De antitrustuitspraak van Google trekt parallellen met de 25 jaar oude zaak van Microsoft: hier is hoe

Een belangrijke uitspraak van de Amerikaanse rechter Amit Mehta heeft bepaald dat Google een monopolie heeft op de internetzoekmarkt, wat doet denken aan de historische antitrustzaak tegen Microsoft. Dit arrest markeerde een cruciaal moment in het voortdurende onderzoek van grote technologiebedrijven en hun marktpraktijken.

De zaak, die in 2020 door de Amerikaanse regering werd aangespannen, beschuldigde Google ervan zijn dominantie op de zoekmarkt te behouden door het opwerpen van formidabele toegangsbarrières en feedbackmechanismen die zijn positie verstevigden.

In de uitspraak van rechter Mehta, die 300 pagina’s besloeg, was Google in strijd met Sectie 2 van de Sherman Act, die monopolistische praktijken verbiedt.

Vergelijkingen met de antitrustzaak van Microsoft uit 1999

De uitspraak trekt duidelijke parallellen met de antitrustzaak uit 1999 tegen Microsoft, waarin de softwaregigant zijn Windows-besturingssysteem bleek te hebben gebruikt om de concurrentie van concurrerende browsers als Netscape Navigator te onderdrukken. Een schikking in 2001 vereiste dat Microsoft moest stoppen met het benadelen van concurrenten bij pc-deals.

Rechter Mehta benadrukte de gelijkenis in de manier waarop beide bedrijven gebruik maakten van hun dominante marktposities. Hij merkte op dat net zoals de overeenkomsten van Microsoft de marktpenetratie van Navigator beperkten, de distributieovereenkomsten van Google de zoekvolumes van zijn concurrenten hebben ingeperkt, waardoor het marktaandeel van Google werd beschermd.

Een belangrijk aspect van de strategie van Google, zoals geïdentificeerd in de uitspraak, is de “power of the default”. De overeenkomsten van Google met Apple en Samsung, die jaarlijks miljarden dollars kosten, zorgen ervoor dat Google de standaardzoekmachine op deze populaire apparaten blijft, een positie die de migratie van gebruikers naar concurrerende zoekmachines aanzienlijk beperkt.

Implicaties voor de zakelijke praktijken van Google

Een afzonderlijke proef, gepland voor 4 september, zal bepalen welke straffen of rechtsmiddelen Google te wachten staat. Tijdens deze proef heeft Google de mogelijkheid om in beroep te gaan, een proces dat zich over twee jaar kan uitstrekken, vergelijkbaar met het beroep van Microsoft en de daaropvolgende schikking met het Ministerie van Justitie (DOJ).

Juridische experts suggereren dat de rechtbank Google zou kunnen machtigen om bepaalde exclusieve overeenkomsten te beëindigen en het voor gebruikers eenvoudiger te maken om toegang te krijgen tot andere zoekmachines. Hoewel financiële sancties mogelijk zijn, ligt het substantiëlere risico voor Google in mogelijke veranderingen in de bedrijfspraktijken, die van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid. Het verlies van de standaardzoekstatus op smartphones zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de kernzoekactiviteiten van Google.

In het tweede kwartaal genereerde “Google Search & Other” een omzet van $48,5 miljard, oftewel 57% van de totale omzet van Alphabet. Eventuele verplichte wijzigingen kunnen daarom een diepgaande impact hebben op de financiële prestaties van het bedrijf.

De rol van kunstmatige intelligentie in de concurrentie

Ter verdediging zal Google waarschijnlijk betogen dat het concurrentielandschap is geëvolueerd met de komst van kunstmatige intelligentie (AI). Deze nieuwe dynamiek was niet aanwezig toen het DOJ zijn eerste rechtszaak aanspande. Google zou bewijs kunnen introduceren waaruit blijkt hoe AI-ontwikkelingen de concurrentie hebben geïntensiveerd, een punt dat het heeft geprobeerd te minimaliseren in de nasleep van de opkomst van AI-gestuurde diensten zoals ChatGPT van OpenAI.

Neil Chilson, voormalig hoofdtechnoloog van de Federal Trade Commission, merkte op dat AI inderdaad de marktdominantie van Google zou kunnen verstoren. Hij suggereerde dat, hoewel de rechtbank in zijn definitie van de markt momenteel Google impliceert, opkomende technologieën op het gebied van zoeken en adverteren voor aanzienlijke concurrentie zouden kunnen zorgen.

Onzekerheid voor investeerders en mogelijke uitkomsten

Na de uitspraak kenden de aandelen van Google een kleine daling, die eerder een bredere markttrend weerspiegelde dan een directe reactie op de uitspraak. Beleggers blijven voorzichtig omdat rechter Mehta geen mogelijke oplossingen heeft geschetst, waardoor er grote onzekerheid ontstaat.

Deskundigen zijn van mening dat, hoewel een uiteenvallen van Google onwaarschijnlijk is, er wel veranderingen in het bedrijfsmodel in aantocht kunnen zijn. In tegenstelling tot het geval bij Microsoft, waarin afzonderlijke bedrijfsonderdelen zouden kunnen worden afgesplitst, bieden de geïntegreerde diensten van Google een complexer scenario voor een mogelijke afstoting.

Verwacht wordt dat het komende proces deze kwesties zal ophelderen. Bill Baer, voormalig hoofd van de antitrustafdelingen bij zowel de FTC als het DOJ, gaf aan dat het precedent van de Microsoft-zaak het argument tegen Google versterkt. De details van wat het DOJ zal vragen en wat de rechter zal goedkeuren, blijven onzeker.

