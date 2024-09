Hugo Boss verkoopt Russische bedrijven aan Stockmann en verlaat de markt vanwege de invasie in Oekraïne

Het Duitse luxemodehuis Hugo Boss heeft zijn Russische activiteiten verkocht aan Stockmann JSC, een langdurige groothandelspartner, voor een niet bekendgemaakte vergoeding, aldus het bedrijf volgens een rapport van Reuters.

Deze stap brengt Hugo Boss op één lijn met talloze westerse merken die de Russische markt verlaten als reactie op de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

Hugo Boss had zijn detailhandelsactiviteiten in Rusland kort na de invasie van Moskou in Oekraïne in februari 2022 opgeschort.

Het bedrijf stopte ook zijn e-commerceactiviteiten en stopte met alle advertenties op de Russische markt.

Hugo Boss bevestigde de verkoop aan Reuters en zei:

“We kunnen bevestigen dat onze Russische dochteronderneming is verkocht aan Stockmann JSC – een bedrijf dat toebehoort aan een van Hugo Boss’ al lang bestaande groothandelspartners in het land.”

Dealdetails en financiële voorwaarden

Hoewel geen van beide partijen de financiële voorwaarden van de deal bekendmaakte, schrijft de Russische regelgeving voor dat buitenlandse bedrijven hun activa met een korting van minimaal 50% verkopen.

Volgens Russische bedrijfsdocumenten werd de transactie op 2 augustus afgerond, waarbij Stockmann JSC nu 100% van Hugo Boss Rus bezit, nominaal gewaardeerd op 40 miljoen roebel ($470.588).

Stockmann JSC reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Hugo Boss kreeg te maken met druk van organisaties als B4Ukraine, een coalitie van maatschappelijke organisaties die westerse bedrijven ertoe aanzet de banden met Rusland te verbreken.

Ondanks deze druk bleef Hugo Boss volhouden dat het zijn contractuele verplichtingen jegens zijn groothandelspartners in Rusland nakwam.

In april verklaarde het bedrijf:

“Wat onze groothandel betreft, voldeden we aan de contractuele verplichtingen jegens onze partners. In deze context voldoet en heeft Hugo Boss te allen tijde de bestaande EU-sancties nageleefd.”

De invasie van Oekraïne dwingt veel bedrijven zich terug te trekken uit Rusland

Het vertrek van Hugo Boss uit Rusland maakt deel uit van een bredere trend waarbij westerse merken de Russische markt verlaten vanwege de geopolitieke gevolgen van het conflict in Oekraïne.

In 2022 schortte Ford Motor Company eerst zijn activiteiten in Rusland op en een paar maanden later verliet het de markt door de verkoop van zijn aandeel van 49% in de Sollers Ford Joint Venture.

De autofabrikant zei dat hij ‘diep bezorgd was over de situatie in Oekraïne’ en merkte op dat hij ‘over de hele wereld een sterk contingent Oekraïense staatsburgers heeft die bij Ford werken’.

Toyota kondigde ook aan de productie in Rusland stop te zetten en de export naar het land in 2022 stop te zetten als reactie op de Russische invasie. De oorlog had vooral gevolgen voor de aanschaf van belangrijke materialen en onderdelen door het bedrijf.

Vorig jaar werd gemeld dat de fabriek van het bedrijf in Sint-Petersburg mogelijk wordt overgedragen aan de Russische staatsentiteit NAMI.

Anderen die de Russische activiteiten in verschillende hoedanigheden hebben afgeremd, zijn onder meer Boeing en Airbus. Apple was een van de eerste fabrikanten die de verkoop van producten in het land stopzette.

Ook Airbnb heeft zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland opgeschort.

Een rapport van de Yale School of Management uit januari van dit jaar schatte dat meer dan duizend bedrijven publiekelijk hadden aangekondigd dat zij vrijwillig hun activiteiten in Rusland inperkten tot op zekere hoogte verder dan het strikte minimum dat wettelijk vereist is door internationale sancties.

Sommige bedrijven bleven echter onverschrokken actief in Rusland

Voor het Amerikaanse kledingbedrijf Guess is het bijvoorbeeld business as usual geweest.

Financiële impact op vertrekkende bedrijven

Uit een analyse van Reuters die in maart van dit jaar werd gepubliceerd, blijkt dat buitenlandse bedrijven die Rusland hebben verlaten sinds het land Oekraïne in 2022 binnenviel, 107 miljard dollar verloren tijdens het verlaten van de markt.

Het verlies was het gevolg van afschrijvingen en inkomstenderving omdat het regime van president Vladimir Poetin steeds strengere maatregelen invoerde voor het verlaten van bedrijven, zoals het verkopen van hun activa met een korting van 50% en het betalen van ten minste 10% van hun verkoopopbrengsten aan de federale begroting.

Washington heeft dergelijke betalingen ‘exitbelastingen’ genoemd.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.