Roblox Corp (NYSE: RBLX) ziet donderdag een premarket-boost na het rapporteren van indrukwekkende financiële resultaten voor het tweede kwartaal, met een stijging van 21% op jaarbasis in het aantal dagelijks actieve gebruikers (DAU’s). Deze sterke prestatie duidt op een breder herstel in de game-industrie.

In het tweede kwartaal verkleinde Roblox zijn verlies tot 32 cent per aandeel en zag de omzet met 31% stijgen tot $893,5 miljoen.

Analisten hadden een verlies van 37 cent per aandeel en een omzet van $898 miljoen voorspeld. Het bedrijf sloot het kwartaal af met 79,5 miljoen DAU’s, vergeleken met 65,7 miljoen een jaar geleden en meer dan de verwachte 76,39 miljoen. Deze stijging in gebruikersbetrokkenheid benadrukt de groeiende invloed van Roblox in de gamingsector.

Robuuste gebruikersbetrokkenheid verbetert de prestaties van Roblox

Roblox rapporteerde een totaal verlies van $206 miljoen voor het kwartaal, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van $283 miljoen vorig jaar.

De boekingen van het bedrijf stegen jaar-op-jaar met 22% tot $955 miljoen, waarmee de verwachtingen van analisten van $897 miljoen werden overtroffen.

David Baszucki, CEO van Roblox Corp, benadrukte het succes van het bedrijf en zei: “Het dynamische Roblox-content-ecosysteem is uniek en blijft gebruikers van alle leeftijden van over de hele wereld aantrekken. In de toekomst zullen we blijven investeren in ons kernplatform om te helpen onze makersgemeenschap bouwt betere en veiligere ervaringen en bereikt meer mensen.”

In het tweede kwartaal van Roblox was er ook een toename van 24% in het aantal gewerkte uren, tot een totaal van 17,4 miljard uur.

Dit onderstreept de populariteit van de diverse, hoogwaardige inhoud op het platform. Wall Street-analisten beoordelen Roblox-aandelen momenteel gemiddeld als ‘overwogen’, wat het vertrouwen in de toekomstige groei weerspiegelt.

Roblox profiteert van positieve begeleiding

Roblox verbeterde de gemiddelde boeking per gebruiker lichtjes tot $12,01 in het tweede kwartaal en voorspelt boekingen tot $4,23 miljard voor 2024.

Ondanks de positieve prestaties in het tweede kwartaal bleef de jaarvoorspelling van het bedrijf voor de gecorrigeerde EBITDA en omzet, vastgesteld op respectievelijk $92 miljoen tot $132 miljoen en $3,49 miljard tot $3,54 miljard, achter bij de door experts voorspelde omzet van $4,08 miljard.

De stijging van de aandelenkoers van Roblox is opmerkelijk, vooral gezien de bescheiden jaarvoorspelling.

Marktanalist Ritesh A. voorspelde in juni dat als het bullish momentum aanhield, het Roblox-aandeel de komende maanden $50 zou kunnen bereiken.

Momenteel wordt RBLX verhandeld tegen $45. Het blijft echter minder aantrekkelijk voor inkomensbeleggers, omdat het geen dividend uitkeert.

Het sterke winstrapport van Roblox over het tweede kwartaal, gekenmerkt door een aanzienlijke groei van het aantal dagelijks actieve gebruikers en verbeterde financiële prestaties, onderstreept een veelbelovend herstel in de game-industrie.

Met voortdurende investeringen in zijn platform en een focus op gebruikersbetrokkenheid is Roblox goed gepositioneerd voor toekomstige groei, ondanks enkele conservatieve voorspellingen voor het hele jaar.

De innovatieve aanpak van het bedrijf en de groeiende gebruikersbasis maken het een belangrijke speler om in de gaten te houden in het zich ontwikkelende gaminglandschap.

