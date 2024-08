IT-storing CrowdStrike: Delta Air Lines zegt verliezen tot 500 miljoen te hebben geleden en zal schadevergoeding eisen

Delta Air Lines wordt geconfronteerd met een aanzienlijke financiële tegenslag als gevolg van een IT-storing veroorzaakt door een defecte CrowdStrike-update eerder in juli, met geschatte verliezen van $ 500 miljoen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Delta-CEO Ed Bastian maakte de financiële gevolgen bekend en benadrukte het voornemen van het bedrijf om schadevergoeding te eisen voor de verstoringen die duizenden vliegtuigen aan de grond hielden en wijdverbreide passagierschaos veroorzaakten.

Omvang van de IT-storing bij CrowdStrike

Copy link to section

De IT-storing, die het gevolg was van een mislukte CrowdStrike-update die wereldwijd ongeveer 8,5 miljoen Windows-apparaten trof, leidde tot ernstige verstoringen in verschillende sectoren.

Het incident strandde vliegtuigpassagiers, onderbrak de ziekenhuisdiensten en ontwrichtte omroepen over de hele wereld.

Delta, gevestigd in Atlanta, had meer moeite dan andere luchtvaartmaatschappijen om te herstellen van de storing, wat het Amerikaanse ministerie van Transport ertoe aanzette een onderzoek naar de zaak te starten.

Delta was een van de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waaronder United en American, die al hun vliegtuigen kort aan de grond moesten houden toen de verstoring op vrijdagochtend 19 juli begon.

Terwijl de rivalen er in het weekend in slaagden hun vluchtschema’s te herstellen, bleven de operationele problemen van Delta de week daarop aanhouden, wat resulteerde in de annulering van meer dan 6.000 vluchten.

Deze langdurige verstoring had aanzienlijke gevolgen voor de passagiers en activiteiten van Delta.

Uitdagingen op het gebied van regelgeving en klantenservice

Copy link to section

De gevolgen van de IT-storing reikten verder dan operationele verstoringen, waardoor tijdens de crisis kritiek ontstond op de klantenservice van Delta.

Er kwamen berichten naar voren dat passagiers tot acht uur aan de telefoon wachtten en lange rijen op luchthavens tegenkwamen.

Deze problemen leidden tot een onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Transport, waarbij minister van Transport Pete Buttigieg de noodzaak van verantwoording benadrukte.

“Elke andere luchtvaartmaatschappij stond binnen een dag of twee weer op de been. Delta leek eigenlijk in de tegenovergestelde richting te bewegen, en daarom besteden we speciale aandacht. We doen onderzoek met het oog op de verantwoordelijkheid voor deze storing”, aldus Buttigieg.

Bredere impact en reacties op de sector

De IT-storing had verstrekkende gevolgen, waarbij verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen ook overwogen om schadevergoeding te eisen voor de kosten die tijdens de verstoring waren gemaakt.

Volgens bronnen die bekend zijn met de situatie zijn er echter nog geen concrete beslissingen genomen.

Het mondiale karakter van de verstoring onderstreept de cruciale rol van een robuuste IT-infrastructuur en de potentiële kwetsbaarheden die kunnen voortvloeien uit software-updates.

CrowdStrike, het cyberbeveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de foutieve update, heeft beloofd zijn interne testprocedures te verbeteren om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

De CEO van het bedrijf, George Kurtz, is door de subcommissie cyberbeveiliging en infrastructuurbescherming van het Amerikaanse Congres bijeengeroepen om de rol van CrowdStrike uit te leggen in wat sommigen de grootste IT-storing in de geschiedenis noemen.

Lessen uit de IT-storingscrisis

Copy link to section

Het incident benadrukt een aantal belangrijke lessen voor de luchtvaartsector en daarbuiten.

Het belang van robuuste IT-systemen, snelle responsprotocollen en effectieve klantenservice tijdens crises kan niet genoeg worden benadrukt.

Delta’s langere hersteltijd vergeleken met haar rivalen wijst op potentiële hiaten in haar crisisbeheersingsstrategieën die moeten worden aangepakt om het consumentenvertrouwen en de operationele veerkracht te herstellen.

Terwijl Delta schadevergoeding eist en eraan werkt om de financiële gevolgen te verzachten, zal de bredere sector nauwlettend in de gaten houden.

De uitkomsten van de onderzoeken en de inspanningen van het bedrijf om zijn IT-systemen en klantenserviceprotocollen te verbeteren zullen waarschijnlijk de normen en verwachtingen in de sector bepalen voor het omgaan met soortgelijke verstoringen in de toekomst.

Het verlies van $500 miljoen van Delta Air Lines als gevolg van de IT-storing veroorzaakt door een foutieve CrowdStrike-update heeft de aanzienlijke risico’s onderstreept die samenhangen met cyberbeveiliging en IT-infrastructuur in de luchtvaartindustrie.

Nu er lopende onderzoeken van toezichthouders zijn en er kans is op schadevergoedingsclaims, dient het incident als een kritische herinnering aan de behoefte aan robuuste IT-systemen en effectieve crisisbeheersingsstrategieën.

De luchtvaartsector zal de ontwikkelingen en reacties op deze ongekende verstoring nauwlettend volgen.