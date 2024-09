Marktcrash: Nvidia-aandelen dalen te midden van een terugval in de technologiesector

De aandelen Nvidia ((NASDAQ: NVDA) zijn tijdens de vroege maandaghandel gekelderd, waardoor de daling van het aandeel in één maand is verlengd tot ongeveer 23%.

Deze neergang komt te midden van een grote terugval in de wereldwijde technologieaandelen en berichten over een vertraging in de levering van Nvidia’s nieuw ontworpen AI-chips, bekend als Blackwell.

Nvidia’s Blackwell-chipvertraging heeft invloed op de aandelenprestaties

Nvidia onthulde eerder dit jaar de Blackwell-lijn van processors en pochte dat deze vlaggenschipchips kunstmatige-intelligentietaken konden uitvoeren met meer dan tweemaal de snelheid van de huidige Hopper-chips.

Deze nieuwe chips beloofden ook minder energie te gebruiken en meer flexibiliteit op maat te bieden, waardoor ze een belangrijke upgrade zouden zijn ten opzichte van de bestaande technologie.

Ondanks de veelbelovende mogelijkheden van Blackwell gaf een rapport van het op technologie gerichte nieuwskanaal The Information aan dat Nvidia belangrijke klanten, waaronder Microsoft en een niet bij naam genoemde cloudserviceprovider, had geïnformeerd over een ontwerpfout in de Blackwell-architectuur.

Deze fout zou het opvoeren van de productie en de leveringsdata mogelijk met ongeveer drie maanden kunnen vertragen.

De investeringen van hyperscalers en de productieplannen van Nvidia

Volgens schattingen van Barclays zullen hyperscalers, die grote leveranciers zijn van enorme datacenters en clouddiensten, de komende twee jaar naar verwachting ongeveer 500 miljard dollar uitgeven aan het uitbouwen van hun infrastructuur.

Nvidia was van plan de productie van de Blackwell-processors in de tweede helft van dit jaar op te voeren en de H100 Hopper-serie te blijven verkopen aan grote klanten zoals Microsoft, Meta Platforms en Google-moederbedrijf Alphabet.

Analisten hadden verwacht dat Blackwell in het derde kwartaal inkomsten zou gaan genereren voor Nvidia, waarbij wereldwijde klantdatacenters de chips in de laatste drie maanden van het jaar zouden ontvangen.

Er werd voorspeld dat Nvidia’s grote marktaandeel en de grote vraag naar AI-technologie de datacenteromzet van de groep volgend jaar tot wel 150 miljard dollar zullen opdrijven, grotendeels dankzij de lancering van Blackwell.

Nvidia’s strategische visie te midden van productie-uitdagingen

Ondanks de gerapporteerde vertraging blijven de strategische vooruitzichten van Nvidia gericht op groei op de lange termijn en marktleiderschap.

Jensen Huang, mede-oprichter en CEO van Nvidia, benadrukte de inzet van het bedrijf om zijn AI-versnellers jaarlijks te upgraden.

Tijdens een evenement in Taipei kondigde Huang plannen aan voor een Blackwell Ultra-chip voor 2025 en een platform van de volgende generatie genaamd Rubin voor 2026.

Benchmarkanalist Cody Acree merkte op dat Nvidia ernaar streeft Blackwell in het tweede kwartaal volledig in productie te hebben, waarbij de wereldwijde beschikbaarheid later dit jaar wordt verwacht.

Acree benadrukte dat de vraag naar de H200- en Blackwell-chips ruim groter is dan het aanbod, en het bedrijf verwacht dat deze vraag het aanbod tot ver in het volgende jaar zal kunnen overtreffen.

Analistenperspectieven op de prestaties van Nvidia op de korte termijn

Goldman Sachs-analist Toshiya Hari herhaalde zijn koopadvies en zijn koersdoel van $135 voor Nvidia-aandelen, waarmee hij zijn vertrouwen uitdrukte in de rol van Blackwell in de groei van Nvidia.

Hari erkende dat de gerapporteerde vertraging op de korte termijn volatiliteit zou kunnen veroorzaken, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een gematigde groei in de kwartalen van oktober en januari.

Hij verwacht echter een minimale impact op de inkomsten van Nvidia voor het kalenderjaar 2025 en is van mening dat de concurrentiepositie van het bedrijf op de lange termijn sterk zal blijven.

Nvidia, dat later deze maand zijn fiscale derdekwartaalresultaten zal publiceren, had investeerders eerder verzekerd dat de omzet voor het huidige kwartaal zou stijgen tot ongeveer 28 miljard dollar.

Deze sterker dan verwachte omzetvoorspelling had de zorgen over een “luchtzak” veroorzaakt door de lancering van Blackwell helpen wegnemen.

Marktreacties en het aandelentraject van Nvidia

Nvidia-aandelen noteerden 9,5% lager in de premarket-handel, wat wijst op een openingskoers op maandag van $97,08 per stuk.

Als deze daling tijdens de handelssessie aanhoudt, zou dit de aandelen van Nvidia in een bearmarktgebied duwen, doorgaans gedefinieerd als een daling van 20% ten opzichte van de recente piek van een aandeel.

Nvidia-aandelen waren op 18 juni gesloten op een recordhoogte van $ 135,58 per stuk.

De gerapporteerde vertraging in de Blackwell-productie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de recente daling van de aandelen van Nvidia.

Sommige investeerders hadden hun bezorgdheid geuit dat klanten hun bestellingen voor de oudere H100-chips zouden annuleren en zouden wachten tot de nieuwere Blackwell-processors later dit jaar beschikbaar zouden komen.

De voortdurende focus van Nvidia op innovatie en zijn sterke positie op de AI- en datacentermarkten suggereren echter dat het bedrijf goed gepositioneerd blijft voor toekomstige groei.

Nvidia’s langetermijnvooruitzichten en sectordynamiek

Terwijl de technologie-industrie zich blijft ontwikkelen, blijft de rol van Nvidia bij het vormgeven van de toekomst van AI en datacentertechnologie van cruciaal belang.

Het vermogen van het bedrijf om productie-uitdagingen het hoofd te bieden en zijn marktleiderschap te behouden, zal de sleutel zijn tot zijn succes op de lange termijn.

De verwachte investeringen door hyperscalers en de groeiende vraag naar geavanceerde AI-processors onderstrepen de aanzienlijke kansen in deze sector.

Ondanks de uitdagingen op de korte termijn als gevolg van de gerapporteerde vertraging in de Blackwell-productie, duiden Nvidia’s strategische focus op innovatie en zijn robuuste marktpositie op positieve langetermijnvooruitzichten.

Terwijl het bedrijf de gerapporteerde ontwerpfout aanpakt en de productie opvoert, zal het waarschijnlijk de vooruitgang in de AI-technologie blijven stimuleren en profiteren van de groeiende vraag naar krachtige processors.

De recente koersdaling van Nvidia weerspiegelt zowel bredere markttrends als specifieke uitdagingen met betrekking tot de productie van zijn nieuwe Blackwell AI-chips.

Hoewel de gemelde vertraging zorgen heeft gewekt bij beleggers, biedt de strategische focus van het bedrijf op innovatie en zijn sterke marktpositie een solide basis voor toekomstige groei.

Terwijl Nvidia deze uitdagingen blijft aangaan en kansen blijft benutten op de AI- en datacentermarkten, blijft het een belangrijke speler in het zich ontwikkelende technologielandschap.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.