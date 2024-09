TikTok trekt het Lite Rewards-programma definitief uit de EU vanwege veiligheidsproblemen

TikTok heeft ermee ingestemd zijn ‘Lite Rewards’-programma definitief uit de Europese Unie terug te trekken als reactie op de zorgen van de Europese Commissie.

Dit besluit, genomen op grond van de Digital Services Act (DSA), benadrukt het toenemende toezicht op digitale platforms, vooral met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van gebruikers, vooral kinderen.

In april 2024 startte de Europese Commissie een formele procedure tegen TikTok, waarbij de nadruk lag op haar ‘Task and Reward Program’ van TikTok Lite, een lichtere versie van de hoofdapp die in Spanje en Frankrijk werd gelanceerd.

Met het programma konden gebruikers punten verdienen door taken uit te voeren zoals het bekijken van video’s en het leuk vinden van inhoud.

De Commissie was bezorgd dat dit programma een inbreuk zou kunnen vormen op de artikelen 34 en 35 van de DSA, met name wat betreft het gebrek aan voorafgaande zorgvuldige beoordeling van fysieke en mentale risico’s, het verslavende karakter van het platform en het ontbreken van effectieve risicobeperkende maatregelen.

Zorgen over de veiligheid van kinderen

Een van de belangrijkste problemen was het vermoedelijke gebrek aan effectieve mechanismen voor leeftijdsverificatie op TikTok, waardoor er alarm sloeg over de mogelijke gevolgen voor kinderen.

Om te voldoen aan de DSA heeft TikTok zich ertoe verbonden het Lite Rewards-programma definitief uit de EU terug te trekken en heeft het ermee ingestemd geen soortgelijk programma te lanceren dat deze terugtrekking zou kunnen omzeilen.

De toezeggingen van TikTok zijn juridisch bindend en elke overtreding zou onmiddellijk een overtreding van de DSA vormen, resulterend in boetes.

Thierry Breton, EU-commissaris voor Interne Markt, benadrukte het belang van dit besluit en benadrukte het verslavende potentieel van dergelijke programma’s en de noodzaak om de ‘hersentijd’ van jonge Europeanen te beschermen.

De DSA, die op 17 februari 2024 van kracht werd voor alle onlineplatforms in de EU, heeft tot doel een veiliger digitale ruimte te garanderen.

De TikTok-procedure is de eerste zaak die is afgesloten onder de DSA en markeert de eerste keer dat de Europese Commissie toezeggingen heeft aanvaard van een aangewezen onlineplatform waartegen zij een formele procedure had geopend.

Voortdurend onderzoek naar TikTok-praktijken

Afzonderlijke procedures tegen TikTok, die in februari 2024 door de Europese Commissie zijn gestart, lopen nog steeds.

In deze procedure wordt beoordeeld of TikTok bepalingen heeft geschonden met betrekking tot de bescherming van minderjarigen, transparantie van advertenties, toegang tot gegevens voor onderzoekers en het risicobeheer van verslavend ontwerp en schadelijke inhoud.

In augustus 2024 werd door de Amerikaanse regering een rechtszaak aangespannen tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance.

De rechtszaak beweert dat er sprake is van wijdverbreide schendingen van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Westerse regeringen hebben ook grote zorgen geuit over de banden van ByteDance met de Chinese Communistische Partij, wat ertoe heeft geleid dat de app op officiële apparaten is verboden.

In maart 2024 keurde het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel goed dat ByteDance dwingt het sociale-mediaplatform af te stoten, anders wordt er in de VS een volledig verbod opgelegd.

Deze wetgevende druk onderstreept de wereldwijde kritiek op TikTok met betrekking tot privacy- en veiligheidsproblemen.

Het besluit van TikTok om het Lite Rewards-programma uit de EU terug te trekken, markeert een belangrijke stap in het afstemmen op de verwachtingen van de regelgeving en het aanpakken van veiligheidsproblemen.

De nieuwste ontwikkeling schept een precedent voor de manier waarop digitale platforms hun praktijken mogelijk moeten aanpassen om te voldoen aan strenge regelgeving die is ontworpen om gebruikers, met name de jongere doelgroep, te beschermen. Deze stap weerspiegelt ook de bredere trend van toenemend toezicht op technologiegiganten wereldwijd, waarbij het belang van verantwoorde digitale praktijken voor het waarborgen van het welzijn van gebruikers wordt benadrukt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.