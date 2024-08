De nettowinst van gaminggigant Nintendo in het eerste kwartaal daalt met 55% naarmate de verkoop van Switch daalt

De Japanse videogamegigant Nintendo kondigde een aanzienlijke winstdaling van 55% aan voor het kwartaal april-juni van 2024, voornamelijk als gevolg van de dalende verkoop van zowel zijn gameconsoles als software, terwijl de verkoop van Switch aanzienlijk daalde.

In deze periode daalde de winst van Nintendo van 181 miljard yen een jaar eerder naar 80,95 miljard yen (543 miljoen dollar), terwijl de kwartaalomzet met 46,5% daalde naar 246,6 miljard yen (1,7 miljard dollar).

De Nintendo Switch, nu in zijn achtste jaar, heeft wereldwijd de 140 miljoen verkochte exemplaren overtroffen. Maar zoals vaak gebeurt met gameconsoles naarmate ze ouder worden, begint de verkoop af te nemen.

Het laatste kwartaal rapporteerde een scherpe daling van 46% in Switch-verkopen met 46%, van 3,9 miljoen eenheden naar slechts 2,1 miljoen.

Op dezelfde manier kende de softwareverkoop ook een opmerkelijke daling van 41%.

Ondanks de succesvolle lanceringen van games als “Paper Mario: The Thousand-Year Door” en “Luigi’s Mansion 2 HD”, waarvan respectievelijk 1,76 miljoen en 1,19 miljoen exemplaren zijn verkocht, kon de totale softwareverkoop de prestaties van het voorgaande jaar niet evenaren, aldus Nintendo.

De verkoop van hardware en software in het eerste kwartaal van vorig boekjaar werd substantieel gedreven door de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in mei 2023, dus vergeleken met toen daalde de verkoop van hardware met 46,3% en de verkoop van software met 41,3% op jaarbasis. -op-jaar.