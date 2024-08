Intel Corp (NASDAQ: INTC) streeft ernaar zichzelf te profileren als een belangrijke speler in de sector van de kunstmatige intelligentie (AI). Eric Ross, Chief Investment Strategist bij Cascend Securities, waarschuwt echter dat Intel niet echt een AI-aandeel is.

Ross bekritiseert Intel vanwege de achterblijvende vooruitgang op het gebied van procestechnologie in de afgelopen tien jaar, wat heeft bijgedragen aan de teleurstellende winsten van het bedrijf voor het tweede financiële kwartaal.

In het tweede kwartaal rapporteerde Intel een daling van 3% op jaarbasis in de omzet uit datacenters, wat erop wijst dat AI wellicht niet de verwachte groeimotor voor de halfgeleidergigant is.

Na dit nieuws daalden de aandelen van Intel vrijdag met meer dan 20% in de premarket-handel.

Intel loopt achter TSMC aan

Tijdens een optreden op CNBC bestempelde Ross Intel als “oude geschiedenis” omdat het er niet in slaagde zijn procestechnologie op agressieve wijze over te zetten van 14 nm naar 10 nm en vervolgens naar 7 nm.

Hij benadrukte dat Intel nu bijna twee generaties achterloopt op de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), die zijn technologische transities vlekkeloos heeft uitgevoerd.

Als gevolg hiervan verliest Intel zelfs marktaandeel aan Advanced Micro Devices (AMD), dat profiteert van de geavanceerde technologie van TSMC.

Ross wees er ook op dat Intel slecht heeft geprofiteerd van het miljardeninitiatief van de Amerikaanse overheid voor de onshore chipproductie.

Hij voorspelt dat Intel minstens twee tot drie jaar aan agressieve investeringen nodig zal hebben om TSMC op het gebied van procestechnologie in te halen, waardoor het aandeel op de korte tot middellange termijn onaantrekkelijk zal worden.

Intel-aandelen dalen onder sombere verwachtingen

De aandelen van Intel krijgen een flinke klap, niet alleen vanwege tegenvallende winsten, maar ook vanwege de plannen om het wereldwijde personeelsbestand met 15% te verminderen.

Dit betekent dat ongeveer 18.000 werknemers zullen worden ontslagen, omdat het bedrijf ernaar streeft jaarlijks $10 miljard aan kostenbesparingen te realiseren.

Bovendien heeft Intel vrijdag de dividendbetalingen voor het vierde kwartaal opgeschort.

Voor het huidige financiële kwartaal gaat Intel uit van een verlies per aandeel van 3 cent op een omzet van maximaal $13,5 miljard, aanzienlijk lager dan de verwachtingen van analisten van een winst van 31 cent per aandeel en een omzet van $14,35 miljard.

Dit schril contrast in de verwachtingen bracht Bank of America-analist Vivek Arya ertoe de aandelen van Intel te verlagen naar ‘ondermaats presteren’ en zijn koersdoel te verlagen naar $23, in lijn met de huidige handelsprijs van Intel.

De recente problemen van Intel benadrukken de uitdagingen waarmee Intel wordt geconfronteerd in de competitieve halfgeleiderindustrie.

Ondanks zijn inspanningen om zichzelf te hernoemen tot een AI-gericht bedrijf, hebben Intels technologische vertragingen en strategische misstappen zijn vooruitgang belemmerd.

De noodzaak van het bedrijf om een inhaalslag te maken op marktleiders als TSMC en het onvermogen om overheidsinitiatieven effectief te benutten, duiden op een uitdagende weg die voor ons ligt.

Intel’s inzet voor aanzienlijke kostenbesparingen en potentiële toekomstige investeringen in procestechnologie kunnen het bedrijf uiteindelijk echter beter op de markt positioneren.

Beleggers zullen nauwlettend in de gaten moeten houden hoe Intel deze uitdagingen het hoofd biedt en of het zijn positie in het zeer competitieve technologielandschap kan herwinnen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.