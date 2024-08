Een kijkje in de uitverkoop van aandelen in Berkshire ter waarde van 76 miljard dollar: wat drijft Buffett’s beslissing om zijn belang in Apple te verminderen?

Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft zijn belang in iPhone-maker Apple drastisch verlaagd als onderdeel van een bredere strategie die de verkoop van 76 miljard dollar aan aandelen omvat.

Het bedrijf heeft zijn positie in Apple in het tweede kwartaal met ruim $50 miljard teruggebracht tot $84,2 miljard, wat volgens zaterdag gepubliceerde documenten aanzienlijke investeringswinsten genereerde.

Aanzienlijke daling van Apple-aandelen

Uit de gegevens blijkt dat Berkshire ongeveer 390 miljoen Apple-aandelen heeft verkocht, wat neerkomt op ongeveer de helft van zijn belang.

Deze verkopen, samen met andere aandelenafstotingen, leverden een gerealiseerde winst na belastingen op van $47,2 miljard, wat een aanzienlijk rendement betekende op een investering die voor het eerst werd geïnitieerd door een van Buffett’s plaatsvervangers in 2016.

Deze strategische zet heeft de kasposities van Berkshire naar een recordhoogte van $277 miljard gebracht, een stijging van $88 miljard ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het bedrijf heeft deze opbrengsten herverdeeld in kortlopende staatsobligaties, wat de voorzichtige houding van Buffett ten opzichte van de huidige aandelenmarkten in de VS weerspiegelt.

Langetermijnverbintenis met Apple

Ondanks de aanzienlijke uitverkoop heeft Buffett zijn langetermijnbetrokkenheid bij Apple herhaald. In mei maakte hij de aandeelhouders duidelijk dat Apple een hoeksteeninvestering voor Berkshire zou blijven, naast andere belangrijke holdings als Coca-Cola en American Express.

“Tenzij er iets dramatisch gebeurt dat de strategie voor kapitaalallocatie echt verandert, zullen we Apple als onze grootste investering hebben”, aldus Buffett op de jaarvergadering van Berkshire.

Hij voegde toe,

“Maar ik vind het helemaal niet erg om, onder de huidige omstandigheden, de kaspositie op te bouwen als ik kijk naar het alternatief van wat er beschikbaar is op de aandelenmarkten en ik kijk naar de samenstelling van wat er gaande is in de wereld, we vinden het behoorlijk aantrekkelijk .”

Historische context en investeringsstrategie

Apple is de afgelopen jaren een van de meest cruciale aandeleninvesteringen van Berkshire geweest, vooral omdat Amerikaanse technologieaandelen voor bredere marktwinsten hebben gezorgd.

Historisch gezien waren Buffett en zijn overleden investeringspartner Charlie Munger voorzichtig met het investeren in technologiebedrijven.

Ze misten vooral kansen bij bedrijven als Google en hadden in 2011 een minder succesvolle onderneming met IBM.

Deze aanpak veranderde echter in 2016 toen Buffett besloot zwaar in Apple te investeren.

Berkshire heeft sindsdien ongeveer $40 miljard aan Apple-aandelen uitgegeven, een bedrag dat aankopen omvat door Buffett, zijn beleggingsadviseur, en een verzekeringseenheid die eigendom is van Berkshire.

Marktreactie en toekomstplannen

De aandelen van Apple hebben een totaalrendement van bijna 800 procent opgeleverd sinds Berkshire voor het eerst zijn investering openbaar maakte, wat de substantiële winsten laat zien die met deze strategie zijn behaald.

Christopher Rossbach, de chief investment officer van Berkshire-investeerder J Stern & Co, merkte op dat de verkoop van Apple-aandelen een weerspiegeling was van Buffett’s vasthoudendheid aan waarderingsdiscipline.

Rossbach merkte op:

“De vraag hoe hij het geld zal inzetten en of hij investeringsmogelijkheden in aandelen kan vinden of het via terugkopen aan de aandeelhouders kan teruggeven, zal een voortdurende vraag zijn die niet zal verdwijnen.”

Extra desinvesteringen en financiële prestaties

Naast Apple maakte Berkshire aanhoudende desinvesteringen in andere posities bekend na het einde van het tweede kwartaal.

Het bedrijf verkocht gedurende twaalf opeenvolgende handelsdagen voor 3,8 miljard dollar aan aandelen van Bank of America, waardoor zijn belang in de bank werd teruggebracht tot 12,1 procent.

Berkshire heeft ook geprofiteerd van de stijgende rentetarieven die de Federal Reserve de afgelopen twee jaar heeft vastgesteld, waardoor de rente-inkomsten op zijn portefeuille staatsobligaties aanzienlijk zijn gestegen.

Het bedrijf verdiende in het tweede kwartaal $2,6 miljard aan rente-inkomsten en $8 miljard in het afgelopen jaar, waarmee het de $5,4 miljard aan dividenden uit zijn aandelenportefeuille van $285 miljard overtrof.

Economische inzichten uit de kwartaalresultaten van Berkshire

De kwartaalresultaten van Berkshire worden nauwlettend in de gaten gehouden om inzicht te krijgen in de investeringsvooruitzichten van Buffett en de algemene prestaties van de Amerikaanse economie.

De laatste resultaten duiden op een afkoelende economische groei, hoewel de economie over het algemeen robuust blijft.

Het bedrijfsresultaat steeg met 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot $11,6 miljard, gedreven door een herstel in de verzekeringsafdeling van Berkshire.

De winst vóór belastingen bij autoverzekeraar Geico is ruim verdrievoudigd tot 1,8 miljard dollar, dankzij hogere prijzen voor polishouders.

De inkomsten bij BNSF, de spoorwegdochter van Berkshire, bleven stabiel, waarbij hogere volumes aan verzendingen van consumentenproducten werden gecompenseerd door een afname van het kolentransport. De omzet bij verschillende productiebedrijven, waaronder Marmon en Iscar, daalde tijdens het kwartaal, terwijl de omzet steeg in segmenten als NetJets en Precision Castparts.

Het bedrijf constateerde echter een omzetdaling bij Fruit of the Loom en zijn restauranttoeleveringsactiviteiten.

De strategische beslissing van Warren Buffett om het belang van Berkshire Hathaway in Apple aanzienlijk af te bouwen onderstreept een voorzichtige benadering van het huidige aandelenmarktlandschap.

Hoewel de betrokkenheid op de lange termijn bij Apple behouden blijft, weerspiegelt deze stap een bredere strategie om kasreserves op te bouwen en te profiteren van stabielere investeringsmogelijkheden.

Terwijl Berkshire zijn portefeuille blijft aanpassen, blijft de financiële gemeenschap alert op de volgende stappen van Buffett.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.