De Bank of England verlaagt voor het eerst in vier jaar de rente

In een zwaar omstreden besluit heeft de Bank of England voor het eerst in ruim vier jaar de rente verlaagd, wat een potentiële impuls zou kunnen geven aan de inspanningen van de Labour-regering om de economische groei te stimuleren.

Het Monetary Policy Committee (MPC) stemde donderdag met vijf tegen vier stemmen om de beleidsrente van de bank met een kwart procentpunt te verlagen tot 5%.

De BoE had het afgelopen jaar de financieringskosten op 5,25% gehandhaafd in een poging de inflatie te beteugelen.

Recente gegevens waaruit een daling van de totale inflatie naar 2% in mei en juni blijkt, hebben het MPC echter in staat gesteld een renteverlaging te overwegen.

Ondanks deze algemene daling is de inflatie in de dienstensector aanhoudend hoog gebleven, wat de complexiteit van het economische klimaat benadrukt.

BoE-gouverneur Andrew Bailey, die vóór de renteverlaging stemde, verklaarde:

De inflatiedruk is zo afgenomen dat we vandaag de rente hebben kunnen verlagen. Maar we moeten ervoor zorgen dat de inflatie laag blijft en oppassen dat we de rente niet te snel of te veel verlagen. Zorgen voor een lage en stabiele inflatie is het beste wat we kunnen doen om de economische groei en de welvaart van het land te ondersteunen.