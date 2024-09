SEC vraagt de rechtbank om het ontdekkingsverzoek van Coinbase in de laatste indiening af te wijzen

De juridische strijd tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en cryptobeurs Coinbase woedt voort. De SEC probeert het verzoek van de beurs om de interne documenten van het agentschap, waaronder privé-e-mails van SEC-voorzitter Gary Gensler, te dwarsbomen.

In hun laatste indiening op 5 augustus hebben SEC-advocaten beweerd dat het ontdekkingsverzoek van Coinbase om toegang te krijgen tot de interne en externe e-mails van het bureau te breed is en niet relevant voor de zaak.

De SEC voegde hieraan toe dat zij 240.000 documenten heeft geproduceerd en van plan is nog eens 117.000 documenten te presenteren.

SEC zegt dat het niet relevant is

Volgens SEC-advocaten is de “aanvullende ingrijpende ontdekking” over de gevraagde interne en externe communicatie niet “relevant” omdat “de Howey-analyse of de eerlijke kennisgeving” de zaak van Coinbase zal beslissen.

In de indiening wordt gesteld dat de “last van het zoeken en overleggen” van drie miljoen extra documenten, die zij “irrelevant” acht, “volledig onevenredig is aan de behoeften van de zaak.”

Paul Grewal, Chief Legal Officer van Coinbase, was het echter niet eens met de beweringen van de SEC in een bericht van 6 augustus op X. Grewal herhaalde dat de documenten nodig waren om de “inconsistente opvattingen van de toezichthouder over digitale activa en zijn eigen regelgevende bereik” vast te leggen.

Hij voegde toe:

Als de SEC zich gaat bezighouden met een ongekende reguleringscampagne, is transparantie het minste wat ze verschuldigd zijn aan degenen op wie ze zich richten – en aan het publiek.

Aan de andere kant beweert de recente indiening van de SEC dat het agentschap “aan zijn ontdekkingsverplichtingen heeft voldaan.” Als zodanig heeft de toezichthouder de rechtbank gevraagd de motie van Coinbase af te wijzen.

Hik onderweg

Coinbase had de SEC aanvankelijk gevraagd om documenten te produceren die verband hielden met de interne discussies van de SEC over cryptoregulering. Het verzoek bevatte ook documenten met betrekking tot privécommunicatie van Gensler tijdens en vier jaar vóór zijn tijd als voorzitter.

De crypto-uitwisseling verklaarde dat de documenten cruciaal waren in haar verdediging tegen de SEC om de inconsistenties in de aanpak van de toezichthouder te benadrukken en tegelijkertijd een gebrek aan duidelijke richtlijnen aantoonden.

Na een voorbereidende conferentie met de rechtbank beperkte de uitwisseling echter de reikwijdte van haar verzoeken tot communicatiedocumenten tijdens de ambtstermijn van Gensler als voorzitter van de SEC, die begon in 2021. Het nieuwe verzoek werd weerspiegeld in een motie tot dwang die op 23 juli werd ingediend.

In de motie werd ook gevraagd om documenten met betrekking tot de stap van Coinbase in 2021 om openbaar te worden. Het proces omvatte een SEC-beoordelingsperiode van zes maanden. Coinbase beweerde echter dat de SEC gedurende die tijd de beurs of de tokens die zij aanbood niet bestempelde als niet-geregistreerde effecten.

Destijds benadrukte Grewal ook dat de SEC verzoeken om het zoeken naar gevraagde documenten had afgewezen, waarbij hij aanvoerde dat er sprake was van onnodige lasten.

De juridische strijd tussen de twee partijen vond plaats op 6 juni 2023, toen de SEC een rechtszaak aanspande tegen de crypto-uitwisseling en beweerde dat deze niet-geregistreerde effecten aanbood en zich niet had geregistreerd als makelaar of clearingbureau.

Verder noemde de rechtszaak verschillende tokens, zoals Polygon, Cardano, Solana en Axie Infinity, als effecten.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.