MicroStrategy gaat $2 miljard ophalen voor de aankoop van Bitcoin, te midden van een verlies van $123 miljoen in het tweede kwartaal

MicroStrategy, ‘s werelds grootste zakelijke Bitcoin-houder, wil zijn BTC-reserves vetmesten door een deel van zijn klasse A-aandelen te verkopen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De aankondiging kwam toen het bedrijf in het tweede kwartaal van 2024 een nettoverlies van $123 miljoen rapporteerde.

Volgens een recente aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission wil het bedrijf $2 miljard ophalen door zijn klasse A-aandelen te verkopen.

In de indiening staat dat de opbrengst van de verkoop zou worden gebruikt voor “algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de verwerving van bitcoin.”

In de indiening werd niet gespecificeerd wanneer de verkoop zou worden uitgevoerd of welk deel ervan zou worden gebruikt om Bitcoin te verwerven.

Volgens de indiening heeft het bedrijf niet bepaald welk deel van de opbrengst ‘specifiek voor een bepaald doel zou worden gebruikt’.

Het nettoverlies heeft de Bitcoin-strategie niet beïnvloed

Copy link to section

De indiening kwam samen met de financiële resultaten van MicroStrategy over het tweede kwartaal, waarin het in het tweede kwartaal van 2024 een nettoverlies van $123 miljoen boekte, met een verlies van $5,74 per aandeel.

De kwartaalomzet van het bedrijf daalde jaar-op-jaar met 7%.

Ondanks de recessie kocht het business intelligence-bedrijf in hetzelfde kwartaal 2.222 Bitcoin voor $805 miljoen als onderdeel van zijn Bitcoin-strategie.

Het bedrijf werd voor het eerst aangekondigd in 2020 en is van plan om Bitcoin te verwerven met behulp van kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en opbrengsten uit aandelen- en schuldfinancieringen in het kader van deze regeling.

Het bedrijf, samen met zijn CEO Michael Saylor, die een uitgesproken voorstander is van Bitcoin, beschouwt de vlaggenschip-cryptocurrency als een langetermijninvestering.

Er is geen vooraf bepaald streefbedrag en het bedrijf is door de jaren heen periodiek Bitcoin blijven verwerven. Op het moment van publicatie bedraagt het totale Bitcoin-bezit van het bedrijf 226.500 BTC, wat op het moment van schrijven werd gewaardeerd op ongeveer $14,7 miljard.

Zoals vermeld in het winstrapport werd de Bitcoin-voorraad verworven voor $8,5 miljard, met een gemiddelde prijs van $36.821 per Bitcoin. De meest recente aankoop, voor 11.931 BTC, waarbij het bedrijf destijds $786 miljoen uitgaf, werd op 20 juni uitgevoerd.

In maart had het bedrijf nog eens 9.245 BTC verworven voor $623 miljoen. Beide overnames vonden plaats via de uitgifte van schulden.

Het in Virginia gevestigde bedrijf onthulde tijdens zijn winstoproep ook een nieuwe prestatie-indicator genaamd ‘Bitcoin Yield’.

Het volgt de procentuele verandering in de loop van de tijd in de verhouding tussen de Bitcoin-bezit van het bedrijf en de verwaterde uitstaande aandelen, die de gewone aandelen van het bedrijf omvatten, samen met eventuele extra aandelen die zijn gecreëerd op basis van converteerbare bankbiljetten of het uitoefenen van aandelenopties.

Het Bitcoin-rendement van MicroStrategy bedraagt dit jaar 12,2%. Het bedrijf is van plan de komende drie jaar een percentage van 4% tot 8% per jaar te handhaven.

Op het moment van schrijven waren de aandelen van MicroStrategy ruim 6% gedaald.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.