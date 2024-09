BofA upgradet Apollo Global-aandelen na een dramatische daling van 20% deze maand: moet u overwegen om te kopen?

Op 5 augustus heeft Bank of America Apollo Global Management opgewaardeerd van “Neutraal” naar “Kopen” na een aanzienlijke daling van de aandelen van het bedrijf met 20% sinds het begin van de maand.

BofA-analisten schreven deze daling toe aan zwakker dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal, naast bredere marktdruk, waaronder zwakke economische cijfers en lagere rentevooruitzichten.

Apollo Global Q2 winstmomentopname

De financiële resultaten voor het tweede kwartaal van Apollo Global Management bleven achter bij de verwachtingen van Wall Street, met een gerapporteerde non-GAAP winst per aandeel van $1,64, terwijl de schattingen $0,11 achterbleven.

Deze neergang werd grotendeels veroorzaakt door een daling van de winst bij de verzekeringstak Athene, ondanks recordwinsten in verband met provisies en een robuust momentum bij de vermogensbeheertak.

De totale omzet voor dit kwartaal werd gerapporteerd op $6,02 miljard, wat een aanzienlijke daling op jaarbasis betekent van 56,1%.

Ondanks de daling van de winstcijfers over het tweede kwartaal blijven de fundamentele activiteiten van Apollo Global robuust. Het totale beheerd vermogen per 30 juni 2024 bedroeg $696 miljard, vergeleken met $671 miljard aan het einde van het eerste kwartaal, grotendeels gedreven door een instroom van $39 miljard gedurende de periode.

Deze groei in het tweede kwartaal omvat een sterke instroom van $144 miljard over de afgelopen twaalf maanden eind juni. De vergoedingsgerelateerde inkomsten kenden een gezonde stijging van $462 miljoen in het eerste kwartaal naar $516 miljoen, ondersteund door hogere managementvergoedingen.

De Athene-uitdaging

Een belangrijke rem op de recente prestaties van Apollo zijn de annuïteitenactiviteiten van Apollo, waar de winst op jaarbasis met 11% daalde tot $710 miljoen.

Deze daling werd vooral veroorzaakt door lagere inkomsten uit alternatieve beleggingen.

Desondanks blijft Athene substantieel kapitaal aantrekken en 6 miljard dollar veiligstellen voor de tweede fase van een strategie die een aanvulling vormt op de primaire activiteiten.

Het segment blijft van vitaal belang, ook al wordt het geconfronteerd met uitdagingen, vooral met een kleinere nettospreiding in het tweede kwartaal, die een dynamisch en uitdagend landschap weerspiegelt.

Aantrekkelijke koers-winstgroeiverhouding

Verder kijkend dan de directe financiële sector, is Apollo Global actief bezig met het versterken van zijn activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en het uitbreiden van zijn particuliere vermogenskanaal.

Analisten hebben de aantrekkelijke koers-winstgroei (PEG)-ratio van Apollo van minder dan 1 benadrukt, waardoor het bedrijf gunstig gepositioneerd is binnen de vermogensbeheersector. De verwachting om te worden toegevoegd aan de S&P 500 dient als een potentiële katalysator die de aantrekkingskracht van het aandeel voor beleggers verder zou kunnen vergroten.

De recente daling van het aandeel heeft de waardering ook aantrekkelijk gemaakt, waarbij een toekomstige koers-winstverhouding van 13,4 een verdisconteerde waardering weerspiegelt ten opzichte van de langetermijnwinstgroei, die naar verwachting tussen de 15 en 20% zal liggen.

De komende beleggersdag van Apollo, gepland voor 1 oktober, kan bijzonder belangrijk zijn omdat deze verdere strategische plannen zou kunnen onthullen en mogelijk het herstel van het aandeel zou kunnen katalyseren.

Terwijl we door de recente financiële onrust van Apollo Global zijn genavigeerd, is het duidelijk dat, hoewel het directe verleden uitdagend is geweest, de onderliggende zakelijke en strategische initiatieven veelbelovend zijn voor herstel en groei.

Laten we nu, met een dieper inzicht in de fundamenten, kijken naar wat de grafieken te zeggen hebben over het koerstraject van het aandeel.

Is de opwaartse trend op de lange termijn ten einde?

Apollo is sinds 2016 een van de best presterende aandelen uit de financiële sector en heeft zijn beleggers in die periode een tienvoudig rendement (inclusief dividenden) opgeleverd.

APO-grafiek van TradingView

De aandelenkoers was eind juli van dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van het dieptepunt van oktober 2023, maar deze recente daling zou deze opwaartse trend in ieder geval op de middellange termijn kunnen hebben beëindigd.

De 28-daagse RSI is scherp gedaald en alle trendindicatoren voor de middellange termijn zijn negatief geworden. Dit in aanmerking genomen moeten beleggers die deze daling als een koopmogelijkheid beschouwen, wachten voordat zij nieuwe longposities innemen.



De eerste tekenen van stabiliteit zullen pas zichtbaar worden als het aandeel boven zijn 100-daags voortschrijdend gemiddelde begint te handelen en de MACD-indicator (12,26,9) groen wordt. Tenzij dat gebeurt, blijft de kans bestaan dat de koers verder daalt.



Kortetermijnhandelaren met een bearish vooruitzicht zouden moeten proberen een shortpositie te initiëren die dichter bij de $105 ligt, met een trailing stop-loss boven het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde van het aandeel, dat momenteel op $114,75 ligt. Als de neerwaartse trend aanhoudt, kan het aandeel dalen naar het laagste punt op de middellange termijn, nabij de $78, waar men winst kan boeken.