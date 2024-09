De aandelenkoers van Entain wordt vóór de winst oververkocht

De aandelenkoers van Entain (LON: ENT) heeft dit jaar een steile uitverkoop doorgemaakt, waardoor het een van de slechtst presterende aandelen in de FTSE 100-index is. Donderdag daalde de koers naar een dieptepunt van 528p, de laagste schommeling in jaren. Het is met ruim 78% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2021.

Entain is dit jaar met bijna 50% gedaald, terwijl DraftKings zich met minder dan 1% heeft teruggetrokken, terwijl Flutter Entertainment (FLUT) dit jaar met ongeveer 10% is gestegen.

De activiteiten van Entain staan onder druk

De sportweddenschappen- en online gaming-industrie bloeide tijdens de pandemie toen miljoenen gebruikers deelnamen met behulp van hun stimuleringscontroles.

Destijds was Entain een van de populairste bedrijven in de sector, dankzij zijn merkenfamilie, waaronder Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin en PartyPoker.

Als gevolg hiervan plaatsten MGM en DraftKings een groot bod dat het bedrijf waardeerde op meer dan £ 11 miljard. Entain, voorheen bekend als GVC Holdings, verwierp het bod en merkte op dat het het ernstig onderwaardeerde.

Het blijkt dat Entain ongelijk had, want de aandelen zijn gekelderd en gewaardeerd op meer dan £ 3 miljard. De omzetgroei is tot stilstand gekomen, de concurrentie is toegenomen en het bedrijf is gedwongen een aantal enorme boetes te betalen.

Entain is een van de vele winnaars van de pandemie die het moeilijk hebben gehad. Enkele van de andere namen zijn fintech-bedrijven zoals PayPal en Block en telegeneeskundebedrijven zoals Teladoc Health.

Zorg voor winst in de toekomst

Uit de meest recente jaarresultaten blijkt dat de netto gaming-inkomsten van Entain in 2023 met 11% zijn gestegen tot £ 4,7 miljard, terwijl de brutowinst steeg tot £ 2,9 miljard. Het bedrijf maakte echter een groot verlies van meer dan £ 878 miljoen.

Dit verlies was te wijten aan het feit dat het bedrijf ermee instemde £ 585 miljoen te betalen om een zaak te schikken die was aangespannen door de afdeling HM Revenue & Customs. In de zaak werd beweerd dat het bedrijf er niet in slaagde voldoende maatregelen te nemen om corruptie in Turkije te voorkomen.

Ondertussen publiceerde het bedrijf in april zijn handelsverklaring, waaruit bleek dat zijn activiteiten niet groeiden zoals verwacht. De totale gaming-inkomsten stegen met 6% ten opzichte van de huidige valuta, terwijl de activiteiten, exclusief de VS, met 2% daalden. In Groot-Brittannië en Ierland daalde de NGR met 7%, terwijl deze in de internationale landen met 8% steeg.

Daarom zal de Entain-aandelenkoers donderdag in de schijnwerpers staan wanneer het zijn financiële resultaten publiceert. In zijn verklaring zal het bedrijf waarschijnlijk enkele van de maatregelen benadrukken die het neemt om zijn in moeilijkheden verkerende merk te veranderen.

Een paar maanden geleden werd gemeld dat het bedrijf Moelis had ingehuurd om te adviseren over de potentiële verkoop van enkele van zijn internationale topmerken zoals BetCity, Enlabs, CrystalBet en Enlabs. Een dergelijke verkoop zou het bedrijf vereenvoudigen, de kosten verlagen en mogelijk leiden tot een speciaal dividend voor investeerders.

Het zou ook een einde betekenen aan de geschiedenis van overnames van het bedrijf, waardoor het een van de grootste spelers in de sportweddenschappen- en gokindustrie werd.

Entain wordt ook geconfronteerd met andere uitdagingen in een van zijn belangrijke markten: de Verenigde Staten. De hoofdactiviteit is een groot belang in BetMGM, een bedrijf dat wil concurreren met onder meer DraftKings en Fanduel, dat eigendom is van Flutter Entertainment.

De uitdaging is dat BetMGM een geldverbrander is die verwacht ruim $240 miljoen te verliezen, terwijl het management zijn EBITDA in 2026 op $500 miljoen verwacht.

De uitdaging van Entain is dat het concurreert met veel grotere bedrijven die over aanzienlijke cash en aandelen beschikken. Terwijl online gokken in de VS in 2023 steeg tot $11 miljard, kwam het grootste deel hiervan van DraftKings en FanDuel, die meer dan $7 miljard verdienden.

Het veroveren van de VS zal een dure onderneming zijn, die aanzienlijke bedragen van de balans van Entain zal vergen. Evoke, voorheen bekend als 888 Holdings, verliet de VS met het argument dat de kosten onbetaalbaar waren.

Is Entain een goed aandeel?

De bredere gok- en online gokindustrie doet het niet goed, waarbij de meeste aandelen in de sector achterblijven bij de bredere markt. Flutter Entertainment, dat zijn notering naar de Verenigde Staten heeft verplaatst, is in een bearmarkt beland, aangezien het met 20% is gedaald ten opzichte van zijn hoogtepunt.

Op dezelfde manier zijn de DraftKings-aandelen dit jaar met ruim 36% gedaald ten opzichte van hun hoogste niveau, nu tekenen van een vertraging zich voordoen.

Technisch gezien lijkt de aandelenkoers van Entain vrij goedkoop. Het blijft onder alle voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI), de Stochastic Oscillator en de Relative Vigor Index (RVI) allemaal naar beneden wijzen.

Daarom is de kans groot dat de aandelen zullen herstellen nu de nieuwe Chief Executive Officer, Gavin Isaacs, werkt aan het doorvoeren van een ommekeer. Isaacs is een veteraan in de sector met meer dan 25 jaar ervaring in de sector.

Daarom zou een herstel de koers van het Entain-aandeel kunnen doen stijgen tot ruim 643p, het laagste niveau in mei. Bovendien is Entain een bekend bedrijf met enkele van de topmerken in de branche en oe dat zijn turnaround goed implementeert/

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.