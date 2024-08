Crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea om toezichtkosten te betalen

Voor cryptocurrency-uitwisselingen met een licentie in Zuid-Korea wordt een toezichtvergoeding in rekening gebracht. Het nieuwe mandaat maakt deel uit van de Virtual Asset User Protection Act van het land.

Lokale mediaberichten suggereren dat er vergoedingen zullen worden opgelegd op basis van de bedrijfsopbrengsten van de bedrijfsopbrengsten van de cryptobeurs over het afgelopen fiscale jaar.

Concreet worden de vergoedingen berekend op basis van een bijdragepercentage dat is vastgesteld op 2,686818 per 10.000 gewonnen.

Als zodanig zal voor elke 10.000 won die een beurs aan inkomsten genereert, ongeveer 2,686818 won worden betaald als toezichtvergoeding aan de Financial Supervisory Service (FSS).

Grotere beurzen zullen de druk voelen

Volgens schattingen zouden de kosten voor toonaangevende crypto-uitwisselingen zoals Upbit, Bithumb en Coinone kunnen oplopen tot 300 miljoen won.

De toezichtvergoedingen zullen de regelgevende activiteiten van de FSS financieren, inclusief inspecties en toezicht, die ervoor zorgen dat Virtual Asset Service Providers (VASP’s) opereren binnen de richtlijnen van de Virtual Asset User Protection Act.

Deze vergoeding is echter alleen van toepassing op beurzen met een operationele omzet van 3 miljard won of meer in het afgelopen jaar.

Zo zal cryptobeurs Korbit worden vrijgesteld van deze uitgaven vanwege de omzet van 1,7 miljard won vorig jaar.

Ondertussen wordt verwacht dat crypto-uitwisseling Upbit bijna 272 miljoen won (ongeveer $200.000) zal betalen op basis van zijn inkomsten.

Het mandaat werd ingevoerd als onderdeel van het herziene ‘Handhavingsdecreet van de wet tot oprichting van de Commissie voor Financiële Diensten, enz.’ en het bijgewerkte ‘Regeling inning van bijdragen van financiële instellingen, enz.’ aangekondigd op 1 juli.

Aanvankelijk werd verwacht dat de implementatie van deze vergoeding zou worden uitgesteld, maar het proces werd versneld vanwege de aanstaande inspectie van de FSS na de handhaving van de Virtual Asset User Protection Act die op 19 juli van kracht werd.

De wet op de bescherming van gebruikers van virtuele activa

Onder de nieuwe wet zijn verschillende vereisten voor VASP’s geïntroduceerd, waaronder een mandaat om ten minste 80% van de activa van gebruikers in koude opslag te houden. Verder moeten deze fondsen worden gescheiden van bedrijfsfondsen en moeten ze worden belegd in “risicovrije” activa om rendement te genereren.

Verder zullen crypto-uitwisselingen ook cryptocurrencies die voor verhandeling zijn vermeld opnieuw evalueren, zoals het verifiëren van de circulatie ervan en het beoordelen van witboeken.

Elk crypto-activum dat niet aan de gegeven vereisten voldoet, zou van de notering moeten worden gehaald.

De Virtual Asset User Protection Act was een directe reactie op de FTX- en Terra Luna-crashes. Zuid-Korea was een belangrijke markt voor beide entiteiten, en hun implosie resulteerde in verliezen ter waarde van miljarden dollars voor de Zuid-Koreanen.

