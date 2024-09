Ford Motor Co (NYSE: F) profiteert van zijn wagenparkactiviteiten en verandert wat ooit als een ‘vies’ woord in de auto-industrie werd beschouwd, in een groot concurrentievoordeel.

Onder leiding van CEO Jim Farley heeft het segment dat bekend staat als ‘Ford Pro’ sinds 2021 $184,5 miljard aan inkomsten en $18,7 miljard aan gecorrigeerde winsten gegenereerd.

Deze verschuiving daagt de traditionele opvatting uit dat de verkoop van wagenparken minder winstgevend is en negatief voor oudere autofabrikanten.

In een recente winstoproep benadrukte Farley het succes van Ford Pro, dat uitzonderlijk goed presteerde ondanks een algemeen slecht tweede kwartaal voor het bedrijf.

“Geen enkel ander bedrijf heeft Ford Pro. We zijn van plan dat voordeel volledig te benutten”, vertelde Farley aan investeerders.

Ondanks dat de aandelenkoers van Ford met ongeveer 30% daalde na het missen van de winstverwachtingen op 24 juli, blijft de wagenparksector een lichtpuntje.

Wagenparkverkoop: het verborgen juweeltje van Ford

De wagenparkactiviteiten van Ford hebben positieve aandacht gekregen van Wall Street, waarbij analisten het een “verborgen juweeltje” van de oude autofabrikant noemen. Sommigen noemen het Pro-segment zelfs ‘Ford’s Ferrari’.

Terwijl rivalen General Motors (GM) en Stellantis hun activiteiten hebben geherstructureerd om de verkoop van wagenparken te stimuleren, wordt verwacht dat hun commerciële verkopen dit jaar zullen dalen ten opzichte van 2023.

Omgekeerd zijn de commerciële volumes van Ford volgens Wolfe Research met 7% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De investeringsmaatschappij voorspelt dat Ford dit jaar 9,5 miljard dollar zal verdienen met zijn wagenparkactiviteiten, wat meer is dan de gecombineerde 9,0 miljard dollar die voor GM en Stellantis wordt verwacht.

S&P Global Mobility schat het aandeel van Ford in de registraties van nieuwe voertuigen sinds 2021 op ongeveer 30%, aanzienlijk hoger dan de 22% van GM en de 9% van Stellantis.

Bank of America-analist John Murphy is optimistisch over Ford

Het succes van Ford Pro is een belangrijke reden waarom Bank of America-analist John Murphy optimistisch is over Ford-aandelen. Zijn koersdoel van $22 suggereert dat het aandeel ruimschoots kan verdubbelen ten opzichte van zijn huidige positie.

Murphy ziet potentieel voordeel in de volumes van Ford Pro, evenals in de software en diensten.

Hij merkt op dat Ford Pro ongeveer 80% van de softwareabonnementen van Ford uitmaakt, met een koppelpercentage van slechts 12%, dat naar verwachting de komende jaren zal groeien tot meer dan 35%.

Ford wil zijn vloot- en commerciële segment benutten om tegen 2025 een omzet van 1,0 miljard dollar aan software en diensten te realiseren.

Bovendien bieden Ford-aandelen op het moment van schrijven een lucratief dividendrendement van 5,98%.

De strategische focus van Ford op zijn wagenparkactiviteiten staat in schril contrast met de aanpak van zijn concurrenten.

Terwijl GM en Stellantis met uitdagingen worden geconfronteerd bij het handhaven van hun commerciële verkopen, onderscheiden Ford’s proactieve investeringen in het wagenparksegment en de toewijding aan software en diensten zich.

Deze aanpak waarborgt niet alleen onmiddellijke inkomsten, maar positioneert Ford ook om te profiteren van toekomstige markttrends.

Ondanks de bredere marktuitdagingen en de recente aandelenprestaties blijkt de wagenparkactiviteiten van Ford, onder de vlag van ‘Ford Pro’, een robuuste groeimotor te zijn.

De visie van CEO Jim Farley en de strategische investeringen van het bedrijf werpen hun vruchten af, waardoor Ford een aantrekkelijke overweging wordt voor investeerders.

Naarmate de auto-industrie evolueert, kunnen Ford’s innovatieve benadering van wagenparkverkoop en inzet op het gebied van software en diensten het voortdurende succes en marktleiderschap van Ford garanderen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.