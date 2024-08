De resultaten van de tirzepatide-injectie van Eli Lilly zouden een nieuwe bull run kunnen veroorzaken: dit is waarom

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) heeft onlangs veelbelovende resultaten aangekondigd van haar SUMMIT fase 3-onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op de werkzaamheid van de tirzepatide-injectie.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De positieve bevindingen hebben de interesse van beleggers gewekt, waardoor het aandeel vandaag met 3% is gestegen.

Deze resultaten zijn niet alleen significant voor Eli Lilly, maar houden ook potentieel in voor miljoenen patiënten die lijden aan hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) en obesitas.

Veelbelovende proefresultaten

Copy link to section

Uit de resultaten van het fase 3-onderzoek van SUMMIT bleek dat tirzepatide het risico op hartfalen met 38% verminderde in vergelijking met een placebo. Bovendien werd met succes voldaan aan alle belangrijke secundaire eindpunten, waaronder:

Het verminderde het risico op hartfalen met 38% vergeleken met placebo.

Aan alle belangrijke secundaire eindpunten werd met succes voldaan. Deze omvatten inspanningscapaciteit, gemiddelde vermindering van het lichaamsgewicht ten opzichte van de uitgangswaarde na 52 weken en vermindering van het hooggevoelige C-reactieve proteïne van de ontstekingsmarker.

Voor de schatting van de werkzaamheid leidde dit tot een gewichtsvermindering van 15,7% vergeleken met 2,2% voor placebo.

Volgens de schatting van het behandelingsregime leidde dit tot een vermindering van het lichaamsgewicht met 13,9% vergeleken met 2,2% voor placebo.

Waarom is dit resultaat significant?

Copy link to section

Het resultaat weegt zwaar omdat HFpEF (hartfalen met behouden ejectiefractie) verantwoordelijk is voor 50% van alle gevallen van hartfalen. In de VS lijdt 60% van hen ook aan obesitas.

Het is een aandoening waarbij de linker pompkamer van het hart stijf wordt en zich niet normaal kan vullen. Dankzij tirzepatide kan dit probleem eindelijk worden aangepakt.

Het bedrijf zal nu de bevindingen van het SUMMIT-onderzoek voorleggen aan de FDA en hopen op een positieve reactie van hen. Als het medicijn wordt goedgekeurd, zou tirzepatide de hoeksteen van Eli Lilly’s portfolio kunnen worden en de omzet aanzienlijk kunnen verhogen.

De CEO zegt dat het tekort aan tirzepatide binnenkort zou moeten eindigen

Copy link to section

CEO David Ricks had vandaag nog meer goed nieuws voor de investeerders, aangezien hij beweerde dat er binnenkort een einde zou moeten komen aan het tekort aan tirzepatide. Deze onthulling deed hij tijdens een interview met Bloomberg.

Sommige doses van LLY’s afslankmedicijnen Zepbound en Mounjaro staan al een tijdje op de tekortenlijst van de FDA. Mounjaro staat sinds 2022 op die lijst.

Het bedrijf had in april aanvankelijk aangegeven te verwachten dat de aanvoer krap zal blijven. De opmerkingen van de CEO hebben echter het vertrouwen en de hoop van beleggers doen toenemen.

Wat zegt de grafiek?

Copy link to section

De LLY-aandelen zijn de laatste tijd aan het dalen nu de Amerikaanse markt over de hele linie corrigeert. De aankondiging van de medicijnproef komt op een moment dat het aandeel op het punt stond een belangrijk ondersteuningsniveau te testen, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

De trendlijn die ruim een jaar geleden begon, stond op het punt benaderd te worden, maar de aandelenkoers bereikte daar nooit. Traders zullen waarschijnlijk nog steeds wachten op een hertest van die lijn, maar beleggers zullen, op basis van bovenstaande positieve ontwikkelingen, hopen dat de hertest niet nodig is en dat het aandeel zijn opwaartse reis kan voortzetten.

Nu de markt vandaag instort, zullen beleggers troost vinden in het feit dat het LLY-aandeel nog steeds met 3% is gestegen. Alleen de tijd zal leren of dat tijdelijk is.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.