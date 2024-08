UBS heeft zojuist een rechtszaak aangespannen tegen Bank of America

UBS Group AG (NYSE: UBS) staat vanochtend in de belangstelling na het indienen van een rechtszaak ter waarde van $200 miljoen tegen de Bank of America Corp (NYSE: BAC).

De Zwitserse bankgigant beweert dat Bank of America de schadeloosstellingsovereenkomsten met betrekking tot risicovolle hypotheken uitgegeven door Countrywide Financial die BAC in 2008 kocht, niet is nagekomen.

De rechtszaak, ingediend bij het Hooggerechtshof van de staat New York, concentreert zich op door hypotheek gedekte waardepapieren die UBS heeft gecreëerd met behulp van leningen afkomstig van Countrywide.

Volgens UBS heeft Countrywide ermee ingestemd de financiële dienstverlener te vrijwaren van claims die voortkomen uit slecht onderschreven of frauduleuze hypotheken.

De aandelen UBS zijn op het moment van schrijven ongeveer vlak.

Hoe heeft UBS het bedrag van $200 miljoen bereikt?

De bovengenoemde door hypotheek gedekte waardepapieren hebben al geleid tot aanzienlijke financiële gevolgen voor UBS.

In 2013 kondigde de bank een schikking van $ 885 miljoen aan met de Amerikaanse Federal Housing Finance Agency.

Bovendien heeft UBS in 2016 een schikking getroffen met de Federal Home Loan Bank of San Francisco voor een niet bekendgemaakt bedrag. Beide schikkingen hadden betrekking op de leningen van Countrywide.

Ondanks uitgebreide gesprekken met Bank of America over compensatie, waaronder zo’n 53 miljoen dollar aan juridische kosten, beweert UBS dat de op een na grootste Amerikaanse bank weigerde aan haar verplichtingen te voldoen.

UBS gaf echter niet meer uitleg over hoe het de $200 miljoen bereikte.

De zaak onderstreept de aanhoudende juridische gevolgen van de financiële crisis van 2008, vooral met betrekking tot door woninghypotheken gedekte effecten.

De rechtszaak van UBS is echter uniek omdat deze dekking zoekt voor schikkingen met betrekking tot deze effecten, in plaats van directe aansprakelijkheid voor hun verminderde waarde.

Countrywide heeft bijgedragen aan de financiële crisis van 2008

Countrywide Financial werd onder leiding van Angelo Mozilo de grootste Amerikaanse hypotheekverstrekker door zich te concentreren op subprime-leners.

Hun kredietpraktijken, die vaak lage initiële maandelijkse betalingen en minimale documentatievereisten met zich meebrachten, droegen aanzienlijk bij aan de huizenzeepbel die uiteindelijk barstte, wat leidde tot de financiële crisis en de daaropvolgende recessie.

De overname van Countrywide door Bank of America voor 2,5 miljard dollar in juli 2008 is uiterst kostbaar gebleken.

De bank heeft te maken gehad met tientallen miljarden dollars aan juridische en andere kosten in verband met de overnames van zowel Countrywide als Merrill Lynch.

Tot nu toe heeft Bank of America niet gereageerd op verzoeken om commentaar op de rechtszaak.

De zaak, ingediend onder de titel UBS Americas et al tegen Countrywide Home Loans Inc et al, zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door financiële en juridische experts, omdat het precedenten zou kunnen scheppen voor soortgelijke schadeclaims uit het crisistijdperk.

De aandelen van de Bank of America Corp zijn woensdagochtend gedaald.