Uitgelegd: wat is de reden voor de wereldwijde uitverkoop van aandelen en wie is de schuldige?

De mondiale markten kenden een aanzienlijke beroering toen traders reageerden op recente economische cijfers, waardoor weddenschappen die een groot deel van het jaar hadden gedomineerd, werden teruggedraaid.

De Japanse Topix-index kende een dramatische daling van ruim 12%, wat de grootste uitverkoop betekende sinds de ‘Zwarte Maandag’-crash van 1987.

Deze verkoopgolf breidde zich uit naar de Amerikaanse en Europese markten, waarbij de S&P 500 van Wall Street met ongeveer 4% daalde.

Waarom de uitverkoop van aandelen?

De belangrijkste katalysator voor deze onrust op de markt waren recente economische gegevens, die de heersende overtuiging ter discussie stelden dat mondiale beleidsmakers, met name de Amerikaanse Federal Reserve, de inflatie zouden kunnen bekoelen zonder ernstige bijkomende schade.

De meest opvallende gegevens kwamen uit het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag werd gepubliceerd en dat duidde op een veel scherpere vertraging van de aanwervingen dan verwacht.

Dit rapport versterkte de vrees dat de Amerikaanse economie onder aanzienlijke druk staat als gevolg van de hoge financieringskosten.

Bedrijfsleiders hebben opgemerkt dat de consumentenbestedingen, een cruciale motor van de Amerikaanse economie, beginnen te dalen.

“Bij het begin van dit jaar verwachtten beleggers een ‘Goudlokje’-uitkomst”, aldus de aandelenstrategen van JPMorgan. Dit optimistische verhaal wordt nu echter ‘zwaar op de proef gesteld’.

Goldman Sachs herzag zijn voorspelling dit weekend en schat nu een kans van één op vier dat de VS binnen het volgende jaar in een recessie belandt, vergeleken met de eerdere waarschijnlijkheid van 15%.

Tekenen van economische nood zijn ook zichtbaar in andere regio’s, waarbij bedrijfsenquêtes in de eurozone de impact van geopolitieke spanningen, zwakkere mondiale groei en kwetsbaar consumentenvertrouwen benadrukken.

Ondertussen vertoonde de dominante Chinese productiesector tekenen van afnemende activiteit in de drie maanden voorafgaand aan juli.

Ernstige marktructies uitgelegd

De mondiale aandelenmarkten bevonden zich in een opwaartse trend, gesteund door de hoop op een economisch ‘Goudlokje’-scenario en een stijging van de Amerikaanse technologieaandelen, gedreven door enthousiasme voor kunstmatige-intelligentietechnologie.

De S&P 500, die wordt beschouwd als de meest kritische aandelenbarometer ter wereld, was sinds het begin van het jaar met bijna 20% gestegen en bereikte op 16 juli een recordhoogte.

De terugtrekkingen op de markt zijn echter doorgaans sneller dan de winsten. Sinds de piek in juli is de S&P 500 met ruim 9% gedaald.

Door de stijging van de aandelenkoersen leken aandelen ook duurder, waarbij de S&P 500 de komende twaalf maanden ongeveer 20,5 maal de verwachte winst noteerde, vergeleken met een gemiddelde van 16,5 maal sinds 2000, volgens gegevens van FactSet.

De VIX-index, ook wel de ‘angstmeter’ van Wall Street genoemd, piekte van 16 punten een week geleden naar 50 punten, het hoogste niveau sinds de COVID-19-pandemie van 2020, wat aangeeft dat er meer marktvolatiliteit in het verschiet zou kunnen liggen.

De Magnificent 7 van de technologiesector spelen een centrale rol

Beleggers zijn vooral bezorgd over de grote afhankelijkheid van een klein aantal technologieaandelen, bekend als Amerika’s ‘Magnificent Seven’.

Volgens Howard Silverblatt, senior analist bij S&P Dow Jones Indices, waren Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta en Nvidia tot en met juli goed voor 52% van de rendementen van de S&P 500 tot nu toe.

Deze aandelen staan nu onder druk, waardoor hun ooit positieve marktinvloed wordt omgezet in een belangrijke factor in de uitverkoop. De technologiezware Nasdaq Composite-index is ongeveer 14% gedaald ten opzichte van de piek in juli.

De problemen in de technologiesector werden verergerd door het nieuws dat Berkshire Hathaway van Warren Buffett zijn belang in Apple had gehalveerd als onderdeel van een bredere verschuiving weg van aandelen, waardoor de miljardair-investeerder voor 76 miljard dollar aan aandelen moest verkopen.

Andere technologiegerelateerde problemen zijn ook aan de oppervlakte gekomen, zoals de aankondiging van Intel om 15.000 banen te schrappen in een ingrijpend ommekeerplan, waardoor de aandelenkoers vorige week met ongeveer 30% kelderde.

Op dezelfde manier heeft de bezorgdheid over de duurzaamheid van een door AI aangedreven hausse in de vraag naar gespecialiseerde chips het sentiment gedrukt, waarbij chipmaker Nvidia 35% daalde ten opzichte van de hoogtepunten in juni.

De Japanse aandelenmarkt werd het hardst getroffen

De Japanse aandelenmarkt heeft het zwaarst te lijden gehad van de uitverkoop en wist al zijn winsten voor het jaar na een duik op maandag uit te wissen.

Deze daling werd veroorzaakt door een snelle stijging van de yen nadat de Bank of Japan haar belangrijkste rentetarief had verhoogd naar 0,25%, het hoogste niveau sinds de mondiale financiële crisis van eind 2008.

Deze agressieve houding stond in contrast met de verwachtingen van een soepele verschuiving in het Amerikaanse monetaire beleid, die zou leiden tot een einde aan de ‘carry trades’, waarbij beleggers lenen in landen met een lage rente om te investeren in landen met een hogere rente.

De stijging van ruim 12% van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds eind juni naar ¥142,5 vertegenwoordigt een seismische beweging op de valutamarkten.

Een sterkere yen zorgt voor aanzienlijke tegenwind voor de benchmarks voor Japanse exportaandelen.

De Japanse aandelenmarkt, die sterk is blootgesteld aan de wereldeconomie, is een primair doelwit geworden voor risicoreductie wanneer mondiale fondsen in paniek raken.

Ondanks de recente bullish retoriek over de economische heropleving van Japan en de recordhoogten die de aandelen uit Tokio in juli bereikten, kreeg dit verhaal zwakke steun.

Het ontbrak binnenlandse instellingen en individuen aan een sterke overtuiging in de markt, waardoor het zware werk van de rally werd overgelaten aan buitenlandse investeerders, die de markt snel kunnen verlaten als het sentiment omslaat.

Wat is de schuld van de Amerikaanse Federal Reserve?

Het besluit van de Federal Reserve vorige week om de rente op het hoogste niveau in 23 jaar boven de 5% te houden, was in lijn met de verwachtingen van beleggers.

Het zwakke banenrapport van juli, dat een tragere aanwerving en een stijgende werkloosheid liet zien, heeft echter de paniek verspreid dat de Fed de verlaging van de leenkosten te lang zou hebben uitgesteld, waardoor het risico op een recessie in de VS groter werd.

Fed-chef Jay Powell kan voor een uitdagende situatie komen te staan als de marktinstabiliteit aanhoudt.

De markten rekenen nu 1,25 procentpunt van de Fed-bezuinigingen in, wat overeenkomt met een verlaging van vijf kwartpunten, tegen het einde van het jaar.

Traders overwegen ook de mogelijkheid dat de Amerikaanse centrale bank gedwongen zal worden te reageren met een ongeplande noodverlaging vóór haar volgende bijeenkomst in september.

De mondiale markten ondergaan aanzienlijke turbulentie als gevolg van de toenemende zorgen over het traject van de Amerikaanse economie. De scherpe uitverkoop van de Japanse Topix-index en de bredere dalingen op de Amerikaanse en Europese markten onderstrepen de groeiende angst onder beleggers.

Economische gegevens die wijzen op een vertraging van de aanwervingen en de consumentenbestedingen, in combinatie met hoge financieringskosten, hebben het recessierisico vergroot.

De buitensporige invloed van technologieaandelen en het contrasterende monetaire beleid van de grote economieën hebben de marktvolatiliteit verder vergroot.

Terwijl traders zich schrap zetten voor meer potentiële onrust, blijft de focus liggen op de manier waarop mondiale beleidsmakers, met name de Amerikaanse Federal Reserve, door deze uitdagende economische omstandigheden zullen navigeren.