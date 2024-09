Bloedbad op de beurzen: de ‘Fear Index’ VIX van Wall Street stijgt en nadert een pandemische marktcrisis

De CBOE Volatility Index of VIX, die marktverwachtingen voor de volatiliteit in de komende dertig dagen oproept, steeg naar het hoogste niveau in vier jaar, terwijl de mondiale aandelen scherp daalden.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Beleggers gebruiken de VIX, ook wel de ‘Fear Index’ genoemd, om het niveau van risico, angst of stress op de markt te meten bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Op basis van de S&P 500-indexopties steeg de VIX maandagochtend met ruim 172% en bereikte niveaus boven de 63. Later koelde hij echter af naar niveaus van 55.

Hierdoor is de VIX maar liefst 340% gestegen ten opzichte van een maand geleden, wat impliceert dat er de afgelopen maand een marktkapitalisatie ter waarde van biljoenen dollars bij de S&P is verdwenen.

VIX hoogste sinds pandemie

Copy link to section

Vrijdag was de VIX naar het hoogste niveau van het jaar gesprongen, nadat een verontrustend banenrapport de zorgen op Wall Street over een verzwakkende economie had vergroot.

Volgens FactSet was de piek van maandag echter de hoogste die de VIX sinds maart 2020 heeft gezien, kort na de noodacties van de Federal Reserve tijdens de Covid 19-pandemie.

Volgens FactSet steeg de VIX in maart 2020 tot 85,47.

Vóór de pandemie had de VIX dit tijdens de financiële crisis van 2008 aanzienlijk vergroot. Op 24 oktober 2008 bereikte de VIX een intraday high van 89,53.

De VIX piekt meestal tijdens onrust op de markt of in perioden van extreme onzekerheid, maar deze kunnen ook vaak van korte duur zijn.

Sinds de uitverkoop door Covid-19 is afgenomen, is de VIX gematigd gebleven en handelt hij vaak onder de 20.

De S&P kwam veel dichter bij het correctiegebied.

Bron: TradingView

Maandag marktchaos en kans op recessie

Copy link to section

Amerikaanse aandelen zijn maandag scherp gedaald als onderdeel van een uitverkoop op de wereldmarkt die zich concentreerde rond de angst voor een Amerikaanse recessie.

Het vooruitzicht van een recessie in de VS heeft de mondiale markten in rep en roer gebracht. Zwakke Amerikaanse banencijfers die afgelopen vrijdag werden vrijgegeven, versterkten de vrees voor een economische vertraging.

Beleggers waren bezorgd dat de Federal Reserve wellicht te traag zou zijn geweest om te reageren op tekenen van afkoeling in de Amerikaanse economie en dat zij wellicht de rente moest verlagen.

Volgens Bloomberg hebben economen van Goldman Sachs de kans op een recessie in de VS in het komende jaar vergroot van 15% naar 25%. Ze merkten echter ook op dat er “verschillende redenen zijn om niet bang te zijn voor een inzinking”, ondanks een stijging van de werkloosheid, voegde het eraan toe.

De Japanse Nikkei 225 daalde met 12% op zijn slechtste dag sinds de Black Monday-crash van 1987 voor Wall Street. De appreciatie van de yen ten opzichte van de dollar had ook een impact op de Japanse aandelen, wat de marktvolatiliteit nog groter maakte.

Deze uitverkoop weerspiegelde bredere zorgen over de mondiale economische stabiliteit en werd weerspiegeld door dalingen op andere Aziatische markten zoals India en Zuid-Korea.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.