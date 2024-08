Zit Nvidia in een ‘bubbel’? Hedgefonds Elliott maakt zich zorgen over AI-investeringen

Elliott Management, een in Florida gevestigd hedgefonds dat ongeveer 70 miljard dollar aan activa beheert, heeft zijn investeerders krachtig gewaarschuwd met betrekking tot Nvidia en beweert dat de aandelen van de chipfabrikant gevangen zitten in een ‘zeepbel’, aangedreven door overdreven verwachtingen rond kunstmatige intelligentie (AI). .

Het bedrijf bracht deze boodschap over in een recente brief aan klanten, waarvan de Financial Times een kopie heeft verkregen.

Elliott is sceptisch over de levensvatbaarheid van AI op de lange termijn

In de brief uitte Elliott Management zijn scepsis over de aanhoudende grootschalige aankopen van Nvidia’s grafische verwerkingseenheden (GPU’s) door Big Tech-bedrijven.

Het hedgefonds vroeg zich af of de AI-technologie die de aandelenkoers van Nvidia aandrijft werkelijk zo revolutionair is als wordt voorgesteld.

Veel van de veronderstelde toepassingen van AI zullen nooit kostenefficiënt zijn, zullen nooit echt goed werken, zullen te veel energie vergen of zullen onbetrouwbaar blijken te zijn.

Nvidia is een dominante speler geworden op de markt voor krachtige processors die nodig zijn om grote AI-systemen te bouwen en in te zetten, zoals de technologie achter OpenAI’s ChatGPT.

Bedrijven als Microsoft, Meta en Amazon hebben tientallen miljarden dollars geïnvesteerd in de ontwikkeling van een AI-infrastructuur, waarbij een aanzienlijk deel van dat kapitaal naar Nvidia is gegaan. Desondanks blijft Elliott Management niet overtuigd van de levensvatbaarheid van deze investeringen op de lange termijn.

Marktreacties en bredere implicaties

De waarschuwing van het hedgefonds komt op een moment dat chipaandelen, die een aanzienlijke rally hebben meegemaakt, aangewakkerd door enthousiasme over generatieve AI, met een neergang worden geconfronteerd.

Bezorgdheid over de vraag of grote bedrijven zwaar zullen blijven uitgeven aan AI heeft geleid tot een herwaardering van de aandelenkoersen in de sector.

Zo daalden de aandelen van Intel met 20% na de aankondiging van plannen om ongeveer 15.000 banen te schrappen.

De aandelen van Nvidia, die het eind juni kortstondig het grootste bedrijf ter wereld maakten met een marktkapitalisatie van meer dan $3,3 biljoen, zijn sindsdien met meer dan 20% gedaald. Ondanks deze daling blijven de aandelen van Nvidia dit jaar met ongeveer 120% gestegen en sinds begin vorig jaar met meer dan 600%.

Deze volatiliteit weerspiegelt de bredere onzekerheden waarmee technologiebedrijven worden geconfronteerd die zwaar in AI investeren.

De voorzichtige aanpak van Elliott Management

Elliott Management heeft grotendeels vermeden te investeren in wat zij ‘zeepbelaandelen’ noemt, inclusief die binnen de Magnificent Seven-groep van technologiegiganten.

Uit regelgevende documenten blijkt dat Elliott eind maart een kleine positie in Nvidia had ter waarde van ongeveer $4,5 miljoen, hoewel de duur van deze investering onduidelijk is.

Het hedgefonds is ook voorzichtig geweest met het shorten van hoogvliegende technologieaandelen, en omschrijft een dergelijke strategie als ‘suïcidaal’.

Elliott Management, opgericht in 1977 door miljardair Paul Singer, heeft een sterke staat van dienst en heeft sinds de oprichting slechts twee kalenderjaren geleden verliezen geleden.

Het bedrijf rapporteerde een winst van 4,5% in de eerste helft van dit jaar. In zijn brief benadrukte Elliott de kloof tussen de beloofde productiviteitswinst van AI en de daadwerkelijke prestaties ervan.

Het bedrijf voerde aan dat AI-toepassingen tot nu toe beperkt zijn gebleven tot taken als het samenvatten van vergadernotities, het genereren van rapporten en het assisteren bij computercodering, wat niet voldoet aan de uitgebreide hype.

Potentieel voor een AI-marktcorrectie

Elliott Management suggereerde dat de AI-investeringszeepbel zou kunnen barsten als Nvidia teleurstellende financiële resultaten rapporteert, wat de betovering van het beleggersvertrouwen zou kunnen doorbreken.

Dit scenario zou kunnen leiden tot een bredere herbeoordeling van AI-gerelateerde investeringen en hun werkelijke impact op de productiviteit en marktwaarde.

De waarschuwing van Elliott Management over Nvidia en het bredere AI-investeringslandschap benadrukt de groeiende bezorgdheid over de duurzaamheid van de huidige technologische bloei.

Naarmate AI-technologieën zich blijven ontwikkelen, zal de uitdaging voor zowel investeerders als bedrijven zijn om onderscheid te maken tussen echte innovatie en speculatieve hype.

De voorzichtige houding van het hedgefonds herinnert ons aan de noodzaak van afgemeten verwachtingen en een zorgvuldige evaluatie van de langetermijnwaarde in de snel veranderende wereld van de technologie.