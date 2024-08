Meta stijgt pre-market met 8% nadat de winst in het tweede kwartaal was overtroffen: moet u nu kopen?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) heeft opnieuw de aandacht van beleggers getrokken, met een stijging van meer dan 8% in de pre-market-handel na het indrukwekkende winstrapport over het tweede kwartaal van 2024.

De technologiegigant rapporteerde een winst per aandeel (EPS) van $5,16, waarmee de verwachtingen van analisten met $0,40 werden overtroffen, en een omzet van $39,07 miljard, waarmee de projecties met $760 miljoen werden overtroffen.

Deze omzetgroei van 22,1% op jaarbasis toont de aanhoudende dominantie van Meta in de digitale ruimte aan.

Analisten verhogen het koersdoel

Beleggers en analisten gonzen van opwinding terwijl de aandelen van Meta blijven stijgen. Na de bekendmaking van de winstcijfers herhaalde Rosenblatt-analist Barton Crockett zijn Overweight-rating voor het aandeel en verhoogde zijn koersdoel van $545 naar $575.

Op dezelfde manier verhoogde Piper Sandler-analist Thomas Champion zijn koersdoel van $572 naar $643, terwijl hij zijn koopadvies handhaafde. Deze optimistische vooruitzichten van analisten weerspiegelen het vertrouwen in Meta’s strategische richting en groeivooruitzichten.

Gegevens over winstcijfers over het tweede kwartaal en groeimotoren

De robuuste winstprestaties van Meta worden ondersteund door verschillende sleutelfactoren.

De Family of Apps van het bedrijf, waaronder Facebook, Instagram en WhatsApp, zag in juni 2024 3,27 miljard dagelijkse actieve gebruikers bereiken, een stijging van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het aantal advertentievertoningen op deze platforms steeg met 10%, en de gemiddelde prijs per advertentie steeg ook met 10%.

Het advertentiesegment blijft de hoeksteen van Meta’s omzet en vertegenwoordigt 98% van de totale inkomsten in het tweede kwartaal van boekjaar 2024.

Het bedrijf rapporteerde 38,3 miljard dollar aan advertentie-inkomsten, een stijging van 22% op jaarbasis.

Ondanks deze successen blijft Meta’s inzet voor innovatie, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), een aandachtspunt. CEO Mark Zuckerberg benadrukte de investering van het bedrijf in AI, waarbij Meta AI tegen het einde van het jaar de meest gebruikte AI-assistent ter wereld zal worden.

Meta heeft ook het eerste open-source AI-model op grensniveau uitgebracht en maakt vorderingen met zijn AI-aangedreven Ray-Ban Meta-bril.

Financieel rapporteerde Meta een bedrijfsresultaat van $14,85 miljard, een stijging van 58%, en een nettowinst van $13,5 miljard, een stijging van 73% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De operationele marge van het bedrijf verbeterde tot 38%, wat wijst op efficiënt beheer en kostenbeheersing.

De kapitaaluitgaven van Meta zullen naar verwachting echter stijgen, met een verwachte 37 miljard tot 40 miljard dollar tegen het einde van het jaar en een aanzienlijke groei die wordt verwacht in 2025.

Deze stijging wordt veroorzaakt door de noodzaak om infrastructuurcapaciteit op te bouwen ter ondersteuning van geavanceerde AI-modellen, zoals de aankomende Llama 4.

De Reality Labs-divisie lijdt weliswaar nog steeds verliezen, maar vertegenwoordigt Meta’s langetermijnvisie op het gebied van augmented reality en AI. Reality Labs rapporteerde een verlies van $4,49 miljard op een omzet van $353 miljoen voor het kwartaal.

De groei van Meta is niet zonder uitdagingen, vooral als het gaat om de sterke afhankelijkheid van advertentie-inkomsten. Terwijl het bedrijf nieuwe wegen verkent, zoals AI en AR, vormt de huidige afhankelijkheid van advertenties een risico als de marktdynamiek verandert.

De strategische diversificatie-inspanningen van Meta, waaronder de uitbreiding van Threads en zakelijke berichtenuitwisseling, bieden echter potentiële inkomstenstromen om dit risico op termijn te beperken.

Wat de toekomstverwachtingen betreft, verwacht Meta dat de omzet in het derde kwartaal van 2024 tussen de $38,5 miljard en $41 miljard zal liggen, iets boven de verwachtingen van analisten. Hoewel schommelingen in vreemde valuta een tegenwind vormen voor de omzetgroei, positioneren Meta’s strategische investeringen en focus op AI het bedrijf goed voor duurzame groei.

De balans van het bedrijf blijft sterk, met ongeveer $40 miljard aan netto contanten, wat voldoende middelen biedt voor voortdurende innovatie en aandeelhoudersrendement.

Waardering en aandeelhoudersrendement

De waardering van Meta blijft aantrekkelijk ondanks de recente koersstijging. De koers-winstverhouding van het bedrijf bedraagt 23x, wat redelijk is voor een technologiegigant met groeivooruitzichten met dubbele cijfers.

Meta’s gedisciplineerde benadering van kapitaalallocatie, inclusief een aandeleninkoopprogramma ter waarde van $50 miljard, onderstreept haar toewijding om waarde terug te geven aan de aandeelhouders. Het bedrijf kocht in het tweede kwartaal voor $6,32 miljard aan aandelen terug, wat het vertrouwen van investeerders in de toekomstige groei versterkte.

Met zijn sterke fundamenten en strategische focus op innovatie blijft Meta Platforms een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid.

Nu we overstappen op technische analyse, bieden de robuuste financiële prestaties en veelbelovende groeivooruitzichten van het bedrijf een solide achtergrond voor het onderzoeken van het aandelenkoerstraject. Laten we nu eens kijken wat de grafieken te zeggen hebben over de toekomstige richting van het aandeel.

De weerstand op de middellange termijn op $532 moet worden overschreden

Meta’s aandeel kende een fenomenale run tussen begin 2023 en het eerste kwartaal van 2024, toen het bijna 500% waardeerde. Sinds april dit jaar heeft het aandeel het echter moeilijk om boven de $532 te handelen, wat als weerstand op de middellange termijn fungeert.



META-grafiek van TradingView

De stijging van vandaag zal zeker hoop geven aan de bulls, maar beleggers die de aandelen nog niet hebben gekocht, moeten niet onmiddellijk instappen, aangezien de aandelen op de middellange termijn een beperkte beweging vertonen.

Ze kunnen vandaag een kleine positie innemen in de buurt van $510, maar zouden daar pas meer aan moeten toevoegen als het aandeel op de daily chart boven de $532 sluit.

Handelaren die een bearish bearish visie op het aandeel hebben, moeten vermijden dat het aandeel momenteel short gaat. Ze moeten een shortpositie in de buurt van $532 initiëren met een strikte stop loss op $546, anders kunnen ze wachten tot de aandelen zwakte vertonen en weer onder de $500 dalen om nieuwe posities in te nemen.

