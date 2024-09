Transak maakt overboekingen voor crypto-aankopen in de VS mogelijk

Web3-betalingsinfrastructuuraanbieder Transak heeft elektronische overboekingen mogelijk gemaakt voor crypto-investeerders in de Verenigde Staten. Hiermee werd het bedrijf de eerste fiat-naar-crypto-oprit die bankoverschrijvingen aanbood.

Volgens een aankondiging van 6 juli is de nieuwe functie beschikbaar voor een minimaal overdrachtsbedrag van $2.000, met een maximale limiet van $25.000 per transactie. Transak schreef in de aankondiging:

Deze stap is bedoeld om grote transacties eenvoudiger en kosteneffectiever te maken voor gebruikers, in lijn met het doel van Transak om zijn betalingsmogelijkheden te verbreden.

Een reeds succesvolle toevoeging

De lancering in de VS komt nadat het bedrijf getuige was van een sterke stijging van de vraag naar de betaalmethode in markten als het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal bankoverschrijvingen bij Transak zou vier keer zo groot zijn geworden na de introductie van overschrijvingen in de regio, vergeleken met andere methoden zoals kaarten en Apple Pay.

Bovendien zijn bankoverschrijvingen ook goedkoper in vergelijking met andere alternatieven zoals creditcards, waarvoor een vergoeding van 1% geldt. Er zijn ook aanvullende beperkingen zoals transactielimieten bij deze betaalmethoden.

Andere voordelen van elektronische overboekingen zijn de extra veiligheid van het uit meerdere stappen bestaande proces van het toevoegen van begunstigden, het verzenden van geld en het goedkeuren van transacties. Volgens Transak voegt deze aanpak een ‘verificatielaag’ toe en vermindert ook ‘het risico op fraude’.

Het bedrijf verwacht nu het succes van Groot-Brittannië op de Amerikaanse markt na te bootsen, waarvan het denkt dat het zich al op zijn gemak voelt met deze betaalmethode.

Als zodanig verwacht het dat het nieuwe systeem de adoptie van cryptovaluta verder zal stimuleren.

Transak heeft sinds 2022 een licentie als geldzender in de VS. Volgens de aankondiging heeft het al 13 van zijn Amerikaanse partners aan boord, waaronder opmerkelijke namen als crypto-exchange Binance.

Op het moment van publicatie is de functie alleen beschikbaar voor Transak-gebruikers die de KYC-niveau 2 hebben behaald, inclusief liveness-, identiteits- en adresverificatie.

De agressieve expansie van Transak

Transak werd gelanceerd in 2018 en beweert meer dan 5 miljoen gebruikers in 160 landen te bedienen.

Het bedrijf haalde in mei 2023 $20 miljoen op in een Series A-financieringsronde en heeft sindsdien zijn activiteiten in snel tempo uitgebreid. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf een aantal opmerkelijke partnerschappen gesloten.

In januari 2024 werkte het platform samen met betalingsgigant Visa als onderdeel van zijn Visa Direct-programma. Dankzij het partnerschap konden Transak-gebruikers hun crypto-saldi direct omzetten in fiat.

Transak ondersteunt meer dan 40 cryptocurrencies en heeft in juni 2024 PayPal’s stablecoin, PayPal USD (PYUSD), aan zijn platform toegevoegd.

In de loop der jaren heeft het bedrijf samengewerkt met meerdere aanbieders van crypto-portemonnees, zoals Metamask, en onlangs in juli ondersteuning toegevoegd voor VeWorld, de zelfbewarende portemonnee voor de VeChainThor-blockchain.

De integratie volgde op de samenwerking met game-ontwikkelaar Cometh, waardoor directe crypto-aankopen voor zijn game Cosmik Battle mogelijk werden.

Transak sloeg in juni ook de handen ineen met het gedecentraliseerde identiteitsplatform Privado ID om een nieuw on-chain ID-verificatiesysteem te introduceren, genaamd Reusable KYC.

