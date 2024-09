Wall Street bloedt meer tijdens de laatste handelsuren van maandag, S&P 500 daalt 3,3%

De Amerikaanse aandelenmarkt werd maandag geconfronteerd met aanzienlijke dalingen toen de handel het laatste uur inging, waarmee de recente trend van verhoogde volatiliteit werd voortgezet.

De S&P 500 daalde met 3,3%, waarbij de verliezen gedurende de dag fluctueerden.

Tijdens de ochtendsessie daalde de index maar liefst 4,3%, maar tegen lunchtijd was hij erin geslaagd de daling terug te brengen tot ongeveer 1,8%.

De voorsprong van S&P 500 en Nasdaq Composite neemt af

De daling van de S&P 500 met 3,3% weerspiegelt de problemen van de bredere markt, maar de technologiezware Nasdaq Composite kreeg te maken met nog ernstiger verliezen.

De Nasdaq daalde 3,8% nadat technologieaandelen, die de afgelopen dagen onder druk stonden, hun uitverkoop hervatten. Bovendien kende ook de op smallcaps gerichte Russell 2000-index een scherpe daling, namelijk met 3,7%.

De rente op staatsobligaties draagt bij aan de volatiliteit van de markt

Wat de turbulentie op de markt nog groter maakte, was dat het rendement op het beleidsgevoelige tweejarige schatkistpapier opmerkelijke schommelingen kende. Het eindigde de dag fractioneel hoger op 3,89%.

Van de ene op de andere dag was de rente gedaald naar het laagste punt in 16 maanden, maar in de middag wist ze te stijgen tot 3,95%. Deze ommekeer in de rente op staatsobligaties onderstreept het onzekere klimaat waarin beleggers zich bevinden.

Marktsentiment en toekomstperspectieven

De aanhoudende volatiliteit op de Amerikaanse aandelenmarkt wordt veroorzaakt door een mix van economische gegevens, geopolitieke zorgen en beleggerssentiment.

De steile daling van die ochtend, gevolgd door een gedeeltelijk herstel en vervolgens weer een neergang, duidt erop dat de markt moeite heeft om richting te vinden te midden van tegenstrijdige signalen.

Beleggers worstelen met verschillende factoren, waaronder de monetairbeleidskoers van de Federal Reserve, de inflatiedruk en mogelijke economische vertragingen.

De technologiesector, die voorheen een belangrijke aanjager van marktwinst was, ervaart nu uitgesproken uitverkoop, wat bijdraagt aan de bredere marktinstabiliteit.

Impact op investeerders en strategieën

Voor beleggers maken de huidige marktomstandigheden een zorgvuldige herbeoordeling van strategieën noodzakelijk. Diversificatie blijft van cruciaal belang, omdat sectoren en activaklassen verschillend reageren op economische verschuivingen.

Technologieaandelen, die kwetsbaar zijn gebleken, vereisen mogelijk een voorzichtige herwaardering, terwijl obligaties en andere veiligere activa enige stabiliteit kunnen bieden te midden van de volatiliteit.

Toen de handel maandag werd afgesloten, onderstreepten de scherpe dalingen van de Amerikaanse aandelenmarkt de aanhoudende volatiliteit en onzekerheid waarmee beleggers worden geconfronteerd.

Nu de S&P 500 met 3,3% is gedaald, de Nasdaq Composite met 3,8% is gedaald en de rente op staatsobligaties fluctueert, bereiden marktdeelnemers zich voor op aanhoudende onvoorspelbaarheid.

De komende dagen zullen beleggers waarschijnlijk de economische indicatoren en de signalen van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten houden om door deze turbulente tijden heen te komen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.