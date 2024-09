De CEO van Maersk wuifde de zorgen over een dreigende recessie in de VS weg, daarbij verwijzend naar verrassende veerkracht in de vraag naar vrachtvervoer op woensdag.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De vrees voor een economische vertraging in de Verenigde Staten escaleerde vorige week na zwakker dan verwachte banencijfers.

Toch zei Vincent Clerc, de CEO van Maersk, dat de Amerikaanse voorraden, hoewel hoger dan begin 2024, momenteel “niet op een niveau liggen dat wijst op een aanzienlijke vertraging in het verschiet”.

Zijn opmerking is veelbetekenend omdat de vraag naar containers algemeen wordt gezien als een indicator van de macro-economische kracht.

Maersk rapporteert een jaar-op-jaar-hit voor de financiële cijfers over het tweede kwartaal

Copy link to section

CEO Vincent Clerc verwacht dat de kracht van de containervolumes zich zal blijven ontwikkelen en schrijft de aanhoudende veerkracht in de vraag naar vracht toe aan de Chinese export.

Gegevens waarover Maersk beschikt duiden op “vertrouwen dat het huidige consumptieniveau in de VS zal aanhouden”, vertelde hij woensdag in een interview aan CNBC.

De CEO klonk vandaag positief, ook al rapporteerde de scheepvaartgigant een jaar-op-jaar daling van zijn winst en omzet, omdat omleidingen aan de Rode Zee in het tweede kwartaal tot hogere kosten leidden.

Vincent Clerc verwacht dat deze omleidingen zullen voortduren en zullen resulteren in een verdere inflatie van de kostenbasis van het bedrijf gedurende de rest van 2024.

Aan de positieve kant rapporteerde Maersk een EBIT-marge van 5,6% voor het tweede fiscale kwartaal – aanzienlijk beter dan -2,0% in het voorgaande kwartaal, maar dat was niet genoeg om het aandeel woensdag in het groen te houden.

Container xChange is het niet eens met Maersk

Copy link to section

Maersk zag zijn vrije cashflow in het tweede kwartaal ook dalen tot $397 miljoen. Toch verhoogde het Deense bedrijf woensdag zijn verwachtingen voor het hele jaar voor FCF van $1,0 miljard naar $2,0 miljard.

Het verwacht nu dat de mondiale containermarkt dit jaar met 6,0% zal groeien.

Maersk’s kijk op de vraag naar scheepvaart en een dreigende recessie in de VS staat echter in contrast met Container xChange. Uit een rapport van het leasingplatform vanochtend blijkt dat de vraag achterblijft bij de voorraden, wat aangeeft dat er uitdagingen voor de detailhandelaren en containerhandelaren in het verschiet liggen.

Volgens het US Census Bureau stegen de Amerikaanse detailhandelsvoorraden in mei met 5,33% ($793,86 miljard) vergeleken met vorig jaar.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.