Nikkei 225 beleeft een historische duik, Topix duikt te midden van de angst voor een wereldwijde recessie

Japanse aandelen waren maandag getuige van een ongekende duik, waarbij de Nikkei 225-index bijna 13% daalde tijdens de grootste daling ooit op één dag, wat schokgolven door de mondiale markten veroorzaakte en zorgen deed rijzen over een dreigende recessie in de VS.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De bredere Topix-index daalde ook met maar liefst 11%, waardoor alle winsten van het jaar teniet werden gedaan.

Vrijdag had de Nikkei 225 al zijn grootste puntendaling op één dag sinds de crash van 1987 ervaren, met een daling van meer dan 4.600 punten.

De marktwaanzin leidde tot de opschorting van de handel in zowel Topix- als Nikkei-futures, omdat deze het niveau van de “stroomonderbrekers” bereikten, die bedoeld zijn om de handel te stoppen tijdens extreme marktvolatiliteit.

Dit fenomeen gold niet alleen voor Japan; In Zuid-Korea werden voor het eerst in vier jaar soortgelijke stroomonderbrekers geactiveerd.

De termijnmarkten gaven aan dat de uitverkoop in Japan zich zou kunnen uitbreiden naar Europa en de VS, waarbij beleggers zich schrap zouden zetten voor hernieuwde volatiliteit, gedreven door de vrees dat de Federal Reserve te traag zou zijn geweest in het aanpakken van tekenen van een afkoelende Amerikaanse economie, wat mogelijk renteverlagingen noodzakelijk zou maken .

Bill Ackman, CEO van Pershing Square, zei:

De Federal Reserve was te traag met het verhogen van de rente. Nu is het te langzaam om ze te laten zakken.

Verkopen om het risico te verminderen?

Copy link to section

Handelaren in Tokio schreven de uitverkoop toe aan een aanzienlijke correctie en risicoverlaging door mondiale fondsen.

De Japanse markt, vaak gezien als een graadmeter voor de wereldhandel, werd een doelwit voor winstnemingen te midden van de trend van afnemende risico’s.

De kracht van de yen, die sinds medio juli met ongeveer 9% is gestegen, heeft de impact op de aandelen van Tokio verder vergroot.

“De Japanse markt wordt door mondiale investeerders gezien als een waarborg voor de wereldhandel”, aldus het hoofd van een mondiaal pensioenfonds in Japan, zoals geciteerd door de Financial Times.

“Dus als je je risico’s flink aan het afbouwen bent, zoals veel beleggers nu doen vanwege de angst voor een Amerikaanse recessie en de geopolitiek, is het logisch om winst te nemen op een Japanse markt die dit jaar goed heeft gepresteerd.” Rimpeleffecten in Azië en de wereld Copy link to section

De uitverkoop in Japan vond weerklank op andere Aziatische markten.

De Zuid-Koreaanse Kospi-benchmark daalde in de vroege handel met ruim 4%, terwijl de Australische S&P/ASX 200 met bijna 3% daalde.

De belangrijkste aandelenmarktindex van Taiwan daalde met meer dan 6%. Zwakke Amerikaanse banencijfers van vrijdag verscherpten de marktdruk, omdat beleggers bleven vluchten voor dure technologieaandelen.

In India handelde de BSE Sensex 2,91% lager, een daling van 2.358 punten, terwijl de Nifty50 om 11.43 uur 2,88% lager handelde, een daling van 712,50 punten.

De Nasdaq-index viel in correctiegebied en de Amerikaanse staatsobligaties stegen scherp

Veranderende beleggerssentimenten en toekomstige implicaties

Copy link to section

De Vix-index, een maatstaf voor de verwachte turbulentie op de Amerikaanse aandelenmarkten, bekend als de ‘angstmeter’ van Wall Street, piekte vrijdag naar 29 punten, het hoogste niveau sinds de regionale bankencrisis in de VS in maart van het voorgaande jaar.

De technologie-zware Nasdaq Composite eindigde de week 3,4% lager en is meer dan 10% gedaald sinds het hoogste punt ooit in juli.

De staatsobligaties stegen, waarbij de rente op de Amerikaanse 10-jarige obligatie het laagste niveau sinds december bereikte, namelijk 3,82%.

Zaterdag maakte Berkshire Hathaway van Warren Buffett bekend dat het zijn aandelen in Apple in het tweede kwartaal had gehalveerd, zijn kaspositie had verhoogd tot een record van $277 miljard, en staatsobligaties had gekocht.

De recente turbulentie breidde zich uit naar de cryptocurrency-markt, waarbij de prijs van Bitcoin met meer dan 8% daalde tot $54.000, en de prijs van Ether met bijna 17% daalde.

De zorgen van beleggers werden nog groter door het besluit van de Federal Reserve om de rente ongewijzigd te laten. Dit leidde tot speculaties dat de centrale bank misschien een fout had gemaakt door de rente niet eerder te verlagen.

De economen van JPMorgan sloten zich dit weekend aan bij andere Wall Street-strategen en riepen de Fed op om de rente tijdens de volgende twee bijeenkomsten met 0,5 procentpunt te verlagen.

Srini Ramaswamy, directeur van het Amerikaanse vastrentende onderzoek bij JPMorgan, sprak een ‘bullish’ kijk op de volatiliteit uit, gezien de nieuwe onzekerheid rond de rentetarieven en de illiquiditeit op de zomermarkten.

Madhavi Arora, hoofdeconoom bij Emkay Global Financial Services, zei:

Een combinatie van hogere lange termijn rendementen in Japan, een onaantrekkelijke afdekkingsratio voor Japanse bedrijven op buitenlandse investeringen en een sterkere yen, meer gedreven door andere factoren dan een agressieve BoJ, zal een repatriëring van kapitaal naar Japan veroorzaken. Dit kan ertoe leiden dat de mondiale termijnpremies op obligaties stijgen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.