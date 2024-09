Wat is de carry-trade in de Yen en waarom crasht deze op de markten?

Maandag bracht onwelkom nieuws voor beleggers, aangezien de Japanse aandelenmarkt een aanzienlijke crash doormaakte. De voornaamste oorzaak? De Yen carry trade, een populaire maar risicovolle financiële strategie.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Bij de carry-trade in de Yen wordt geld geleend tegen een lage rente in Japan en dit geld belegd in markten met een hoger rendement, zoals de VS.

De winst komt voort uit het verschil tussen de lage financieringskosten en het hogere beleggingsrendement.

Deze strategie brengt echter inherente risico’s met zich mee, vooral wanneer zich plotselinge marktverschuivingen voordoen, waardoor het moeilijk wordt om open posities te sluiten.

Deze week heeft het besluit van de Japanse centrale bank om de rente te verhogen precies zo’n scenario in gang gezet.

Wat is de Yen-carrytrade?

Copy link to section

Ter illustratie: stel je voor dat je 1 miljoen yen leent van de Bank of Japan tegen een rentetarief van 0,1%.

Vervolgens zet u deze fondsen om in Amerikaanse dollars en belegt u ze op de Amerikaanse markt, waar u jaarlijks ongeveer 5,5% kunt verdienen.

Aan het einde van het jaar converteert u uw winst terug naar yen, betaalt u de oorspronkelijke lening plus de rente van 0,1% terug en steekt u het verschil in uw zak.

Deze strategie werkt zolang de Bank of Japan de rente laag en stabiel houdt, waardoor handelaren met vertrouwen kunnen beleggen in markten met een hogere rente.

Wanneer de rente in Japan echter stijgt, wordt de carry trade problematisch.

De huidige crisis begrijpen

Copy link to section

Vorige maand bereikte de Amerikaanse dollar historische hoogtepunten ten opzichte van de yen.

Om de yen te beschermen heeft de Bank of Japan de rente verhoogd van 0,1% naar 0,25%.

Deze beweging zorgde ervoor dat de yen sterker werd ten opzichte van de dollar, wat een aanzienlijk probleem creëerde voor handelaren die zich bezighielden met carry trade.

Als ze hun buitenlandse activa zouden verkopen en de opbrengsten terug zouden omzetten in yen, zouden ze veel minder yen ontvangen dan verwacht, waardoor hun activa in yen-termen zouden worden gedevalueerd en er margestortingen zouden ontstaan.

Om aan deze margestortingen te voldoen, stonden handelaren voor twee keuzes: hun buitenlandse activa verkopen of meer yen lenen tegen de nieuwe, hogere rente en deze omzetten in Amerikaanse dollars tegen een minder gunstige wisselkoers.

Velen kozen ervoor hun activa te verkopen, wat leidde tot het verdwijnen van de carry-trade in de yen, wat bijdraagt aan de huidige marktvolatiliteit.

De plotselinge afbouw van de carry-handel in de yen heeft schokgolven door de mondiale markten gestuurd.

De enige manier om de situatie te stabiliseren is door de waarde van de yen te laten dalen, maar nu traders zich inspannen om meer yen te kopen om hun posities te sluiten, blijft de valuta sterk.

Deze tumultueuze situatie zal naar verwachting aanhouden, wat zal leiden tot aanhoudende volatiliteit op de financiële markten wereldwijd.

De uiteindelijke oplossing blijft onzeker, omdat deze afhangt van de vraag of overheden of de valutamarkt effectief kunnen ingrijpen om de waarde van de yen te verlagen.

Hoewel de carry trade in de Yen winstgevend is onder stabiele omstandigheden, is hij een belangrijke bron van marktinstabiliteit geworden als gevolg van recente rentewijzigingen door de Bank of Japan.

Beleggers en handelaren moeten nu hun weg vinden in dit uitdagende landschap, waarbij de mondiale markten reageren op de plotselinge verschuivingen in valutawaarden.

Terwijl dit financiële drama zich ontvouwt, is de belangrijkste conclusie het inherente risico dat gepaard gaat met het vertrouwen op geleend geld en het belang van nauwlettend toezicht op het beleid van de centrale banken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.