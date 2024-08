Het verlies van Microsoft, de winst van Nvidia: moeten beleggers zich zorgen maken over de steeds toenemende AI-uitgaven?

Microsoft heeft zojuist de winst over het vierde kwartaal bekendgemaakt en het aandeel heeft niet goed gereageerd. Het aandeel daalde na de aankondiging maar liefst 7%, hoewel het grootste deel daarvan is hersteld nu we de handelssessie van vandaag ingaan.

De reden voor de terugval was een vertraging van de groei van het cloudsegment. Op zichzelf zou dit niet zo’n groot probleem zijn, vooral omdat de CEO zei dat het bedrijf de komende zes maanden een betere groei verwacht.

Wat beleggers zorgen baart, is het feit dat het bedrijf van plan is de uitgaven aan AI te blijven verhogen. Dit is niet alleen Microsoft, aangezien andere bedrijven geld blijven uitdelen om de beste op het gebied van AI te zijn. Wall Street wil echter graag dat de resultaten van deze uitgaven weerspiegeld worden in de inkomsten, wat niet gebeurt bij softwarebedrijven. #

Daniel Morgan, Synovus Trust, zei:

De straat heeft niet veel geduld. Ze zien dat je miljarden dollars uitgeeft en ze willen een stijging van de inkomsten van dat bedrag zien.

Hardwarebedrijven als Nvidia en AMD kunnen de ROI op hun AI-investeringen kwantificeren terwijl ze de hardware verkopen. Bedrijven die modellen trainen op de hardware of software verkopen, hebben echter moeite om een duidelijk beeld te geven van de inkomsten die via AI worden gegenereerd.

Terwijl de aandelenkoers van Microsoft daalde na het nieuws over hogere uitgaven, steeg het aandeel Nvidia omdat het een directe begunstigde van die uitgaven zal zijn. Nvidia is bij open markt al 9% gestegen.

AI heeft een uitgavenprobleem

Microsoft en OpenAI hebben al plannen voor een datacenterproject van $100 miljard. Google en Amazon geven grote hoeveelheden geld uit om AI-bedrijven over te nemen of partnerschappen aan te gaan. Dergelijke enorme investeringen leveren grote rendementen op voor chipfabrikanten, en in de toekomst mogelijk ook voor nutsbedrijven die de stroom leveren om deze infrastructuur te runnen.

Maar het feit dat softwarebedrijven terughoudend zijn in het geven van een exacte ROI op hun investeringen is een reden tot zorg en doet de vraag rijzen over te hoge uitgaven.

Anders gezegd: als bedrijven miljarden dollars aan AI uitgeven, zal AI dan problemen ter waarde van miljarden dollars kunnen oplossen?

Jim Covello, Goldman Sachs, zei: Het vervangen van laagbetaalde banen door enorm kostbare technologie is feitelijk het tegenovergestelde van de eerdere technologietransities die ik heb gezien in de dertig jaar dat ik de technologie-industrie nauwlettend volgde.

Covello is niet voor niets sceptisch. Hij heeft de implementatie van AI in zijn bedrijf gezien en is verbijsterd over de kosten ervan.

We hebben ontdekt dat AI historische gegevens in onze bedrijfsmodellen sneller kan bijwerken dan handmatig, maar tegen zes keer de kosten is de waardepropositie er gewoon nog niet.

Andere analisten over de hele wereld zijn optimistischer over AI. Maar zolang er geen manier is om het rendement op investeringen te kwantificeren, zullen er dagen als vandaag blijven bestaan waarop de pijn van het ene bedrijf de winst van het andere bedrijf is.

