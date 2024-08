Tezos, Zilliqa, EOS, Celo, Velas en de val uit de gratie

De strijd om de beste blockchain voor ontwikkelaars en gebruikers is gewonnen door onder meer Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum en Base. Veel kanshebbers die hoopten de strijd met Ethereum aan te gaan, zijn met aanzienlijke uitdagingen geconfronteerd en zijn geëvolueerd tot spookketens.

Een spookketen wordt gedefinieerd als een blockchain-netwerk dat geen enkele ontwikkeling en dApps in zijn ecosysteem heeft. In dit artikel worden enkele van deze ketens besproken.

Tezo’s | XTZ

Tezos is een van de beste spookketens in de blockchain-industrie. Het werd in 2018 gelanceerd om het op te nemen tegen Ethereum, een blockchain-netwerk dat bekend staat om zijn lage snelheden en hoge transactiekosten.

Tezos is een ongelooflijk snelle blockchain met lage transactiekosten en zeer schaalbaar dankzij de modulaire architectuur. Door de jaren heen heeft het netwerk miljoenen dollars aan marketing uitgegeven.

De meest populaire marketingaanpak was de samenwerking met Manchester United, een van de populairste clubs in de Engelse Premier League (EPL). Het was ook een toonaangevende partner van Red Bull Racing, een team dat de afgelopen twee kampioenschappen in de Formule 1 heeft gewonnen.

Dankzij deze partnerschappen heeft het bedrijf miljoenen mensen van over de hele wereld kunnen bereiken. Het ecosysteem blijft echter nog steeds achter bij dat van populaire blockchains zoals Solana en Base. De website toont 85 projecten, waarvan 17 in de gedecentraliseerde financiële sector (DeFi).

Uit aanvullende gegevens blijkt dat het DeFi-ecosysteem relatief kleiner is in vergelijking met andere grotere ketens. Het heeft een totale waarde vergrendeld (TVL) van meer dan $54,2 miljoen en een stablecoin-marktkapitalisatie van $50,2 miljoen. Op zijn hoogtepunt had Tezos een marktkapitalisatie van ruim 6,7 miljard dollar, een cijfer dat is gedaald tot 743 miljoen dollar.

Leuk weetje: Tezos is de zevende grootste particuliere onderneming die Bitcoin bezit. Het bevat 6.170 munten ter waarde van meer dan $ 400 miljoen.

Zilliga | ZIL

Zilliqa is een ander blockchain-netwerk dat de afgelopen jaren aanzienlijke uitdagingen heeft doorgemaakt. In deze periode is het van een top-20 cryptocurrency met een waarde van meer dan $2,65 miljard overgegaan naar een kleine cryptocurrency met een waarde van $314 miljoen. Het is nu de 163e grootste cryptocurrency ter wereld.

De ondergang van Zilliqa is een triest verhaal, omdat het een grote vernieuwer is die het concept van sharding introduceerde dat nu is omarmd door blockchains zoals Near, Ethereum en MultiverseX, voorheen bekend als Elrond.

Het ecosysteem van Zilliqa is steeds kleiner geworden. Het heeft bijvoorbeeld slechts een DeFi TVL van slechts $1,74 miljoen en een stablecoin-waardering van $3,18 miljoen.

EOS | EOS

EOS is een ander blockchain-netwerk dat de afgelopen jaren uit de gratie is geraakt. Het netwerk wordt ondersteund door Block.one, een bedrijf dat meer dan $4 miljard heeft opgehaald met zijn Initial Coin Offer (ICO). Block is ook een van de grootste Bitcoin-houders, met meer dan 164.000 munten ter waarde van meer dan $10 miljard.

Het doel van EOS was om een solide alternatief voor Ethereum te creëren, wat het de afgelopen jaren niet is gelukt. Het heeft ook Ethereum Virtual Machine (EVM)-mogelijkheden in zijn netwerk opgenomen.

Uit gegevens blijkt dat EOS een TVL van ruim $133 miljoen aan activa heeft, een daling ten opzichte van een piek van $350 miljoen in 2021. Enkele van de beste dApps in het ecosysteem zijn EOS REX, EOS RAM en DefiBox. Gaandeweg is de marktkapitalisatie gedaald van ruim $15 miljard naar $900 miljoen. Tether is ook gestopt met het slaan van zijn stablecoin op EOS.

Velas Blockchain | 86

Velas Blockchain is ook flink uit de gratie gevallen. De marktkapitalisatie is gedaald van ruim $1,2 miljard naar ruim $18,4 miljoen vandaag. Het is van een top 100-munt geëvolueerd naar een plaats op 818.

Tegelijkertijd is het volume aan activa op de DeFi-platforms gestegen van ruim $50 miljoen in 2021 naar slechts $1,29 miljoen. Het 24-uursvolume bedroeg slechts $ 9.

Dit is een grote achteruitgang voor een blockchain die miljoenen dollars heeft uitgegeven als hoofdsponsor van Ferrari’s Formule 1-team. In veel gevallen committeren bedrijven jaarlijks meer dan $50 miljoen om Ferrari-sponsor te worden.

Zelfs | VOORHOOFD

Celo is een blockchain-netwerk dat in 2023 is overgegaan naar een Ethereum Layer 2-netwerk. Een Layer 2-netwerk is een blockchain die tot doel heeft de hoofdblockchain een boost te geven door transacties buiten de keten af te handelen. De industrie wordt nu gedomineerd door bedrijven als Arbitrum, Polygon en Base Blockchain.

In tegenstelling tot de andere blockchains in deze lijst heeft Celo veel ontwikkelaars aangetrokken. DeFi Llama-gegevens hebben meer dan 40 dApps in zijn ecosysteem geïdentificeerd. De totale waarde (TVL) in het netwerk is echter gedaald van ruim $1,2 miljard in 2021 naar slechts $95 miljoen. De meeste van deze fondsen bevinden zich in Mento, Uniswap en Moola Market, die $65 miljoen, $22,2 miljoen en $2,91 miljoen aan activa hebben.

Er zijn andere netwerken die zijn geëvolueerd tot spookketens. Misschien is Cardano, een netwerk met een waarde van meer dan 15 miljard dollar, het grootste. De andere opmerkelijke zijn Algorand, Mina Protocol en Kadena.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.