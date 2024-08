Michael Cavanagh van Comcast: ‘Elk van onze bedrijven verdient geld’

Michael Cavanagh, president van Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), benadrukte in een recent interview met CNBC de alomvattende strategie van het bedrijf voor duurzame groei in verschillende sectoren.

Hij prees zijn team voor het behouden van een robuust bedrijfsportfolio te midden van aanzienlijke uitdagingen en potentiële consolidatie binnen de media- en telecommunicatie-industrie.

Cavanagh benadrukte de sterke positie van Comcast in al zijn bedrijfseenheden en stelde: “Elk van onze bedrijven bevindt zich in zijn eigen sterke positie en verdient geld. Er is geen enkel onderdeel waarvan we zouden zeggen dat we daarin een achterblijver zijn.”

Hij onderstreepte de agressieve investeringsstrategie van het bedrijf, inclusief plannen om hun kabelnetwerk uit te breiden door dit jaar een miljoen kabelverbindingen toe te voegen.

Comcast richt zich op de uitzendrechten van de NBA

Een belangrijk aandachtspunt voor Comcast is de groei van de NBCUniversal-divisie. Cavanagh noemde de recente samenwerking met de veelgeprezen regisseur Christopher Nolan, resulterend in meerdere Oscar-overwinningen, als een voorbeeld van de succesvolle strategie van het bedrijf in de entertainmentsector.

Bovendien noemde hij het streven van Comcast naar uitzendrechten van de NBA en een investering van meerdere miljarden dollars in het themapark Epic Universe in Florida.

De opmerkingen van Cavanagh komen slechts enkele dagen nadat Comcast rapporteerde over de omzet voor het tweede kwartaal die enigszins achterbleef bij de schattingen van Wall Street.

Momenteel is de CMCSA ruim 10% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe begin februari.

‘Consistente en geduldige’ aanpak

In hetzelfde interview handhaafde Brian Roberts, CEO van Comcast, een voorzichtige houding ten aanzien van de consolidatie van de sector.

“Dat soort dingen heb je niet in de hand”, zei hij, waarmee hij de focus van Comcast op interne groei en consistentie herhaalde.

Hij erkende recente veranderingen in de sector, zoals de ontwikkelingen bij Paramount, maar benadrukte de strategie van Comcast om “een bedrijf op te bouwen met zes groeisporen en verschillende bedrijven in transitie.”

President Michael Cavanagh merkte ook enige zwakte op in de themaparksector, die de toestand van de Amerikaanse consument weerspiegelt.

Hij prees de Federal Reserve voor het optimaal omgaan met inflatie en economische groei.

Tijdens het interview benadrukte hij de toewijding van Comcast aan organische groei, sterk financieel management en kapitaalrendementen.

Hij omschreef de aanpak van het bedrijf als ‘consistent en geduldig’, gericht op het opbouwen van een ‘heel, heel speciaal en uniek bedrijf’.

Terwijl Comcast door een snel evoluerend medialandschap navigeert, suggereren de opmerkingen van Cavanagh een strategie die gericht is op het benutten van bestaande sterke punten en strategische investeringen in plaats van op grote overnames of consolidatiebewegingen.

Deze aanpak lijkt bedoeld om de positie van Comcast als leider in de convergerende werelden van media, technologie en telecommunicatie te behouden.

De strategische richting en investeringsplannen van Comcast onderstrepen haar toewijding aan aanpassing en bloei in een concurrerende industrie. Door zich te concentreren op interne groei en gebruik te maken van haar robuuste portfolio, streeft Comcast ernaar haar marktpositie te versterken en consistente waarde aan de aandeelhouders te leveren.