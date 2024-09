Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) bloeit ondanks de marktomstandigheden, waarbij CEO Dara Khosrowshahi beweert dat het bedrijf “echt op alle cilinders draait.”

In een interview met CNBC benadrukte Khosrowshahi dat de laatste kwartaalresultaten van Uber de marktverwachtingen overtroffen, wat duidt op robuuste prestaties op het hele platform.

Volgens het winstrapport over het tweede kwartaal van Uber vertoont het bedrijf geen tekenen van een verzwakking van de consumentenvraag.

Met name gebruikers met lagere inkomens verhogen hun uitgaven aan de diensten van Uber sneller dan gebruikers met hogere inkomens.

Na de bekendmaking van de winstcijfers stegen de aandelen van Uber in de vroege handel met ongeveer 10%.

Het anticyclische voordeel van Uber

Khosrowshahi schrijft het aanhoudende succes van Uber toe aan zijn vermogen om sneller te groeien dan de totale markt. Deze groei wordt ondersteund door de technologische voorsprong en sterke marktpositie van Uber op het gebied van mobiliteitsdiensten.

Bovendien blijkt het bedrijfsmodel van Uber veerkrachtig in uitdagende economische omstandigheden. Een zwakkere arbeidsmarkt heeft de neiging om het aantal chauffeurs dat zich aansluit bij het Uber-platform te vergroten, wat kan leiden tot lagere prijzen voor consumenten en de vraag verder kan stimuleren.

Momenteel heeft Uber ongeveer 7,4 miljoen chauffeurs, die het afgelopen jaar samen bijna 18 miljard dollar verdienden, een stijging van ruim 20% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ondanks de recente koersdalingen van ruim 20% sinds medio februari, blijft Uber een aantrekkelijke optie voor beleggers, ook al keert het bedrijf geen dividend uit.

Zijn Uber-aandelen een aankoop na de resultaten van het tweede kwartaal?

Khosrowshahi benadrukte Uber Eats als een belangrijk groeigebied en beschreef de service als een “gewoonte die veel hardnekkiger bleek te zijn.”

Hoewel de prestaties van Uber Eats in het tweede kwartaal iets achterbleven bij de verwachtingen, stegen de volumes met 17%. Het bedrijf is van plan te blijven investeren in lagere prijzen en restaurants aan te moedigen meer promoties aan te bieden in belangrijke markten.

Oppenheimer-analist Jason Helfstein blijft optimistisch over de aandelen van Uber. Hij handhaaft de rating ‘outperform’ met een koersdoel van $90, wat een potentiële stijging van bijna 50% ten opzichte van de huidige niveaus suggereert.

Helfstein is van mening dat Uber goed gepositioneerd is om te profiteren van trends onder welvarende consumenten, de toegenomen vraag naar reizen en stijgende service-uitgaven.

De strategische focus van Uber op het uitbreiden van zijn diensten en het benutten van zijn sterke marktpositie blijft zijn groei stimuleren.

Ondanks de uitdagingen in de vrachtsector en de fluctuerende aandelenkoersen, onderstrepen de diverse inkomstenstromen van het bedrijf en het vermogen om zich aan te passen aan veranderende economische omstandigheden zijn veerkracht.

Terwijl Uber door deze dynamische marktomstandigheden navigeert, zou zijn inzet voor technologische innovatie en marktuitbreiding zijn positie als leidende speler in de mobiliteitssector kunnen verstevigen.

Investeerders en sectorwatchers zullen nauwlettend in de gaten houden hoe de strategieën van Uber zich de komende kwartalen zullen ontwikkelen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.