Vaccinex Inc (NASDAQ: VCNX) behaalde woensdag een alarmerende 40%, ondanks dat het positieve resultaten in een vroeg stadium rapporteerde voor de behandeling van Alzheimer.

Het biotechnologiebedrijf zei dat uit de SIGNAL-AD-studie bleek dat het pepinemab-antilichaam goed werd verdragen door patiënten met de ziekte van Alzheimer. In totaal namen 16 klinische centra deel aan het onderzoek, en geen daarvan rapporteerde enige behandelingsgerelateerde ernstige bijwerking.

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat pepinemab ook goed wordt verdragen door patiënten met multiple sclerose en de ziekte van Huntington.

Eric Siemers – de hoofdonderzoeker presenteerde vandaag de topresultaten van de SIGNAL-AD-studie op de Alzheimer’s Association International Conference in Philadelphia.

De aandelen van Vaccinex zijn nu ruim 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe, medio februari.

Betekenis van de resultaten van het SIGNAL-AD-onderzoek

Pepinemab zorgde ook voor een statistisch significante toename van het FDG-PET-signaal bij patiënten met Alzheimer-gerelateerde milde cognitieve stoornissen (MCI), volgens het persbericht van woensdag.

Uit een eerder onderzoek bij de ZvH bleek dat pepinemab effectief is in het verbeteren van de prestaties op een aantal centrale cognitieve en psychologische metingen. Maurice Zauderer – de CEO van Vaccinex Inc. zei vandaag tegen investeerders:

Wij zijn van mening dat de resultaten van het SIGNAL-AD-onderzoek aantonen dat pepinemab de karakteristieke ziektegerelateerde achteruitgang van de metabolische activiteit in de hersenen voorkomt in een hersengebied waarvan bekend is dat het vroeg in de ziekteprogressie wordt aangetast.

De resultaten zijn significant gezien het feit dat ongeveer 7,0 miljoen Amerikanen momenteel met de ziekte van Alzheimer leven. Volgens de Alzheimer’s Association lijdt tot 18% van de mensen ouder dan 60 jaar aan AD-gerelateerde MCI. Ruim 30% van hen loopt het risico binnen vijf jaar dementie te ontwikkelen.

Een behandeling die de progressie van milde cognitieve stoornissen kan helpen vertragen, kan in wezen de productieve levensduur van de bedreigde bevolking verlengen.

Toch heeft het aandeel Vaccinex tot nu toe niet gereageerd op de positieve update van woensdag.

De aandelen van Vaccinex zijn gedaald ondanks een kleiner verlies in het eerste kwartaal

Het nieuws kwam een paar maanden nadat Vaccinex zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal rapporteerde.

VCNX beschikte eind maart over 3,0 miljoen dollar in contanten, inclusief kasequivalenten en verhandelbare effecten – het dubbele van de 1,5 miljoen dollar begin 2024.

Het biotechnologiebedrijf verloor in het eerste kwartaal $3,9 miljoen, oftewel $2,94 per aandeel, tegenover $5,0 miljoen of $20,89 per aandeel een jaar geleden. De jaar-op-jaar daling van het nettoverlies hield gedeeltelijk verband met R&D-kosten die lager waren dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De algemene en administratieve kosten stegen echter tot 1,8 miljoen dollar, tegenover 1,7 miljoen dollar vorig jaar. De aandelen van Vaccinex worden niet erg breed gevolgd door Wall Street.