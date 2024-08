Interview: India moet het belastingstandpunt op crypto herzien, zegt Sumit Gupta van CoinDCX

Het cryptocurrency-ecosysteem in India maakt een churn door.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Aan de ene kant neemt de belangstelling van beleggers voor deze activaklasse toe, waarbij kleinere dorpen en steden deze ook actief omarmen, samen met vermogende particulieren. Aan de andere kant is de belastingheffing op deze activa niet goed gevallen bij de belanghebbenden.

Ook de recente begroting zorgde op dat vlak niet voor versoepeling. Verder heeft een recente cyberaanval op een van de prominente beurzen de noodzaak van beleggersbescherming benadrukt.

Invezz sprak met Sumit Gupta, mede-oprichter van CoinDCX, een van de toonaangevende crypto-beurzen in India en de eerste crypto-eenhoorn van het land, over een reeks onderwerpen: van de plannen van het bedrijf om nieuwe geografische gebieden te betreden tot het aanmoedigen van nieuwe trends in de Indiase crypto en waarom India staat op het punt een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de mondiale Web3-sector. Bewerkte fragmenten:

Invezz: U bent onlangs uitgebreid naar de VAE met de overname van BitOasis. Welke andere markten liggen binnen uw zicht voor uitbreiding op de korte tot middellange termijn?

Onze eerste internationale uitbreiding vond plaats in de VAE, met BitOasis. We willen een progressieve crypto-gereguleerde markt volgen.

De VAE is een goed voorbeeld van een dergelijke markt, met duidelijke en ondersteunende regelgeving die veel mondiale bedrijven aantrekt. Dit vormt een sterke basis voor ons om verder uit te breiden naar de GCC-regio.

Toegang tot Turkije, Zuidoost-Azië en Europa op komst?

Copy link to section

We evalueren ook andere regio’s met vooruitstrevende regelgeving, zoals Turkije, Zuidoost-Azië en Europa.

Singapore is lange tijd toonaangevend geweest op het gebied van duidelijkheid op het gebied van regelgeving, en Europa groeit snel als belangrijke markt.

Terwijl we deze regio’s actief evalueren, blijft onze primaire focus het vinden van de juiste partners om mee samen te werken om een succesvolle expansie te garanderen.

Invezz: Denkt u dat India nu zijn standpunt over crypto moet herzien, nu veel ontwikkelde economieën Bitcoin en ETH ETF’s lanceren? Welke richting moet het land op als het gaat om regulering op dit gebied?

De wereldwijde introductie van Bitcoin en Ethereum ETF’s is een sterke indicator van het groeiende vertrouwen in deze activaklasse.

In India is het nodig om het huidige standpunt ten aanzien van crypto te herzien, vooral als het gaat om belastingen.

We hebben verschillende wijzigingen aan de regering voorgesteld om het belastingkader gunstiger te maken voor de groei. Deze omvatten het verlagen van het TDS-tarief op grond van Sectie 194S(1) van 1% naar 0,01% en het afstemmen van de vermogenswinstbelastingtarieven op de feitelijke belastingschijf van de belastingplichtige. Deze maatregelen zijn cruciaal voor de duurzaamheid van de virtuele activa-industrie in India en zouden het land kunnen positioneren als een vooruitstrevende jurisdictie voor digitale activa.

Dergelijke veranderingen zouden transacties via conforme platforms aanmoedigen en een evenwichtiger belastingkader bevorderen.

Noodzaak om crypto-activa op dezelfde manier te behandelen als aandelen

Copy link to section

Het op dezelfde manier behandelen van crypto-activa als aandelen zou een aanzienlijk economisch potentieel kunnen ontsluiten, aangezien de industrie de komende tien jaar $1,1 biljoen aan de economie van het land kan toevoegen.

Invezz: Hoe is het met het bedrijf gegaan na de belastingheffing op crypto-inkomsten en de 1% TDS? Denkt u dat dit een grotere impact heeft gehad op het Indiase sentiment voor crypto?

De implementatie van TDS en het nieuwe belastingbeleid leidden inderdaad tot een opmerkelijke daling van de handelsvolumes, omdat veel beleggers migreerden naar niet-conforme platforms.

Eind 2023 blokkeerde de Indiase regering offshore-beurzen die niet voldeden aan de FIU IND-voorschriften. In maart 2023 gaf de Indiase regering het mandaat dat alle uitwisselingen zich bij de FIU zouden registreren en zich moesten houden aan de richtlijnen van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Dit hielp bij conforme uitwisselingen zoals CoinDCX. We hebben een geleidelijke terugkeer van investeerders naar conforme platforms waargenomen.

Toch blijft een aanzienlijk aantal beleggers handelen op niet-conforme platforms via P2P en VPN, waardoor ze zichzelf blootstellen aan potentiële risico’s van asociale elementen. We hebben goede hoop dat de regering de belangrijkste problemen in de virtuele activa-industrie zal aanpakken.

Invezz: Hoe zijn de handelsvolumes voor CoinDCX in de eerste helft geweest en wat zijn uw vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar? Zijn er interessante aanwijzingen en inzichten die u opmerkt met betrekking tot de interesse van beleggers op uw platform, in termen van demografische en geografische gegevens?

In de eerste helft van 2024 faciliteerde CoinDCX gemiddelde kwartaalhandelsvolumes van meer dan $840 miljoen in spothandel.

We hebben verschillende positieve ontwikkelingen in de crypto-ruimte waargenomen, zoals het verbod op niet-FIU-compatibele cryptoplatforms in India en de goedkeuring van Bitcoin ETF’s in de VS. Dit heeft geleid tot aanzienlijke belangstelling van beleggers.

Indiase steden op niveau 2 staan bovenaan de crypto-adoptie, de gemiddelde leeftijd van investeerders stijgt

Copy link to section

Ons platform trekt een diverse demografische groep aan, met een opmerkelijke toename van de belangstelling van zowel jongere als meer volwassen beleggers uit verschillende regio’s.

In tegenstelling tot de verwachtingen kwamen Tier-2-steden als Lucknow en Patna naar voren als verrassende leiders op het gebied van crypto-adoptie. Jaipur, Indore, Bhubaneswar en Ludhiana, die doorbraken in de top 15, daagden het idee uit dat grote stedelijke centra de crypto-investeringsruimte zouden monopoliseren.

Een van de meest opvallende trends is de volwassenheid van Indiase crypto-investeerders op het CoinDCX-platform. De gemiddelde leeftijd steeg van 25 jaar in 2022 naar 30 jaar in 2023, wat doorgewinterde investeerders aantrok die verder gingen dan de traditioneel jonge doelgroep.

Deze verschuiving duidt op een groeiend begrip en acceptatie van crypto als een legitieme investering.

We zijn blij om getuige te zijn van een toenemende belangstelling van vermogende particulieren (HNI’s) voor crypto-activa. CoinDCX heeft al meer dan 100 institutionele beleggers, meer dan 2.500 HNI-klanten, en bedient meer dan 25 family offices.

Er is een grote vraag vanuit deze categorie investeerders en daarom hebben we Prime Services gelanceerd. Deze investeerders streven naar waarde op de lange termijn en hebben gespecialiseerde diensten nodig.

Invezz: Binance en KuCoin zullen naar verwachting opnieuw de Indiase markt betreden. Wordt het een uitdaging voor jou?

De introductie van meer conforme beurzen zal het vertrouwen tussen investeerders en belanghebbenden vergroten, wat het hele ecosysteem ten goede zal komen.

Het is onwaarschijnlijk dat de WazirX-cyberaanval het marktsentiment zal beïnvloeden

Copy link to section

Invezz: WazirX werd eerder deze maand getroffen door een aanzienlijke cyberaanval. Welke invloed heeft het incident op andere crypto-uitwisselingen, waaronder CoinDCX? Heeft u het gebruikt als signaal om wijzigingen aan te brengen op het gebied van de beveiliging?

Crypto-activa opereren in een mondiale context en het is onwaarschijnlijk dat een enkele gebeurtenis een significante impact zal hebben op de markt als geheel. Bij CoinDCX was het business as usual.



Onze portefeuillebeveiliging blijft robuust en we streven ernaar de hoogste beschermingsnormen voor uw beleggingen te handhaven. Wij zorgen ervoor dat 100% van het geld van onze klanten in cold wallets wordt opgeslagen, waardoor het risico op cyberdreigingen wordt geminimaliseerd.

Het platform van CoinDCX is ISO 27001-gecertificeerd voor beveiliging en is uitgerust met Multi-Party Computation (MPC), Two-Factor Authentication (2FA) en geavanceerde encryptie.

We ondergaan regelmatig beveiligings- en compliance-audits om ervoor te zorgen dat onze systemen up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingsprotocollen. Bovendien bieden we realtime bewijs van reserves om transparantie en vertrouwen in ons systeem te garanderen.

Invezz: Bitcoin sprong naar een hoogtepunt in twee weken na het moordbod op Trump. Denkt u dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een belangrijke rol zullen spelen bij het vormgeven van het crypto-sentiment in het laatste kwartaal en het einde van het jaar? Welke andere gebeurtenissen kunnen het sentiment beïnvloeden?

Zeker, de VS, die een belangrijke stakeholder zijn in de wereldeconomie, hebben een aanzienlijke invloed op het mondiale economische beleid, inclusief het beleid dat verband houdt met crypto.

De goedkeuring van crypto door Amerikaanse presidentskandidaten kan het beleggerssentiment positief beïnvloeden, zoals we hebben gezien met de goedkeuring van BTC ETF.

De Bitcoin ETF’s hebben al een positief verhaal op de markt neergezet, met tot nu toe meer dan $50 miljard geïnvesteerd in 10 nieuw gelanceerde Bitcoin ETF’s.

Ethereum ETF’s maken al veel impact. Solana ETF’s zitten ook in de pijplijn. De introductie van deze ETF’s is van cruciaal belang omdat ze institutionele beleggers aantrekken en substantieel kapitaal en langetermijnbeleggingsvooruitzichten op de markt brengen.

Deze trend draagt bij aan de marktstabiliteit en versnelt de groei van de beleggingscategorie. Dit soort gebeurtenissen zullen, samen met andere macro-economische factoren, het crypto-sentiment de komende maanden bepalen.

Groeiende belangstelling van HNI’s en institutionele beleggers

Copy link to section

Invezz: Uw kijk op de groei van crypto in India.

Crypto-activa worden steeds meer geaccepteerd als een opkomende beleggingscategorie, waarbij India voorop loopt op het gebied van adoptie. Er wordt de komende jaren een aanzienlijke toename van de adoptie verwacht, vooral onder HNI’s en institutionele beleggers die deze beleggingscategorie grotendeels hebben erkend.

Uit een in 2022 gepubliceerd onderzoek van Bain blijkt dat meer dan de helft van de zeer vermogende en zeer vermogende particulieren en bijna 40% van de vermogende particulieren wereldwijd van plan zijn hun toewijzing aan alternatieven de komende drie jaar te vergroten. dan conventionele investeringen.

Deze trend wordt gedreven door het verlangen naar verbeterde diversificatie en hogere rendementen.

Nu crypto-activa worden gevalideerd na de goedkeuring van Bitcoin en Ethereum ETF’s door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), zijn de institutionele participatie en interesse in crypto enorm toegenomen.

Crypto-activa zoals Bitcoin en Ethereum worden nu erkend als ‘belegbare activa’, waarbij hun gedecentraliseerde karakter een bescherming biedt tegen inflatie, geopolitieke spanningen en andere factoren die van invloed zijn op economieën.

Met betrekking tot Web3 is de kwaliteit van de in India gebouwde projecten aanzienlijk verbeterd, waarbij nieuwkomers gemotiveerd worden door langetermijndoelen in plaats van door kortetermijnhypes.

Er is een groeiende belangstelling voor het bouwen van applicaties en het verkennen van niet-financiële gebruiksscenario’s zoals tokenisatie.

Nu de mondiale regelgeving zich positief ontwikkelt, verwachten we een golf van oplossingen die zich richten op de bruikbaarheid, aangezien de uitdagingen op het gebied van infrastructuur en schaalbaarheid al zijn opgelost.

Sinds 2023 zijn er in India meer dan 900 Web3-startups, waarvan er vijf de eenhoornstatus bereiken.

De Web3-sector zal naar verwachting in 2032 1,1 biljoen dollar bijdragen aan het bbp van India. India is een wereldleider op het gebied van crypto-adoptie aan de basis en staat in de top vijf van verschillende categorieën. Vanaf 2023 is 11% van de wereldwijde Web3-ontwikkelaarspool gevestigd in India, en de talentenpool van het land in de blockchain-industrie zal naar verwachting de komende 1-2 jaar met meer dan 120% groeien.



Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.