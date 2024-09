RBC upgradet Lockheed Martin naar Outperform met een koersdoel van $ 600: moet u het aan uw portefeuille toevoegen?

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), een grote ruimtevaart- en defensiegigant, ontving onlangs een substantiële upgrade van RBC Capital, waardoor het aandeel werd verhoogd van ‘Sector Perform’ naar ‘Outperform’ met een herzien koersdoel van $600, een stijging van $500.

Hervatting van de F-35-leveringen een grote impuls

Deze optimistische herziening verwacht een stijging van meer dan 9%, gedreven door een positieve omzetgroeidynamiek en een aantrekkelijke waardering.

De analisten wezen op de verbeterde leveringsschema’s van Lockheed voor de F-35 straaljagers en een robuuste vraag naar haar geavanceerde raketsystemen als belangrijke aanjagers van dit hernieuwde vertrouwen.

De upgrade van RBC wordt ondersteund door de succesvolle hervatting van de F-35-leveringen vorige maand, die van cruciaal belang zijn voor het stimuleren van de cashflow van Lockheed.

RBC-schattingen suggereren de levering van 95 F-35-jets voor 2024, wat wijst op sterke productiecapaciteiten en voorraadbeheer.

Deze heropleving van het aantal F-35-leveringen is van cruciaal belang, niet alleen voor de inkomsten, maar ook voor het behoud van Lockheeds concurrentievoordeel op het gebied van de lucht- en ruimtevaartverdediging.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat het Missile and Fire Control (MFC)-segment van Lockheed een aanhoudende groei zal zien.

Deze eenheid, verantwoordelijk voor systemen zoals HIMARS- en Javelin-raketten, profiteert rechtstreeks van de toegenomen Amerikaanse en geallieerde militaire uitgaven, die worden aangedreven door toegenomen mondiale veiligheidsproblemen.

De analisten van RBC spraken, na twee dagen bij het management van Lockheed te hebben doorgebracht, een groot vertrouwen uit in de aanhoudende groei van het MFC-segment, ondersteund door investeringen in verschillende defensieprogramma’s.

Bank of America heeft Lockheed opgewaardeerd naar ‘Kopen’

Andere grote financiële instellingen, waaronder Bank of America en TD Cowen, hebben vergelijkbare optimistische opvattingen. Op 30 juli heeft Bank of America Lockheed opgewaardeerd naar ‘Kopen’, waarbij een koersdoel van $635 werd voorspeld, waarmee het versnelde winstpotentieel werd erkend te midden van de toenemende leveringen van F-35’s en de sterke mondiale vraag.

De recente upgrade van TD Cowen naar ‘Kopen’ met een koersdoel van $ 560, volgend op de goedkeuring door het ministerie van Defensie van hervatte F-35-leveringen, speelt ook in het bredere verhaal van herstel en groei.

Ze wezen specifiek op de herstart van de leveringen in het kader van het Technology Refresh 3 (TR-3) programma, dat de technologische capaciteiten van de F-35 verbetert en ervoor zorgt dat Lockheed voorop blijft lopen op het gebied van militaire luchtvaarttechnologie.

Lockheeds Q2-winst

Deze reeks upgrades en positieve analistenrapporten komen voort uit het sterke winstrapport over het tweede kwartaal van Lockheed Martin. Het bedrijf boekte een niet-GAAP winst per aandeel van $7,11, een prestatie die de verwachtingen met $0,66 overtrof, met een omzetstijging van 9% op jaarbasis tot $18,1 miljard.

Deze cijfers zijn niet alleen beter dan de verwachtingen van analisten, maar duiden ook op een robuuste operationele efficiëntie en een groeiende marktvraag naar het aanbod van Lockheed.

Operationele hoogtepunten zijn onder meer de substantiële achterstand van bijna $160 miljard, die een weerspiegeling is van lopende en nieuwe contractverplichtingen die ruim twee keer zo hoog zijn als de jaarlijkse omzet.

De segmentresultaten van Lockheed voor het kwartaal illustreren de indrukwekkende groei verder. Het segment Luchtvaart kende een stijging van de netto-omzet met 6%, terwijl het segment Missiles and Fire Control een stijging van 13% rapporteerde, gedreven door de verhoogde productie van raketsystemen.

De segmenten Rotary en Mission Systems en Space rapporteerden ook aanzienlijke omzetstijgingen, wat de gediversifieerde kracht van het bedrijf over meerdere domeinen van defensietechnologie onderstreept.

De strategische initiatieven van het bedrijf, waaronder aanzienlijke investeringen in digitale technologieën en AI, verbeteren het productaanbod en de operationele capaciteiten.

Dit blijkt uit de integratie van AI in platforms als het Aegis Combat System en de vooruitgang in hypersonische technologieën, waardoor Lockheed een leider wordt op het gebied van de volgende generatie defensietechnologieën.

Terwijl Lockheed zijn technologische en operationele voetafdruk blijft uitbreiden, blijven de financiële vooruitzichten sterk. Het bedrijf heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar voor de omzet, de bedrijfswinst van het segment en de winst per aandeel verhoogd, wat het vertrouwen in aanhoudende groei en winstgevendheid weerspiegelt.

Gezien de strategische vooruitgang, de robuuste financiële prestaties en de gunstige analistenupgrades van Lockheed Martin is het bedrijf goed voorbereid op toekomstige groei.

Deze fundamentele sterke punten bieden een solide achtergrond nu we ons nu richten op het onderzoeken van de technische aspecten van de aandelenprestaties van Lockheed. Laten we eens in de grafieken duiken om het potentiële traject van het aandeel Lockheed Martin te onderscheiden in het licht van de recente positieve ontwikkelingen.

Bullish momentum na een rangebound-beweging van twee jaar

Na meer dan twee jaar in een bereik van $400 tot $500 te hebben gehandeld, brak het aandeel Lockheed Martin vorige maand eindelijk boven de bovenkant van dat bereik, nadat het bedrijf zijn winst over het tweede kwartaal had bekendgemaakt.



LMT-grafiek van TradingView

Sindsdien vertoont de sterke koers in alle tijdsbestekken een sterk bullish momentum, hoewel hij te maken krijgt met enige weerstand bij handel boven de $550. Daarom hebben beleggers die net als een hele reeks analisten optimistisch blijven over de aandelen, momenteel twee keuzes.



Ten eerste kunnen ze wachten tot het aandeel zich nog wat verder herstelt en het kopen in de buurt van het $520-niveau. Ten tweede kunnen ze de aandelen kopen als deze een dagelijkse sluiting boven de $ 550 opleveren.

Traders die een bearish visie op het aandeel hebben, moeten afzien van het openen van een shortpositie, tenzij deze zwakte begint te vertonen, wat duidelijk zal worden als de koers onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde of de onderste band van het 25-daagse Donchian-kanaal komt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.