Zal Verge (XVG) het prijspatroon van Q4 2020 en Q2 2021 herhalen?

Verge (XVG) is een cryptocurrency die sinds de oprichting gestaag de aandacht heeft getrokken, vooral vanwege de focus op privacy en decentralisatie.

Verge werd in oktober 2014 gelanceerd als DogecoinDark (DOGED) en was een vork van Peercoin (PPC). In februari 2016 werd het project omgedoopt tot Verge Valuta om zich te onderscheiden van Dogecoin en een bredere markt aan te spreken.

Ondanks de rebranding blijft Verge dezelfde onderliggende technologie gebruiken als zijn voorganger.

Biconomy heeft het XVG-token vermeld

Op 15 maart 2024 noteerde Biconomy Verge (XVG) voor spothandel met het XVG/USDT handelspaar. Deze notering was een opmerkelijk moment voor Verge, aangezien het op dezelfde dag om 12:00 uur (UTC) stortings- en opnamediensten voor XVG opende.

De notering op Biconomy vertegenwoordigt een belangrijke stap in het vergroten van de marktaanwezigheid en toegankelijkheid van Verge.

De prijs van XVG kende begin april een aanzienlijke stijging, voornamelijk als gevolg van de impact van de Biconomy-notering, maar heeft sindsdien een aanzienlijke daling doorgemaakt in de afgelopen twaalf maanden. Het token bereikte een hoogtepunt van $0,01241 op 3 april 2024, voordat de markt bearish werd, wat tot nu toe de trend is geweest.

Op het moment van schrijven was Verge (XVG) geprijsd op $ 0,003686, wat neerkomt op een daling van 11,0% in de afgelopen 24 uur en een daling van 27% in het afgelopen jaar. Het token wordt echter verhandeld tegen 52.445,39% hoger dan de initiële prijs.

Sommige analisten speculeren dat Verge mogelijk aan de vooravond staat van een aanzienlijke prijsbeweging, die mogelijk een afspiegeling is van de dramatische stijging die tussen het vierde kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2021 wordt waargenomen, zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

Waarnemers suggereren dat een prijsstijging van 10% tot 15% op handen zou kunnen zijn als we het vierde kwartaal van 2024 ingaan.

Functies die de Verge-prijs hoger kunnen duwen

Een van de bepalende kenmerken van Verge is de toewijding om de anonimiteit van gebruikers te beschermen tijdens het gebruik van een open blockchain. De cryptocurrency bereikt dit door veilige protocollen te integreren zoals TOR (The Onion Router), I2P (Invisible Internet Project) en het unieke Wraith-protocol.

TOR en I2P anonimiseren netwerken die de IP-adressen en transacties van gebruikers onzichtbaar maken, terwijl het Wraith-protocol gebruikers in staat stelt te kiezen tussen een openbaar of privé gedistribueerd grootboek. Deze combinatie van technologieën zorgt ervoor dat Verge-transacties met verbeterde privacy kunnen worden uitgevoerd.

Wat de technische specificaties betreft, is Verge gebaseerd op de broncode van Bitcoin (BTC), maar heeft wijzigingen doorgevoerd om de originele Bitcoin-blockchain te verbeteren.

Verge blijft zichzelf positioneren als een toonaangevende, op privacy gerichte cryptocurrency, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën om gebruikersgegevens te beschermen en tegelijkertijd een efficiënter alternatief voor Bitcoin wil bieden.

Met recente ontwikkelingen zoals de notering op Biconomy en potentieel voor toekomstige groei blijft Verge een project om in de gaten te houden in het zich ontwikkelende cryptocurrency-landschap.

