Is er een watercrisis op komst? De droogte in het Amazonegebied doet alarm slaan over de waterstanden, bosbranden en de voedselzekerheid

Het Amazonebekken gaat het droge seizoen in, waarbij veel van zijn rivieren zich al op een kritiek laag niveau bevinden, wat regeringen ertoe aanzet te anticiperen op noodmaatregelen om de verstoorde scheepvaart en de toenemende bosbranden aan te pakken.

Deze ontwikkeling onderstreept de groeiende zorgen over de beschikbaarheid van water en de stabiliteit van het milieu in een van de meest kritische ecosystemen ter wereld.

Droogte heeft gevolgen voor meerdere landen in het Amazonegebied

“Het Amazonebekken wordt in 2024 geconfronteerd met een van de ernstigste droogtes van de afgelopen jaren, met aanzienlijke gevolgen voor verschillende lidstaten”, aldus een technische nota van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO).

Deze organisatie omvat Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela.

De nota benadrukte dat in verschillende rivieren in het zuidwestelijke Amazonegebied de waterstanden voor deze tijd van het jaar op het laagste niveau staan ooit gemeten.

Brazilië verklaart watertekort in grote stroomgebieden

Maandag verklaarde het Braziliaanse federale wateragentschap een watertekort in de bekkens van Madeira en Purus, gebieden die bijna zo groot zijn als Mexico.

Dit werd gevolgd door de staat Acre die de noodtoestand uitriep vanwege een dreigend watertekort in de hoofdstad. Deze maatregelen, die ruim twee maanden eerder zijn genomen dan in 2023, hebben tot doel het toezicht te vergroten, middelen te mobiliseren en federale hulp aan te vragen.

De droogte van vorig jaar heeft geleid tot aanzienlijke gevolgen voor het milieu en de mens, waaronder de dood van rivierdolfijnen en het isolement van gemeenschappen die afhankelijk zijn van watertransport.

Impact op de navigatie en lokale gemeenschappen

De diepte van de rivier de Madeira, een belangrijke waterweg voor sojabonen en brandstof, daalde op 20 juli onder de 3 meter nabij Porto Velho.

Deze zelfde diepte werd een maand later, in 2023, bereikt. De navigatie is ‘s nachts beperkt en er bestaat bezorgdheid dat twee van de grootste waterkrachtcentrales van Brazilië de productie zullen stopzetten, zoals vorig jaar gebeurde.

In Envira hebben ondiepe rivieren de navigatie belemmerd, waardoor de medische toegang wordt aangetast en de voedselprijzen stijgen.

Toenemende bosbranden

Een andere grote zorg is de toename van het aantal bosbranden.

Van januari tot eind juli waren er ongeveer 25.000 branden, het hoogste aantal voor deze periode in bijna twintig jaar. In het Amazonegebied worden branden voornamelijk door mensen veroorzaakt en gebruikt om weilanden te beheren en ontboste gebieden te ontginnen.

Klimaateffecten op de lange termijn

De klimaatcrisis heeft de droogte van 2023 verergerd, waardoor deze op veel plaatsen een van de ergste is geworden en het maximale ‘uitzonderlijke’ niveau op wetenschappelijke schaal heeft bereikt.

De droogte bleek dertig keer waarschijnlijker te zijn als gevolg van de opwarming van de aarde, wat de ernstige impact van de klimaatverandering op het Amazonegebied benadrukt. De terugkeer van het fenomeen El Niño droeg ook bij aan drogere omstandigheden, maar was niet de belangrijkste oorzaak.

De ernstige droogte in het Amazonegebied doet zorgen rijzen over het bereiken van een omslagpunt waarop het regenwoud zou kunnen overgaan naar een drogere toestand, wat zou resulteren in een massale afsterving van bomen en het vrijkomen van aanzienlijke hoeveelheden CO2.

Dit zou de mondiale temperaturen verder kunnen doen stijgen, waardoor het van cruciaal belang wordt om het regenwoud te beschermen en af te stappen van fossiele brandstoffen.

Regionale en mondiale gevolgen

Miljoenen mensen in het Amazonegebied zijn getroffen door de droogte, met rivieren op het laagste niveau in meer dan een eeuw, wat heeft geleid tot drinkwatertekorten, mislukte oogsten en stroomuitval als gevolg van opgedroogde waterkrachtcentrales.

De droogte verergerde ook de bosbranden en leidde tot hoge watertemperaturen, waardoor massale sterfte onder het rivierleven ontstond.

Deskundigen benadrukken de noodzaak van overheidsinterventies om gemeenschappen te ondersteunen bij de voorbereiding op toenemende droogtes.

Het Rode Kruis Rode Halve Maan Klimaatcentrum benadrukte de noodzaak van beleid om gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan het veranderende klimaat.

De grootschalige vernietiging van het regenwoud voor de productie van rundvlees en soja heeft de droogteomstandigheden verergerd, omdat ontgonnen land minder water vasthoudt.

Recente gegevens geven aan dat het Amazone-regenwoud een omslagpunt nadert, waarbij meer dan 75% van het ongerepte bos sinds het begin van de jaren 2000 zijn stabiliteit verliest.

Risico’s voor de mondiale voedselvoorziening

De gevolgen van de droogte reiken verder dan milieuproblemen en beïnvloeden de mondiale voedselvoorziening.

Het Amazonegebied is van cruciaal belang voor de Britse voedselimport, waaronder bananen, avocado’s, meloenen en sojabonen voor veevoer.

De gevolgen van de klimaatverandering voor Zuid-Amerikaanse boeren kunnen resulteren in hogere voedselprijzen en gaten in de schappen van supermarkten wereldwijd.

De ernstige droogte in het Amazonegebied onderstreept de dringende noodzaak van gezamenlijke inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken en dit vitale ecosysteem te beschermen. Regeringen en organisaties moeten samenwerken om duurzame praktijken te implementeren en getroffen gemeenschappen te ondersteunen om de langetermijneffecten op het milieu en de mondiale voedselzekerheid te verzachten.

