Deutsche Bank denkt dat de aandelen van Corning $ 46 kunnen bereiken: moet u kopen?

Deutsche Bank heeft Corning Inc. (NYSE: GLW) op 31 juli 2024 opgewaardeerd naar een Buy from Hold, met een nieuw koersdoel van $46. Deze herziening komt in de nasleep van Corning’s winstrapport over het tweede kwartaal dat een dag eerder werd gepubliceerd.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Standpunten van analisten

Copy link to section

Het optimisme van Deutsche Bank is gebaseerd op de verwachte dubbelcijferige groei van de winst per aandeel in de komende jaren, waarbij vooral het optische segment van Corning in de kijker wordt gezet, dat naar verwachting tussen 2024 en 2027 met een CAGR van 13% zal groeien.

Het bedrijf schrijft deze groei toe aan twee belangrijke factoren: de snelle acceptatie van Corning’s optische connectiviteitsproducten voor generatieve AI en een toename van carrieractiviteiten na een periode van voorraadcorrecties.

In tegenstelling tot de positieve vooruitzichten van Deutsche Bank schetsten eerdere beoordelingen van andere bedrijven een gevarieerd beeld.

Op 13 juni 2024 verlaagde Morgan Stanley de rating van Corning van Overweight naar Equal-weight, maar verhoogde hun koersdoel naar $ 38, daarbij verwijzend naar een evenwichtig risico-opbrengstscenario ondanks potentiële voordelen.

Ze erkenden de potentiële groei als gevolg van verbeteringen aan de serviceproviders die later in 2024 worden verwacht en van de uitbreidingen van AI-datacenters, maar wezen ook op uitdagingen zoals valutarisico’s en zorgen over de waardering.

Op dezelfde manier gaf Mizuho Securities op 7 mei 2024 een neutrale rating af met een koersdoel van $ 36, waarbij ongebruikelijke valutarisico’s als een belangrijk punt van zorg werden aangemerkt.

Hun voorzichtige houding hangt af van een mogelijk herstel van de Aziatische valuta en het vermogen van Corning om de prijsstijgingen in displayglas te beheersen zonder marktaandeel te verliezen.

Q2-resultaten in detail

Copy link to section

De prestaties van Corning in het tweede kwartaal zelf waren robuust, met een non-GAAP winst per aandeel van $0,47, in lijn met de verwachtingen, en een omzet van $3,6 miljard, wat een winst van $20 miljoen was ten opzichte van de voorspellingen.

De vooruitzichten van het bedrijf voor het derde kwartaal suggereren dat de kernomzet ongeveer $3,7 miljard zal bereiken, waarbij de winst per aandeel de omzet overtreft, voornamelijk gedreven door de aanhoudend sterke vraag naar zijn optische connectiviteitsoplossingen gericht op generatieve AI.

Financieel lijkt Corning solide. De resultaten over het tweede kwartaal weerspiegelen de strategische vooruitgang in het kader van het ‘Springboard’-plan, dat tot doel heeft om de komende drie jaar ruim $3 miljard aan omzet op jaarbasis toe te voegen met sterke incrementele winsten en kasstromen.

Deze resultaten werden ondersteund door nieuwe overeenkomsten, zoals met Lumen Technologies, om aanzienlijke glasvezelcapaciteit te reserveren voor het onderling verbinden van op AI gebaseerde datacenters.

De kern van de groei van Corning wordt gevormd door het segment Optische Communicatie, waar een aanzienlijke vraag naar bestaat als gevolg van de toenemende noodzaak voor uitbreidingen van datacenters en verbeterde glasvezelconnectiviteitsoplossingen.

Deze vraag wordt verder gekatalyseerd door de AI-gestuurde markt, waar de innovatieve producten van Corning, zoals vooraf geconnectoriseerde gestructureerde bekabelingsoplossingen en RocketRibbon-kabels, aanzienlijke voordelen bieden in termen van installatietijd en prestatie-efficiëntie.

Deze innovaties voldoen niet alleen aan de huidige hoge-dichtheidseisen van moderne datacenters, maar positioneren Corning ook als een belangrijke speler in een snel evoluerende industrie.

Wat de waardering betreft, blijven de langetermijnwaarderingscijfers van Corning, ondanks de recente stijgingen van de aandelenkoers, die sommige analisten toeschrijven aan de speculatieve dynamiek van de AI-zeepbel, gebaseerd op zijn operationele prestaties en marktexpansiestrategieën.

Het bedrijf is erin geslaagd een gezond evenwicht te behouden tussen door innovatie geleide groei en financiële voorzichtigheid, waardoor robuuste brutomarges en operationele efficiëntie zijn gewaarborgd.

Terwijl we ons richten op de technische analyse van het aandeel Corning, willen we onderzoeken hoe deze robuuste fundamentele factoren worden weerspiegeld in de marktprestaties.

Deze analyse zal ons helpen het traject te begrijpen dat de aandelen van Corning de komende maanden kunnen volgen.

Bullish hamer op dagelijkse grafieken

Copy link to section

Na een substantiële stijging van 50% dit jaar, waren de aandelen van Corning gisteren getuige van een zware daling toen het bedrijf zijn winsten over het tweede kwartaal bekendmaakte.

Beleggers die optimistisch zijn over het aandeel hoeven zich echter geen zorgen te maken, omdat het aandeel de dag eindigde met een hamerpatroon in de hitlijsten.



Een hamergrafiekpatroon ziet eruit als een hamer met een kort lichaam en een lange onderste lont, die tijdens een neerwaartse trend verschijnt om een mogelijke omkering of steun te suggereren, wat aangeeft dat kopers zwaarder beginnen te wegen dan verkopers.



GLW-grafiek door TradingView

Rekening houdend met dit patroon kunnen beleggers en kortetermijnhandelaren die de aandelen willen kopen dit doen op het huidige niveau rond de $40, met een stop loss onder het dieptepunt van gisteren op $37,5.

Traders die bearish zijn over het aandeel moeten wachten tot het aandeel onder het dieptepunt van gisteren zakt voordat ze een shortpositie kunnen innemen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.