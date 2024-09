RBC verlaagt de rating van Moderna en verlaagt het koersdoel met 28%: moet u uitstappen?

Het besluit van RBC Capital Markets om Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) te verlagen van ‘Outperform’ naar ‘Sector Perform’ heeft het aandeel maandag in de pre-market handel met ruim 6% doen kelderen.

Deze verlaging weerspiegelt de groeiende bezorgdheid over de vooruitzichten van Moderna op de korte termijn, te midden van een steeds uitdagender wordende markt voor zijn vlaggenschip COVID-19- en RSV-vaccins.

Naast de verlaging verlaagde RBC zijn koersdoel voor het aandeel van $125 naar $90, wat een voorzichtige houding ten opzichte van de toekomst van het bedrijf betekende.

Deze herziene doelstelling suggereert nog steeds een bescheiden stijging ten opzichte van de laatste slotkoers, maar onderstreept de onzekere vooruitzichten waarmee Moderna wordt geconfronteerd na een tumultueus winstrapport over het tweede kwartaal.

Q2-resultaten in detail

De op 1 augustus gepubliceerde winst van het bedrijf over het tweede kwartaal van 2024 overtrof de verwachtingen van Wall Street met een omzet van $241 miljoen, en overtrof de verwachtingen met $106,13 miljoen.

Ondanks deze klap rapporteerde Moderna een duizelingwekkende daling van 73% in de netto productverkoop op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van de afgenomen vraag naar zijn COVID-19-vaccin, Spikevax.



Het biotechbedrijf verwacht nu dat zijn jaarlijkse productverkoop tussen de 3 miljard en 3,5 miljard dollar zal liggen, vergeleken met een eerdere voorspelling van ongeveer 4 miljard dollar.

De verlaagde verwachtingen weerspiegelen meerdere tegenwinden, waaronder verminderde verkopen in de Europese Unie en toenemende concurrentie op de Amerikaanse markt voor ademhalingsvaccins.

Moderna’s collega’s, zoals Pfizer en GSK, hebben hun posities versterkt, waardoor Moderna door een landschap vol rivaliteit moet navigeren.



De CEO van Moderna, Stéphane Bancel, heeft de toewijding van het bedrijf benadrukt om zijn strategie voor het komende COVID-seizoen en de Amerikaanse lancering van zijn RSV-vaccin uit te voeren. De verlaging van de kredietwaardigheid door RBC duidt er echter op dat deze inspanningen wellicht niet voldoende zullen zijn om de heersende problemen te compenseren.

Tegenwind waarmee Moderna te maken krijgt

In wezen wordt Moderna geconfronteerd met een complex scala aan problemen. De balans van het bedrijf, hoewel sterk met een kasreserve van 10,8 miljard dollar per 30 juni 2024, onthult kwetsbaarheden bij het handhaven van de winstgevendheid te midden van dalende verkopen.



De herziene richtlijnen hebben het beleggersvertrouwen geschokt en bijgedragen aan een scherpe daling van de aandelenkoers van Moderna, die in slechts twee dagen na de bekendmaking van de winst kelderde van $120 naar $86.



Deze volatiliteit benadrukt de bezorgdheid van de markt over de afhankelijkheid van Moderna van haar COVID-19-franchise, een zorg die nog wordt verergerd door de bredere verschuiving naar een endemische beheersing van het virus.

Vanuit een groeiperspectief bevindt Moderna zich op een kruispunt. Het bedrijf breidt zijn pijplijn actief uit buiten COVID-19, met opmerkelijke vooruitgang in zijn respiratoir syncytieel virus (RSV) en griepvaccinprogramma’s.



De goedkeuring door de FDA van Moderna’s RSV-vaccin, mRESVIA, markeert een belangrijke mijlpaal, maar de reactie van de markt duidt op scepsis over de onmiddellijke impact ervan op de omzetgroei.



Moderna’s strategische focus op het benutten van zijn mRNA-technologieplatform om bredere uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid aan te pakken, blijft een cruciaal onderdeel van zijn groeiverhaal op de lange termijn.

Ondanks deze groei-initiatieven blijven de vooruitzichten op de korte termijn somber. De agressieve R&D-uitgaven van Moderna, geraamd op ongeveer 4,5 miljard dollar voor 2024, onderstrepen haar inzet voor innovatie, maar weerspiegelen ook de hoge inzet die betrokken is bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën.



Het biotechbedrijf heeft vooruitgang geboekt in de oncologie met zijn op mRNA gebaseerde geïndividualiseerde neoantigeentherapie, maar deze vooruitgang zal naar verwachting op korte termijn niet bijdragen aan de omzet.

Terwijl Moderna zijn koers door dit turbulente landschap uitstippelt, zullen de prestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De komende kwartalen zullen beslissend zijn om te bepalen of Moderna haar inkomstenbasis kan stabiliseren en het potentieel van haar pijplijn kan kapitaliseren.

Zowel beleggers als analisten zullen uitkijken naar tekenen van herstel en aanhoudende groei in de financiële cijfers van het bedrijf.

Met dit fundamentele overzicht in gedachten is het tijd om onze aandacht te richten op de technische aspecten van de aandelen van Moderna.

Door de belangrijkste technische indicatoren en trends te analyseren, kunnen we waardevolle inzichten verkrijgen in het marktsentiment en anticiperen op hoe de aandelen van Moderna de komende maanden zouden kunnen presteren.

Een terugslag op de kaarten?

De aandelen van Moderna zijn substantieel gedaald ten opzichte van hun hoogste punt ooit rond 2022 eind 2021. Hoewel het tijdens deze neerwaartse trend verschillende keren heeft geprobeerd zich te herstellen en te stabiliseren, is het er niet in geslaagd eerdere swinghighs te heroveren.



MRNA-grafiek van TradingView

Het aandeel heeft 50% van zijn waarde verloren ten opzichte van de vorige swinghigh boven $170,47 in mei van dit jaar en een derde van zijn waarde sinds het begin van de maand. Bovendien handelt het nu dicht bij het vorige ondersteuningsniveau van $67,5. De kans op een terugval blijft dus groot.

Daarom moeten beren die een nieuwe shortpositie in de aandelen willen innemen, wachten tot er een herstel optreedt of tot de aandelen onder de $67,5 dalen.

Beleggers en handelaars die op de korte tot middellange termijn positieve vooruitzichten hebben voor het bedrijf, kunnen profiteren van deze recente snelle daling door aandelen onder de $80 te kopen met een stop loss van $67,2. Als het momentum zelfs maar tijdelijk verschuift, kan de aandelenkoers snel weer terugveren naar niveaus boven de $100.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.