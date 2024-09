Heeft de trage AI-vooruitgang van Apple ertoe geleid dat Buffett is gaan verkopen?

Apple heeft onlangs een belangrijke bijdrage geleverd aan de generatieve AI-race door zijn Apple Intelligence te onthullen op de WorldWide Developer Conference in juni.

Deze stap markeerde een cruciaal moment voor de technologiegigant, wat leidde tot een stijging van de aandelenkoers en het opdrijven van de marktkapitalisatie tot maar liefst 3,5 biljoen dollar op een gegeven moment.

Ondanks deze mijlpaal is Apple vaak te laat met het adopteren van nieuwe functies. Dankzij zijn dominante marktpositie en unieke ecosysteem kan het echter functies introduceren op de tijdlijn van zijn voorkeur. Deze trend zet zich voort met het generatieve AI-aanbod, dat momenteel achterblijft bij de concurrentie.

De AI-visie van Apple

Apple’s benadering van AI is verschillend en volgt niet de richtlijnen van OpenAI. In plaats daarvan stippelt Apple Intelligence zijn pad uit, wat vragen oproept over de potentiële impact van de vertraagde intrede in de AI-ruimte.

Historisch gezien zijn de interfaces van Apple goed ontvangen door gebruikers. De komende AI-interface, Voice, wil fungeren als privésecretaris en gebruikers helpen bij het beheren van hun gegevens, activiteiten en dagelijks leven.

Een opvallende functie, Priority Notifications, die dit najaar wordt gelanceerd, helpt gebruikers taken voor de volgende dag te plannen, zodat ze nooit een vergadering of belangrijke gebeurtenis missen.

Apple Intelligence streeft ernaar een alomvattende AI-ervaring te bieden, waarbij spraak, afbeeldingen, video’s en andere generatieve AI-functies worden geïntegreerd met behulp van de gegevens van de gebruiker.

In lijn met deze ontwikkelingen is Apple van plan de mogelijkheden van Siri te verbeteren en voert het gesprekken met Google over het licentiëren van de Gemini AI-modellen voor de iPhone 16, waardoor nieuwe mogelijkheden worden geopend op het gebied van het schrijven van essays en het maken van afbeeldingen.

Apple-CEO Tim Cook uitte zijn enthousiasme en zei: “We zijn blij een nieuw hoofdstuk in Apple-innovatie te kunnen introduceren.

Apple Intelligence zal transformeren wat gebruikers met onze producten kunnen doen – en wat onze producten voor onze gebruikers kunnen doen.”

Achterop raken bij concurrenten

In het tweede kwartaal van 2024 daalde het marktaandeel van Apple van 16% naar 14%, te midden van hevige concurrentie van technologiegiganten als Huawei en Samsung. Deze daling duwde Apple van de derde naar de zesde plaats op de Chinese smartphonemarkt.

De leveringen van Huawei stegen jaar-op-jaar met 41%, voornamelijk dankzij de lancering van de Pura 70-serie in april. Huawei beweert in tien jaar tijd te hebben bereikt wat andere regio’s, zoals de Verenigde Staten en Europa, dertig jaar nodig hadden om te bereiken op gebieden als besturingssystemen en kunstmatige intelligentie.

Op dezelfde manier beschikt de nieuwe Galaxy S24-serie van Samsung over innovatieve AI-functies, waaronder Circle to Search, Live Translation en Genative Edit to Galaxy AI.

Hoewel Apple ongetwijfeld hard werkt aan zijn AI-initiatieven, valt het nog te bezien of deze inspanningen voldoende zullen zijn om het verloren marktaandeel terug te winnen. De producten van Apple staan, hoewel vaak laat op de markt, bekend om hun hoge kwaliteit. Beleggers zijn echter op hun hoede voor de achterstand van het bedrijf in de AI-race.

Impact op de investering van Buffett

Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft onlangs zijn belang in Apple verlaagd, wat vragen oproept over de redenen achter dit besluit. Hoewel de exacte reden nog niet bekend is gemaakt, is het aannemelijk dat de langzame vooruitgang van Apple op het gebied van AI, in combinatie met het afnemende marktaandeel, de stap van Buffett kan hebben beïnvloed.

De recente daling van het marktaandeel en de hevige concurrentie van rivalen benadrukken de uitdagingen waarmee Apple wordt geconfronteerd. Terwijl het bedrijf zijn AI-mogelijkheden blijft ontwikkelen, kijkt de technologiewereld scherp toe of Apple zijn positie als marktleider kan heroveren. Alleen de tijd zal leren of de AI-innovaties van Apple voldoende zullen zijn om investeerders als Buffett ervan te overtuigen hun vertrouwen in de technologiegigant te behouden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.