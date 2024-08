Het Amerikaanse werkloosheidscijfer stijgt in juli naar 4,3%, te midden van een bredere economische neergang

Het werkloosheidscijfer in de VS steeg in juli naar 4,3%, wat een duidelijke vertraging van de aanwervingen en de toenemende bredere economische zorgen benadrukte.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) heeft de economie vorige maand slechts 114.000 banen toegevoegd, de kleinste winst sinds december 2020, een periode die werd gekenmerkt door door de pandemie veroorzaakte economische ontwrichting.

Deze banengroei bleef achter bij de verwachtingen van economen, die hadden verwacht dat het werkloosheidscijfer op de 4,1% van juni zou blijven.

De beleidsreactie van de Fed wordt onder de loep genomen

Copy link to section

Dit laatste werkgelegenheidsrapport heeft zorgen aangewakkerd over het monetaire beleid van de Federal Reserve, met name over het tijdstip waarop de rente wordt aangepast.

Fed-voorzitter Jay Powell had eerder gesuggereerd dat de centrale bank al in september haar eerste post-pandemische renteverlaging zou kunnen doorvoeren.

De trage banengroei en de stijgende werkloosheid doen twijfels rijzen over de vraag of de Fed te lang heeft gewacht met het aanpakken van de inflatie door middel van renteverlagingen.

De stijging van de werkloosheid werd deels toegeschreven aan tijdelijke ontslagen en weergerelateerde verstoringen.

De BLS gaf aan dat ongunstige weersomstandigheden sommige werknemers tijdelijk hadden verdreven, wat bijdroeg aan de stijging van de werkloosheid.

Ondanks deze kortetermijnfactoren wijst de algemene trend op een bredere vertraging op de arbeidsmarkt.

Loonstijgingen en arbeidsparticipatie

Copy link to section

Te midden van de stijgende werkloosheid zijn er enkele positieve signalen.

De loonstijgingen zijn nog steeds groter dan de inflatie, een trend die zich de afgelopen maanden heeft voortgezet.

Bovendien is de arbeidsparticipatie in juli gestegen, als gevolg van een stijging van het aantal mensen dat actief op zoek is naar werk.

De banengroei in sectoren buiten de gezondheidszorg, de bouw en bepaalde transport- en opslagfuncties was echter minimaal.

Opvallend is dat in de productiesector slechts een bescheiden stijging van 1.000 banen plaatsvond, terwijl de professionele en zakelijke dienstverlening een daling van 1.000 banen kende.

In een reactie op het laatste werkloosheidsrapport zei Jag Kooner, hoofd derivaten bij Bitfinex: “De publicatie van het banenrapport heeft de potentiële recessiespanningen vergroot. Het cijfer van 4,3% zou de Sahm Rule kunnen veroorzaken, historisch gezien een betrouwbare recessie-indicator.”

“Factoren als de toegenomen arbeidsparticipatie, vooral onder immigranten, en de aanhoudende mismatch tussen werkzoekenden en beschikbare banen hebben ook bijgedragen aan de werkloosheidssituatie. Deze complexiteiten, gecombineerd met een omgekeerde rentecurve – nog een recessiesignaal – hebben een sfeer van onzekerheid gecreëerd. .”

“Als het werkloosheidscijfer de visie van de FED ondersteunt dat de inflatie onder controle komt, kunnen we in september een renteverlaging zien aankomen, wat een bullish argument is voor bitcoin,” voegde Kooner eraan toe.

De controle van de Federal Reserve over de economische vooruitzichten blijft van cruciaal belang. In haar laatste aankondiging heeft de Fed besloten het belangrijkste rentetarief op ongeveer 5,5% te handhaven. Powell gaf aan dat een renteverlaging wordt overwogen voor de volgende vergadering, een stap die de financieringskosten zou kunnen verlagen en mogelijk de vraag en het aannemen van personeel in de hele economie zou kunnen stimuleren.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.