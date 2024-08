Amerikaanse aandelen kelderen door zwakke economische cijfers: wat ging er mis?

Amerikaanse aandelen kregen donderdagmiddag te maken met aanzienlijke verkoopdruk als gevolg van teleurstellende economische cijfers en een scherpe daling van de chipaandelen. Dit leidde tot verliezen in alle drie de belangrijkste indexen, nadat de Federal Reserve in september had aangegeven dat de rente waarschijnlijk zou worden verlaagd.

De S&P 500 daalde bijna 1,5%, en de Nasdaq Composite maakte zijn eerdere winsten ongedaan en daalde met bijna 2,5% na een sterke afsluiting op woensdag. De Dow Jones Industrial Average kende een daling van bijna 600 punten, oftewel 1,4%.

Als deze trend zich voortzet, zou dit de slechtste dag van het jaar voor de markt kunnen zijn.

Bij het begin van de week hielden beleggers de winsten van Big Tech nauwlettend in de gaten.

Microsoft en AMD startten de aankondigingen met behoorlijke winstrapporten.

Ondanks een groeivertraging voor Microsoft zorgde de toewijding van het bedrijf aan AI-uitgaven voor enig optimisme.

META volgde met indrukwekkende resultaten en hield het aandeel ondanks de bredere marktcrash met 5% omhoog.

De technologiesector presteerde echter niet zo slecht als verwacht. Wat veroorzaakt de onrust op de markt?

Wat veroorzaakt de crash?

De meest recente economische gegevens die vandaag zijn vrijgegeven, hebben de vrees voor een recessie opnieuw aangewakkerd. Het aantal werkloosheidsaanvragen is het sterkst gestegen sinds augustus vorig jaar, wat de zorgen nog verergerde toen de ISM Manufacturing Index een teleurstellende 46,8% rapporteerde, wat wijst op een economische krimp.

Dit maakte beleggers bang, waardoor de rente op tienjarige staatsobligaties onder de 4% kwam.

De recente aankondiging van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de rente ongewijzigd zou blijven, met een mogelijke renteverlaging in de nabije toekomst, droeg ook bij aan de onrust op de markten. Beleggers vrezen nu dat de Fed de economische situatie verkeerd heeft ingeschat.

Economische gegevens blijven wijzen op een neergang, zo niet op een regelrechte recessie. De aandelenmarkt verkeert in een staat van verwarring omdat zij worstelt met de mogelijkheid van drie renteverlagingen door de Fed dit jaar en de rente op tienjarige obligaties die onder de 4,00% zal dalen.

“De recessiewind waait hard”, zegt econoom Chris Rupkey. “De aandelenmarkt weet niet of ze moet lachen of huilen.”

Moeten beleggers zich zorgen maken?

Het is een uitdaging om te bepalen of deze situatie op een recessie of op de internetzeepbel lijkt.

Technologieaandelen zijn van cruciaal belang geweest bij het omhoog brengen van de markt, maar hun hoge waarderingen zijn altijd gerechtvaardigd door hun prestaties.

Er is echter een groeiend sentiment dat technologieaandelen het momentum van vorig jaar niet voor onbepaalde tijd kunnen volhouden.

“Er bestaat impliciet de verwachting dat de megacaps nu minder zullen presteren dan in 2000”, aldus portefeuillebeheerders van GMO. “In werkelijkheid staat er vandaag de dag minder op het spel.”

Hoewel de waarderingen van hightechbedrijven niet de voornaamste oorzaak zijn van de huidige marktcrash, kunnen slechte winsten van technologiebedrijven de situatie verergeren. Apple zal vandaag na sluiting van de markt zijn kwartaalcijfers bekendmaken, en een teleurstellende prestatie zou de zaken nog ingewikkelder kunnen maken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.