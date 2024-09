Het aandeel Super Micro Computer keldert met 20% omdat de CEO ondermaatse prestaties toeschrijft aan de vertragingen van Nvidia

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI) zag zijn aandeel vandaag met 20% dalen na het winstrapport over het vierde kwartaal.

Ondanks de aankondiging van een beter dan verwachte voorspelling en een aanstaande aandelensplitsing van 10 tegen 1 per 1 oktober, was de marktreactie overweldigend negatief.

Vertraging in Nvidia’s Balckwell GPU’s

Tijdens de winstoproep van het bedrijf zei CEO Charles Liang dat hij pas aan het begin van het tweede kwartaal van 2025 een betekenisvolle verzending van de Nvidia Blackwell GPU’s verwachtte.

Voor het vierde kwartaal bedoel ik het kwartaal van december, ik denk dat het erg klein zal zijn. Engineering monster klein volume. Dus het echte volume moest volgens mij het kwartaal van maart volgend jaar zijn. En daarom voorzien wij slechts 26 tot 30 miljard dollar. Charles Liang

Bedrijven als Microsoft en Google hebben de vertragingen in hun winstrapporten al bevestigd. Dus zelfs als de CEO van Nvidia beweert dat veel van de zendingen tegen het einde van dit jaar zullen worden afgehandeld, geven de klanten mogelijk een beter beeld.

Als bedrijven zo laat in het productieproces een ontwerpfout ontdekken, zoals Nvidia deed, is dat meestal geen goed nieuws.

De productie van halfgeleiders is een ingewikkeld proces en Nvidia en Taiwan Semiconductor zullen nog veel werk moeten doen om de gebreken op te lossen. Aangezien Nvidia echter geen grote concurrentie heeft, heeft een vertraging van een paar maanden geen gevolgen voor het bedrijf.

Het heeft echter wel gevolgen voor een bedrijf als Super Micro Computer, dat conservatieve richtlijnen heeft gegeven omdat het pas in het laatste kwartaal van boekjaar 2025, dat eindigt in juni 2025, veel impact ziet van de Blackwell GPU’s op de verkoop van vloeistofkoelingsrekken.

Dat gezegd hebbende, houden de voorspelde inkomsten al rekening met een groei van 87% op jaarbasis, wat indrukwekkend is. Wat nog indrukwekkender is, is dat dit bovenop de omzetgroei van 110% in boekjaar 2024 komt.

Wat zeggen de analisten?

Het aandeel kreeg een downgrade van BofA, die het een neutrale rating toekende ten opzichte van de vorige Buy-rating. De analisten van het bedrijf verwachten dat de marges van het bedrijf laag zullen blijven, ondanks de verwachting van sterke inkomsten.

Het feit dat analisten het eens zijn met de voorspelling van het bedrijf dat de omzet zal stijgen, toont echter aan dat de AI-industrie naar verwachting nog steeds sterk zal blijven. Dit zou veel goeds kunnen voorspellen voor aandelen die zich richten op AI-infrastructuur.

Wells Fargo handhaafde een gelijke gewichtsbeoordeling met een koersdoel van $ 650. Het bedrijf is van mening dat de stijging van de omzet de daling van de marges compenseert, wat geen algemeen voordeel oplevert en ook geen grote zorgen baart.

Het analistenteam van JP Morgan onder leiding van Samik Chatterjee handhaafde zijn overwogen rating en het koersdoel van $950. Ze zijn van mening dat de matige marges van het bedrijf al waren ingeprijsd.

Het aandeel werd voor het laatst verhandeld op $492, wat neerkomt op een korting van 48% op het koersdoel van JP Morgan.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.