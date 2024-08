Kwijtschelding van studentenschulden: het nieuwe plan van Biden belooft verlichting voor 30 miljoen leners

Als cruciale stap voor miljoenen Amerikaanse studenten zal de regering-Biden binnenkort een nieuw initiatief voor de verlichting van de studentenschuld uitrollen, met als doel gerichte hulp te bieden aan kredietnemers die getroffen zijn door studieleningen.

Volgens een persbericht van het Witte Huis zullen ongeveer 30 miljoen Amerikanen profiteren van de kwijtschelding van studentenschulden onder het nieuwste initiatief van de regering-Biden. De aankondiging, die woensdag werd gedaan, schetste het plan van de regering om leners te voorzien van gedetailleerde informatie over toegang tot de komende schuldverlichtingsprogramma’s.

De ontwikkeling komt nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof het eerdere brede vergevingsplan van president Biden blokkeerde, waardoor veel kredietnemers onzeker werden over hun financiële toekomst.

Vier categorieën om in aanmerking te komen voor verlichting van de studieschuld

De bijgewerkte hulpstrategie van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs is erop gericht de meest behoeftigen te bereiken door de focus van de subsidiabiliteitscriteria te beperken. Het nieuwe plan omvat vier hoofdcategorieën:

Leners die nu meer schulden hebben dan aan het begin van de aflossing. Leners komen in aanmerking voor verlichting als ze een huidig saldo op bepaalde soorten federale studieleningen hebben dat groter is dan het saldo van die lening op het moment dat deze werd afgelost vanwege opgelopen rente. Het ministerie schat dat deze schuldenverlichting gevolgen zou hebben voor bijna 23 miljoen kredietnemers, van wie de meerderheid Pell Grant-ontvangers zijn.

Leners die al tientallen jaren in aflossing zitten. Als een lener met alleen studieleningen al meer dan 20 jaar in aflossing is (de aflossing is op of vóór 1 juli 2005 ingevoerd), komt hij in aanmerking voor deze vrijstelling. Leners met ten minste één afstudeerlening die al meer dan 25 jaar aflossen (de aflossing is op of vóór 1 juli 2000 ingevoerd) komen ook in aanmerking.

Leners die anderszins in aanmerking komen voor kwijtschelding van leningen, maar nog geen aanvraag hebben ingediend. Als een lener zich niet met succes heeft ingeschreven voor een inkomensgestuurd terugbetalingsplan (IDR), maar wel in aanmerking komt voor onmiddellijke vergeving, komt hij in aanmerking voor verlichting. Leners die in aanmerking komen voor gesloten schoolontslag of andere soorten vergevingsmogelijkheden, maar die niet met succes een aanvraag hebben ingediend, komen ook in aanmerking voor deze vrijstelling.

Leners die zich hebben ingeschreven voor programma's met een lage financiële waarde. Als een kredietnemer een instelling bezocht die er niet in slaagde voldoende financiële waarde te bieden, of die niet voldeed aan een van de verantwoordingsnormen van het ministerie voor instellingen, zouden die kredietnemers ook in aanmerking komen voor schuldverlichting.

Automatische ontlasting met opt-out mogelijkheid

Een van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe plan is het gestroomlijnde proces. In aanmerking komende leners hoeven geen aanvraag voor vrijstelling in te dienen. In plaats daarvan zal het ministerie van Onderwijs de schuldkwijtschelding automatisch toepassen op in aanmerking komende rekeningen.

Leners die zich willen afmelden, moeten hun leningbeheerder hiervan vóór 30 augustus op de hoogte stellen.

Verwacht wordt dat het ministerie van Onderwijs de regel voor dit schuldverlichtingsinitiatief in oktober zal finaliseren.

De regering zet zich snel in om de verlichting ten uitvoer te leggen, met als doel de kwijtschelding van schulden te voltooien voordat mogelijke juridische uitdagingen het proces kunnen vertragen.

Juridische experts verwachten dat tegenstanders rechtszaken zullen aanspannen om rechterlijke bevelen te verkrijgen, waardoor de strijd maanden of zelfs jaren kan duren. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat kredietnemers zich zorgen maken over de uiteindelijke uitkomst.

Fiscale overwegingen voor kwijtgescholden schulden

Volgens de American Rescue Plan Act van 2021 is de kwijtschelding van studieleningen tot en met 2025 vrijgesteld van federale belastingen, wat aanzienlijke financiële verlichting voor kredietnemers oplevert. Het is echter van cruciaal belang dat kredietnemers zich ervan bewust zijn dat sommige staten mogelijk belastingen heffen op kwijtgescholden schulden.

Het is raadzaam dat kredietnemers hun staatsbelastingregels herzien om inzicht te krijgen in eventuele belastingverplichtingen die kunnen voortvloeien uit de kwijtschelding van schulden.

Hoewel het gestroomlijnde, automatische verlichtingsproces de weg naar vergeving vereenvoudigt, kunnen aanhoudende juridische onzekerheden en gevolgen voor de staatsbelastingen de algehele effectiviteit van het initiatief beïnvloeden.

Naarmate de implementatietijdlijn vordert, zullen kredietnemers en belanghebbenden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden om de impact van het plan op hun financiële toekomst te meten.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.