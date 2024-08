Starbucks is klanten 1,77 miljard dollar aan koffie schuldig: wat wordt er gebrouwen?

Mensen kennen Starbucks als de plek waar koffie wordt verkocht. Toch komt het voor velen als een verrassing als ze erachter komen dat het bedrijf ook een minibank is. Cadeaubonnen van Starbucks hebben het een unieke positie gegeven onder retailers.

Omdat er veel vraag naar was en ze graag als cadeau aan dierbaren werden gegeven, veranderden deze cadeaubonnen Starbucks in een onverwachte financiële krachtpatser.

Volgens de winstcijfers over het derde kwartaal van het bedrijf beschikt het bedrijf nu over een waarde van 1,77 miljard dollar aan niet-ingewisselde cadeaubonnen. Dit cijfer is 9% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Meer dan alleen een goedkopere manier van lenen

Starbucks is niet het eerste bedrijf dat klanten als crediteuren gebruikt. Dit is hoe het werkt. Bedrijven bieden hun klanten mobiele apps of cadeaubonnen aan waarmee ze geld kunnen opladen om later te gebruiken.

Het hele punt hiervan is om gebruikers het gemak te geven om gemakkelijk voor hun koffie te betalen. En het werkt. Dit is de reden waarom mensen saldi op hun kaarten laden, terwijl ze heel goed weten dat ze dit niet onmiddellijk zullen uitgeven.

Maar dit gemak levert het bedrijf veel meer op in de vorm van rentevrij geld. Sommige bedrijven zoals PayPal kunnen veel geld van klanten behouden zonder dat ze rente hoeven te betalen. Maar ze kunnen het niet uitgeven, omdat ze het als reserve moeten houden.

Andere bedrijven zoals Walmart hebben een vergelijkbaar aantal niet-ingewisselde cadeaubonnen als Starbucks.

Maar het feit dat het ruim twintig keer zoveel omzet genereert als Walmart, betekent dat het effect van dit renteloze geld minimaal is.

Voor Starbucks liggen de zaken echter anders. We kunnen het beschouwen als een renteloze lening. Maar het wordt interessant omdat het bedrijf het moet terugbetalen in de vorm van koffie, en niet in geld.

Bovendien neemt het niet-afgeloste saldo elk jaar toe. Vorig jaar genereerde het $196,1 miljoen aan inkomsten uit niet-ingewisselde cadeaubonnen.

Naarmate deze waarde stijgt, heeft Starbucks zich gerealiseerd dat deze saldi wellicht nooit zullen worden ingewisseld. Het is dus geen bedrijfsgeheim meer. Het bedrijf maakt het openlijk bekend, maar het saldo blijft stijgen.

Starbucks doet uitstekend werk door niet-ingewisselde cadeaukaartinkomsten binnen te halen. Maar de hoofdactiviteit, het verkopen van koffie, loopt niet zo goed.

Teleurstellende resultaten over het derde kwartaal

Het bedrijf maakte gisteravond zijn winst over het derde kwartaal bekend en doet het slecht in de verkoop van koffie. Het rapporteerde een daling van 2% in de omzet in Noord-Amerika en een daling van 3% in de wereldwijde inkomsten.

Dit is het tweede opeenvolgende kwartaal van dalende omzet voor het bedrijf. Terwijl consumenten moeite hebben om met de inflatie om te gaan, lijkt het erop dat ze minder koffie drinken.

Denk er zo over na. McDonald’s meldde een dalende omzet na het aanbieden van een maaltijdaanbieding van $ 5 aan zijn klanten. Hoe kan Starbucks dan verwachten dat mensen naar hun winkels komen en zes dollar betalen voor een ijskoffie?

Het is een vraag die het management moeilijk kan beantwoorden, vooral in de aanwezigheid van rivalen die marktaandeel afpakken. Analist RJ Hottovy zegt:

Uw meer prijsbewuste consumenten zoeken andere plekken op of doen gewoon dingen thuis. Er is ook meer concurrentie van enkele drive-thru-koffieketens, zoals een Dutch Bros

Het aandeel heeft tot nu toe een moeilijk jaar achter de rug, met een daling van 17% YTD. De problemen zullen niet snel verdwijnen, ongeacht hoeveel mensen vergeten hun cadeaubonsaldo in te wisselen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.