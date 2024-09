Moet u Cadence kopen na de recente daling van 23%? Piper Sandler denkt van wel

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) heeft onlangs een opmerkelijke neergang meegemaakt, met een daling van meer dan 23% in de afgelopen maand, maar analisten bij Piper Sandler zien dit als een kans.

Analisten blijven optimistisch

Door het aandeel te upgraden van Neutraal naar Overgewicht, hebben ze een bullish koersdoel van $318 gehandhaafd, wat een potentieel stijgingspercentage van 25% suggereert.

Deze visie is grotendeels gebaseerd op de overtuiging dat de recente dip een lucratief toegangspunt biedt tot een robuust softwareproduct binnen de halfgeleidersector.

Piper Sandler-analist Clarke Jeffries benadrukte dat ondanks de lauwe prestaties in het tweede kwartaal die hebben bijgedragen aan deze daling – te midden van bredere onzekerheden in de sector – het bedrijf klaar is voor herstel.

Jeffries wees op specifieke uitdagingen, zoals de voortdurende transitie op het gebied van verificatietechnologieën en de druk van de Chinese markt, maar blijft toch optimistisch over de toename van het aantal verificatieleveringen en de daaropvolgende financiële verbeteringen in de komende kwartalen.

Analisten bij Baird hebben onlangs hun vertrouwen in Cadence opnieuw bevestigd, waarbij ze de Outperform-rating handhaafden, maar hun koersdoel licht bijstelden van $341 naar $338 na de publicatie van de Q2-winstcijfers.

Ze schreven deze kleine aanpassing toe aan een herijking van de verwachtingen, maar voorzien sterkere herzieningen van de schattingen in FY25, wat de aandelenkoers verder zou kunnen stimuleren.

Cadence’s winst over het tweede kwartaal

Dit sentiment wordt ondersteund door de winsten van Cadence over het tweede kwartaal, waar deze de verwachtingen overtroffen met een niet-GAAP winst per aandeel van $1,28, een winst van $0,05 boven de schattingen, en een omzet van $1,06 miljard die de voorspellingen met $20 miljoen overtrof.

Het bedrijf heeft geprofiteerd van de robuuste vraag in de AI-, hyperscale- en automobielsector, waardoor zijn financiële positie is versterkt.

Kijkend naar de financiële gezondheid van Cadence in bredere zin rapporteerde het bedrijf een veerkrachtig tweede kwartaal met een orderportefeuille van $6,0 miljard, wat een teken is van een sterke aanhoudende vraag naar zijn aanbod.

De begrotingsvooruitzichten voor 2024 zien er veelbelovend uit met verwachte inkomsten variërend van $4,60 miljard tot $4,66 miljard en verwachte non-GAAP operationele marges tussen 41,7% en 43,3%.

Voor de komende kwartalen verwacht Cadence tussen de $1,165 miljard en $1,195 miljard aan inkomsten te genereren. Ze verwachten ook een sterke niet-GAAP-winst per aandeel te behouden, wat hun vermogen onderstreept om financieel goed te blijven presteren, zelfs als de markt onvoorspelbaar is.

Recente acquisitie en concurrerende slotgracht

Als we dieper ingaan op de fundamentele activiteiten van Cadence, wordt de bekwaamheid van het bedrijf in de EDA-sector met name versterkt door zijn innovatieve productaanbod en strategische overnames, zoals de recente aankoop van BETA CAE-systemen.

Deze overname diversifieert niet alleen Cadence’s simulatieportfolio, maar vergroot ook de voetafdruk ervan in verschillende cruciale sectoren, waaronder de automobiel- en ruimtevaartsector, waardoor mogelijk $40 miljoen aan inkomsten wordt toegevoegd voor FY24.

Dergelijke strategische stappen zijn cruciaal omdat Cadence inspeelt op de groeiende vraag in de AI-gestuurde halfgeleidermarkt, door gebruik te maken van zijn Cadence.AI-portfolio en hardwaresystemen van de volgende generatie, zoals Palladium Z3 en Protium X3, die nieuwe normen stellen op het gebied van verificatie en prestaties.

De zakelijke vooruitzichten blijven optimistisch terwijl Cadence zijn leiderschap op het gebied van verificatie blijft versterken.

De grote inzet van partnerschappen en productinnovaties zullen naar verwachting leiden tot hogere doorvoer en prestaties, cruciaal voor het ontwerp van AI-chips.

Deze ontwikkelingen positioneren Cadence gunstig binnen de dynamische halfgeleiderindustrie, die naar verwachting aanzienlijk zal groeien, aangewakkerd door hogere R&D-uitgaven van belangrijke spelers in AI en andere snelgroeiende sectoren.

Vanuit waarderingsperspectief handelt Cadence, ondanks de recente koersdaling, bij een toekomstige koers-winstverhouding van 42 nog steeds tegen een premie in vergelijking met zijn sectorgenoten, wat de hoge verwachtingen weerspiegelt die ingebed zijn in het toekomstige groeitraject.

Met deze aspecten in gedachten wenden we ons nu tot de technische analyse om te onderzoeken wat de grafieken suggereren over het koerstraject van Cadence, vooral in het licht van recente marktbewegingen en upgrades van analisten.

Deze analyse zal een nieuwe lens bieden waarmee de potentiële investeringsmogelijkheden in Cadence kunnen worden beoordeeld terwijl het bedrijf blijft innoveren en toonaangevend is op het gebied van halfgeleiderontwerp.

De opwaartse trend op de lange termijn blijft intact

Het aandeel Cadence presteert opmerkelijk goed in de halfgeleidersector en is de afgelopen vier jaar verzesvoudigd ten opzichte van het dieptepunt van 2020.

Wat deze prestatie echt opmerkelijk maakt, is dat het aandeel een veel lagere volatiliteit heeft laten zien dan zijn sectorgenoten in de halfgeleiderindustrie, die zeer cyclisch is.







CDNS-grafiek door TradingView

Hoewel het aandeel op de korte en middellange termijn een bearish momentum ervaart, blijft de opwaartse trend op de lange termijn intact, zodat bestaande aandeelhouders die de aandelen tegen lagere prijzen hebben gekocht niet in paniek hoeven te raken.

Het aandeel vond onlangs steun boven de 38,2% Fibonacci-retracement ten opzichte van de dieptepunten van 2020 en het hoogtepunt van dit jaar rond de $241.

Beleggers die optimistisch zijn over de aandelen, zoals de analisten, kunnen deze kopen in de buurt van $250 met een stop loss van 38,2% Fibonacci-retracement op $222.

Traders die bearish zijn over het aandeel, maar nog geen shortpositie hebben geïnitieerd, moeten dit op de huidige niveaus niet doen, omdat het aandeel onlangs een dramatische daling heeft doorgemaakt en de RSI op de daily charts het oversoldniveau heeft bereikt.



Elke nieuwe shortpositie mag alleen worden overwogen als de aandelenkoers weer boven de $280 uitkomt of onder de $223 zakt.

