkocht.

ANAROCK-rapport zei:

Stijgende besteedbare inkomens, groeiende verstedelijking en een vraag naar luxe faciliteiten hebben allemaal bijgedragen aan een toename van de vraag van Indiërs naar luxe onroerend goed. Het wordt gezien als een goede investering en een statussymbool door rijke Indiërs die een superieure levensstijl willen – en kunnen betalen.

Het voegde eraan toe dat NRI’s ook een toenemende interesse in de markt tonen, zelfs als toegang tot aantrekkelijke financiering, en dat de impact van Covid-19 de manier heeft veranderd waarop Indiërs naar hun huizen kijken.

De Indiase markt voor luxewoningen ziet de omzet in de eerste helft van het jaar met 27% stijgen

De stijging van de vraag naar luxe eigendommen in Delhi-NCR loopt synchroon met een algemene stijging van de vraag in het segment in het hele land.

De Indiase markt voor luxe woningen met een prijs van meer dan Rs 4 crore kende in de eerste helft van 2024 een opmerkelijke omzetstijging van 27% op jaarbasis, waarbij in deze periode in totaal 8.500 luxe woningen werden verkocht, aldus een CBRE-rapport.

De opwaartse trend in de vraag naar luxe woningen weerspiegelt de stijging van de opname van winkelruimte in de luxecategorie, die volgens CBRE in 2023 een exponentiële groei van 162% op jaarbasis kende.

Gevestigde luxemerken hebben geprobeerd te profiteren van de groei door hun aanwezigheid in de grote metropolen uit te breiden en strategisch nieuwe markten te betreden.

Het aantal UHNWI’s in India groeit wereldwijd het snelst

Het aantal UHNWI’s in India, gedefinieerd als individuen met een nettowaarde van 30 miljoen dollar of meer, zal naar verwachting de komende vijf jaar met 50% toenemen, aldus een rapport van Knight Frank dat in februari werd gepubliceerd.

Het rapport voegde eraan toe dat 32% van de rijkdom van de ultrarijken van India werd geïnvesteerd in residentieel vastgoed, ook al bevond 14% daarvan zich buiten het land.

Delhi ligt echter nog steeds ver achter op Mumbai op de ranglijst van luxewoningmarkten.

Van de 100 markten voor luxe woningen die in de Prime International Residential Index van Knight Frank worden gevolgd, steeg Mumbai in 2023 29 plaatsen en bereikte daarmee de 8e positie, terwijl Delhi en Bengaluru respectievelijk op de 37e en 59e plaats stonden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.