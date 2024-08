JP Morgan verlaagt de rating van Mobileye Global voorafgaand aan de winstcijfers over het tweede kwartaal: zal het aandeel blijven dalen?

Mobileye Global Inc. (NASDAQ: MBLY) staat voor een cruciaal moment nu het zijn winstrapport over het tweede kwartaal voor morgen tegemoet gaat.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het bedrijf stond al onder druk met een daling van de aandelenwaarde van 54% dit jaar, maar de uitdagingen van het bedrijf werden vandaag nog groter toen JP Morgan de aandelenwaarde verlaagde.

Op basis van zorgen over het SuperVision-product en voorraadproblemen verlaagde analist Samik Chatterjee de rating van Mobileye van Overweight naar Neutraal en verlaagde hij het koersdoel van $38 naar $24.

Deze verlaging komt op een moment dat de autosector worstelt met verslechterende volumevooruitzichten voor elektrische voertuigen, verder beïnvloed door de zwakke verkooptrends in ICE en hybride voertuigen.

Hoge autoprijzen en stijgende rentetarieven zetten de consumentenvraag onder druk, factoren die volgens Chatterjee de vooruitzichten op korte termijn voor Mobileye’s Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)-activiteiten zouden kunnen temperen.

Bovendien duidt een voorraadaanpassing bij halfgeleiderbedrijven die rechtstreeks zijn blootgesteld aan de autosector op een verder risico voor de activiteiten van Mobileye.

Eerder dit jaar, in april, verlaagde Morgan Stanley ook de rating van Mobileye vanwege een vertraging in de adoptie van elektrische voertuigen die de markt verraste.

Analist Adam Jonas merkte op dat hoewel Mobileye’s leiderschap op het gebied van computervisie waarde creëert, de onverwachte vertraging een aanzienlijke belemmering voor de groei vormt.

Jonas heeft de rating van Mobileye aangepast van ‘Equal Weight’ naar ‘Onderwogen’ en het koersdoel iets verlaagd van $26 naar $25.

Deze stap weerspiegelt de bezorgdheid over de waardering van Mobileye, die met 36 maal het koersgemiddelde in het boekjaar 26 volledig gewaardeerd leek te midden van de neerwaartse druk op de consensusvoorspellingen.

Vooruitzicht winstcijfers tweede kwartaal

Copy link to section

Vooruitkijkend naar de winsten over het tweede kwartaal verwachten analisten een uitdagend rapport met verwachtingen van een GAAP-verlies van $0,14 per aandeel op een omzet van $423,55 miljoen.

Deze voorspelling staat in schril contrast met de prestaties in het tweede kwartaal van vorig jaar, waarin sprake was van een kleiner verlies van $0,03 per aandeel en een hogere omzet van $454 miljoen.

Ondanks deze tegenwind blijft Mobileye de grenzen verleggen op het gebied van ADAS en autonoom rijden.

De REM- (Road Experience Management) en RSS-systemen (Responsibility Sensitive Safety) van het bedrijf onderstrepen zijn toewijding aan het verbeteren van de veiligheid en efficiëntie in autonome navigatie.

Bovendien omvat de strategie van Mobileye True Redundancy, waardoor de technologieën voor omgevingsdetectie robuust blijven tegen mogelijke systeemstoringen.

Op financieel vlak werd de reis van Mobileye gekenmerkt door volatiliteit. De omzet van het bedrijf daalde in het eerste kwartaal van 2024 scherp, met 48% op jaarbasis, en de brutomarge kelderde van 45,2% naar 22,6%, als gevolg van aanzienlijke voorraad- en prijsuitdagingen.

Nu we het technische analysegedeelte van onze discussie naderen, is het van cruciaal belang om te overwegen hoe deze fundamentele aspecten het aandelentraject van Mobileye kunnen beïnvloeden.

Nu de grafieken klaar zijn om meer van het verhaal te vertellen, zullen we ons verdiepen in wat de cijfers en trends suggereren over de toekomst van Mobileye op de aandelenmarkt.

Zowel stieren als beren moeten voorzichtig blijven

Copy link to section

Na de beursintroductie eind 2022 kende het aandeel Mobileye een snelle stijging en bleef daarna een jaar lang grotendeels binnen een bereik van $32-$48.

Nadat het bedrijf echter zwakke verwachtingen had gerapporteerd voor het vierde kwartaal en 2023, kende het aandeel begin 2024 een enorme daling. Sindsdien bevindt het zich in een neerwaartse trend.

Bron: TradingView

Hoewel de aandelen op dit moment zwakte blijven vertonen over de tijd heen, moeten de bears op hun hoede blijven omdat de koers in iets meer dan een maand substantieel is gedaald van $33 naar $20 en een herstel op handen lijkt.

Of dat herstel ervoor zal zorgen dat het sterker wordt en hoger klimt, of dat het zal worden gebruikt als een mogelijkheid om short te gaan, valt nog te bezien.

Op dezelfde manier moeten beleggers die optimistisch zijn over de aandelen ook afzien van het innemen van een longpositie, tenzij de aandelen enige stabiliteit vertonen op de huidige niveaus.

Zelfs dan zouden ze met een kleine positie moeten beginnen en deze alleen moeten uitbreiden als het aandeel boven zijn weerstand op de middellange termijn op $33,2 klimt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.