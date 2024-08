Britse aandelen zijn klaar voor potentiële winsten na het besluit van de Bank of England (BOE) om de belangrijkste rente met 25 basispunten te verlagen naar 5,0%.

Deze stap, gericht op het stimuleren van de economische groei, sluit aan bij historische trends die wijzen op positieve vooruitzichten voor de Britse benchmarkindices in de komende maanden.

Historische prestaties van FTSE 100 en FTSE 250

Historisch gezien hebben de FTSE 100- en FTSE 250-indices gunstig gereageerd op renteverlagingen door de BOE.

In drie van de laatste vier gevallen waarin de Bank of England de rente verlaagde – met name in 1986, 1990 en 1998 – zag de FTSE 100 in de daaropvolgende twaalf maanden een gemiddelde stijging van ruim 20%.

Op vergelijkbare wijze boekte de FTSE 250 zelfs nog grotere winsten, met een stijging van 25% of meer in deze perioden.

Het is echter vermeldenswaard dat de enige uitzondering op deze trend zich in 2007 voordeed, toen beide indices een daling kenden.

De FTSE 100 daalde met 38% en de FTSE 250 daalde in de loop van het jaar met 46% na een renteverlaging.

Deze neergang werd grotendeels toegeschreven aan de mondiale financiële crisis, waardoor deze een uitschieter is in de historische gegevens.

Impact van lagere rentetarieven op het Britse pond en de huizenmarkt

Het besluit van de BOE om de rente te verlagen werd gesteund door een smalle marge van vijf tot vier stemmen binnen het Monetary Policy Committee (MPC).

Dit besluit weerspiegelt de focus van de centrale bank op het bevorderen van de economische stabiliteit zonder nieuwe inflatiedruk te veroorzaken.

De consumentenprijsinflatie in het Verenigd Koninkrijk is aanzienlijk gematigd en bedraagt in mei en juni 2,0% per jaar, vergeleken met een piek van 11,1% in oktober 2022.

De huidige renteverlaging komt te midden van marktverwachtingen voor verdere verlagingen.

De geldmarkten geven signalen af dat de BOE de komende vijf maanden nog twee renteverlagingen zou kunnen doorvoeren. Als reactie op de renteverlaging verzwakte het Britse pond (GBP) aanvankelijk ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar begon zich later te herstellen. Deze volatiliteit onderstreept de gevoeligheid van de markt voor toekomstige signalen van het monetair beleid.

Verwacht wordt dat de renteverlaging van de BOE ook een broodnodige impuls zal geven aan de huizenmarkt.

Stephanie Daley van Alexander Hall gaf commentaar op de potentiële positieve effecten en zei: “Het besluit van de BOE biedt aanzienlijke kansen voor huiseigenaren en huizenkopers. Hoewel de hypotheekrente misschien niet onmiddellijk daalt, zou deze verandering moeten helpen de opgekropte vraag vrij te maken en het vertrouwen in de woningsector te herstellen.”

Over het geheel genomen zou de recente zet van de BOE de weg vrij kunnen maken voor een gunstige periode voor Britse aandelen, vooral als historische patronen standhouden.

Beleggers en marktanalisten zullen nauwlettend in de gaten houden hoe deze ontwikkelingen zich ontvouwen en welke impact ze zullen hebben op het bredere economische landschap.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.