Exxon stijgt in Q2-winsten, Chevron zakt in: wat beleggers moeten weten

ExxonMobil en Chevron, qua marktkapitalisatie de grootste olie- en gasbedrijven in de VS, rapporteerden vrijdag hun winst over het tweede kwartaal, waarbij ze uiteenlopende strategieën en resultaten in een uitdagende markt benadrukten.

Hoewel beide bedrijven onder druk stonden door afnemende raffinagemarges, slaagde Exxon erin de storm effectiever te doorstaan dan Chevron, wat zijn robuuste strategische aanpassingen en operationele efficiëntie demonstreerde.

De sterke prestaties van Exxon Mobil in het tweede kwartaal

ExxonMobil rapporteerde een nettowinst van $9,2 miljard, of $2,14 per aandeel, een stijging van 17% ten opzichte van de $7,9 miljard, of $1,94 per aandeel, die in hetzelfde kwartaal vorig jaar werd opgetekend.

Deze prestatie overtrof de verwachtingen van analisten, die een winst per aandeel van $2,01 voorspelden. De omzet steeg ook naar $93,06 miljard, vergeleken met $82,91 miljard een jaar geleden, en overtrof daarmee de verwachte $90,99 miljard.

Het bedrijf behaalde deze indrukwekkende resultaten dankzij recordproductieniveaus in Guyana en het Perm-bekken, en een succesvolle fusie met Pioneer Natural Resources, die $0,5 miljard aan de winst toevoegde.

Bovendien versterkte de uitbreiding van de raffinaderij in Beaumont de marges, en hielpen structurele kostenbesparingen naast de verkoop van hoogwaardige producten de impact van lagere raffinagemarges in de industrie te verzachten.

Exxon verhoogde ook zijn productiedoelstelling voor 2024 met 13% tot 4,3 miljoen vaten olie-equivalent per dag (boepd), na de fusie met Pioneer.

Darren Woods, voorzitter en CEO van Exxon, merkte op: “We hebben een recordproductie per kwartaal gerealiseerd uit onze goedkope bevoorradingskosten in Permian en Guyana, met de hoogste olieproductie sinds de fusie tussen Exxon en Mobil. We hebben ook een record neergezet op het gebied van hoge productiekosten. De verkoop van waardeproducten groeide met 10% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Onze transformatieve fusie met Pioneer werd in ongeveer de helft van de tijd voltooid ten opzichte van vergelijkbare deals, en we blijven investeren in bedrijven met een hoog potentieel, zoals ProxximaTM, koolstofmaterialen. en vrijwel koolstofvrije waterstof.”

De problemen van Chevron te midden van lagere raffinagemarges

Chevron rapporteerde daarentegen een winst van $4,4 miljard, of $2,43 per aandeel, een aanzienlijke daling ten opzichte van de $6 miljard, of $3,16 per aandeel, die in hetzelfde kwartaal vorig jaar werd verdiend.

De winst bleef achter bij de verwachtingen van analisten, die de winst per aandeel op $2,93 schatten.

Hoewel de omzet van Chevron van $ 51,18 miljard de verwachtingen overtrof, werd de winst negatief beïnvloed door lagere raffinagemarges, hogere bedrijfskosten en tegenwind op de wisselkoersen.

De mondiale netto olie-equivalentproductie van Chevron steeg met 11% tot 3,29 miljoen vaten per dag, gedreven door de integratie van PDC Energy en sterke prestaties in belangrijke regio’s. De Amerikaanse downstream-winsten daalden echter van 1,08 miljard dollar een jaar eerder naar $280 miljoen, en de internationale downstream-winsten daalden van $426 miljoen naar $317 miljoen.

CEO Mike Wirth erkende de operationele uitdagingen en zei: “Dit kwartaal hebben we een sterke productie geleverd en onze wereldwijde exploratieportfolio uitgebreid, maar we kregen te maken met operationele downtime en zwakkere marges.”

Na de winstrapporten daalden de aandelen van Chevron met 2,4%, terwijl de aandelen van Exxon ook met 1,63% daalden.

De aandelenkoers van Chevron is het afgelopen jaar met ongeveer 4,5% gedaald, terwijl de aandelen van Exxon met 9% zijn gestegen.

Chevron’s voorgestelde overname van Hess ter waarde van 53 miljard dollar, waardoor het een belang van 30% zou krijgen in een Guyanese olieveld gecontroleerd door Exxon, blijft vastzitten vanwege een arbitrageclaim ingediend door Exxon.

Deze overname zou na voltooiing de upstreamproductie en marges van Chevron kunnen verbeteren.

Over het geheel genomen positioneren de sterke prestaties en strategische stappen van Exxon het bedrijf gunstig in de energiesector, terwijl de uitdagingen en voortdurende acquisitie-inspanningen van Chevron een allegaartje aan kansen en risico’s voor investeerders bieden.

